"Достойный нашего великого дела морской и океанский флот": 90 лет "большому флоту" Сталина - 16.07.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260716/dostoynyy-nashego-velikogo-dela-morskoy-i-okeanskiy-flot-90-let-bolshomu-flotu-stalina-1081373413.html
"Достойный нашего великого дела морской и океанский флот": 90 лет "большому флоту" Сталина
"Достойный нашего великого дела морской и океанский флот": 90 лет "большому флоту" Сталина - 16.07.2026 Украина.ру
"Достойный нашего великого дела морской и океанский флот": 90 лет "большому флоту" Сталина
16 июля 1936 года Совет труда и обороны при СНК СССР принял постановление "О программе крупного морского судостроения", фактически начав реализацию программы строительства океанского флота. Определённое (хотя и не главное) место в этих планах занимала УССР – в Николаеве планировалось заложить один из восьми новых линкоров
2026-07-16T08:00
2026-07-16T08:00
история
история
история ссср
ссср
сша
николаев
иосиф сталин
николай кузнецов
вмф
чф
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Уже в 1920-е годы было очевидно, что необходимо строить новый флот – то, что осталось от Российской империи, было неактуально ещё во времена Российской империи.Реализуемые в СССР программы были ориентированы на постепенную замену устаревших боевых кораблей, причём упор делался на малые корабли и подводные лодки, а задачи ставились сугубо оборонительные, что и логично для континентального государства.Судя по доступным источникам впервые зашла речь о строительстве "большого флота" на заседании Комиссии обороны при СНК СССР 11 июля 1931 года, когда Иосиф Сталин сказал: "не исключено, что через пять лет мы будем строить линкоры". К этому моменту уже был принят Боевой устав РККФ, по которому главной ударной силой флота являлись именно линейные корабли.Смыслов в строительстве "большого флота" было три.Во-первых, военно-стратегический – СССР должен был иметь возможность не допустить блокады советского побережья и высадки десанта, что было невозможно без наличия крупных артиллерийских кораблей, не уступающих имеющимся на вооружении флотов вероятных противников.Во-вторых, экономической – строительство флота позволяло развивать тяжёлую промышленность.В-третьих, политико-пропагандистский – у СССР должно быть всё как у империалистов и не хуже. Председатель СНК Вячеслав Молотов на первой сессии Верховного Совета СССР в январе 1938 года сказал: "у могучей советской державы должен быть соответствующий её интересам, достойный нашего великого дела морской и океанский флот".Позже британский историк Ричард Хэмбл объяснял:"Линейный корабль-дредноут был прямым историческим предшественником атомной бомбы, символом самого высокого военного статуса державы, наиболее мощным и мобильным инструментом силовой политики, который когда-либо знал мир. Любому государству мира, претендовавшему на полноправное участие в мировых делах, требовались линейные корабли и тяжёлые крейсера".Сталин отлично понимал, что Балтика и Чёрное море – тупиковые театры военных действий. По воспоминаниям адмирала Ивана Исакова в 1933 году вождь говорил о Белом море так:"- Что такое Чёрное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка, а пробка не у нас. Вот здесь море, здесь окно! Здесь должен быть Большой флот, здесь. Отсюда мы сможем взять за живое, если понадобиться, Англию и Америку".Однако, Белое море находилось далеко от основных индустриальных центров и было плохо связано с ними в транспортном отношении. Потому строили там, где для этого были возможности и, одновременно, повышали транспортную связанность северных территорий (по Беломорканалу вплоть до конца существования СССР переправлялись подводные лодки, построенные в Нижнем Новгороде – Горьком) и оборудование новой судостроительной базы в Молотовске (сейчас Северодвинск).В январе 1936 года появились первые проекты "большого флота", предполагающие строительство линкоров и авианосцев. При этом мнения военно-морских теоретиков и практиков не учитывались – это можно было бы свалить на волюнтаризм Сталина, но они действительно не очень понимали, что нужно флоту не говоря уже об игнорировании политических задач.К волюнтаризму можно было отнести и недооценку роли авианосцев. Однако если какой-никакой опыт строительства и эксплуатации артиллерийских кораблей у России был, то авианосцев – нет.По программе от 16 июля 1936 года предполагалось строительство восьми линкоров двух типов (флоты США и Великобритании насчитывали по 15 линкоров, Японии – 9, Франции – 6 и Италии – 4), восьми лёгких крейсеров, 122 лидеров и эсминцев, 123 подводных лодок. Сдача флоту восьми первых линкоров была запланирована на 1941 год, к 1947 их должно было быть 24.По итогам разоблачения многочисленных "врагов народа" в руководстве РККФ и опыта войны в Испании, во время которой СССР оказался не в состоянии обеспечить сопровождение своих торговых судов, были осуществлены значительные организационные изменения.В декабре 1937 года был образован наркомат Военно-Морского Флота. НИИ военного кораблестроения был передан наркомату оборонной промышленности. С 17 июля 1938 года в ВМФ вновь был создан Научно-технический комитет. В 1939 году создан наркомат судостроения.Тем временем в США в январе-мае 1938 года была принята новая программа строительства флота, предполагавшая увеличение боевого и численного состава ВМС в два раза (обычно вспоминают о роли этой программы в исходе Второй Мировой войне на Тихом океане, но забывают, что принята она была в рамках борьбы с экономическим кризисом 1937 года…)6 августа 1939 года нарком ВМФ Николай Кузнецов представил СНК "Десятилетний план строительства кораблей ВМФ" (до 1947 года), включавший постройку 15 линкоров (уже одного типа – ещё до утверждения программы, 15 августа 1938 года, был заложен головной корабль проекта 23 "Советский Союз", за ним последовали ещё три), 48 крейсеров, 180 лидеров и эсминцев, 336 подводных лодок. Интересно, что советское руководство эту программу не приняло, но её начали реализовывать…План возможностям советской промышленности не соответствовал, да и сам он нуждался в коррекции – те же линкоры по плану должны были иметь водоизмещение 35 тыс. тонн, а итоговый проект превысил 59 тыс. Адмирал Исаков на совещании в октябре 1940 года сказал: "пришлось узурпировать все стапеля торгового флота, не строя ни одного торгового судна". 19 октября 1940 года СНК СССР запретил закладку новых линейных кораблей и тяжёлых крейсеров.Недостаточность конструкторской и производственной базы пытались компенсировать за счёт западной помощи. В 1930-х годах в США проектировались авианесущие корабли для советского флота (вполне безумные). В 1939 году велись переговоры о покупке у Германии авианосца "Граф Цеппелин" (его потом взяли бесплатно как трофей), а в 1940 году купили тяжёлый крейсер "Лютцов". Оба корабля так и не были введены в строй.Из всего запланированного великолепия к началу войны успели построить очень мало. Например, готовность "Советского Союза" составила менее 20%, строительство его с началом войны было остановлено. Единственное изготовленное для линкора 406-мм. орудие, стреляющее снарядами весом 1,1 т. на расстояние более 45 км. (по характеристикам пушка Б-37 уступала только совсем уж монструозным 460 мм. орудиям японского суперлинкора "Ямато"), использовалось при обороне Ленинграда. Готовая на 7% "Советская Украина" была подорвана в доке перед отходом из Николаева советских войск, та же судьба постигла готовый примерно на 12% тяжёлый крейсер "Севастополь". Удалось построить несколько лёгких крейсеров (в состав ЧФ, например, вошли "Ворошилов" и "Молотов"), лидеров, эсминцев, подводных лодок и большое количество малых кораблей – тральщиков, торпедных катеров, охотников за подводными лодками.После войны приоритеты были пересмотрены и от достройки линкоров отказались (продолжая их проектировать). Но вот лёгкие крейсера проекта 68-К после войны были достроены и находились в составе флота вплоть до 1979 года. Опыт планирования и проектирования "большого флота" был использован при создании в СССР большого океанского флота, явленного миру во время масштабнейших в мировой истории учений "Океан-70".И тем не менее предвоенная история строительства большого флота оставляет грустное впечатление.Не строить флот было нельзя, поскольку Россия – великая морская держава. СССР не мог обходиться заложенными ещё в 1909 году линкорами типа "Севастополь", которые не соответствовали даже уровню Ютланда.Однако в реальной Великой Отечественной войне эта программа сыграла роль в основном негативную – огромные ресурсы были потрачены на проектирование и строительство кораблей, которые так и не были построены. А ведь они могли были направлены на более актуальные военные нужды – даже в рамках строительства самого ВМФ. В предвоенные годы на флот тратилась примерно пятая часть военного бюджета, а стоимость постройки только первых четырёх линкоров типа “Советский Союз” достигала почти четверти годового бюджета страны.Более того, если бы излишне оптимистичные расчёты советского руководства оказались правильными и к 1941 году удалось что-то построить, то было бы ещё хуже – большой флот в эксплуатации дороже, чем в строительстве, а как показал опыт реальных боевых действий, Рейх имел возможности нейтрализовать его ассиметричными и значительно более дешёвыми мерами – за счёт минных полей и авиации.Но самое главное другое… В июне 1942 года соединение главнокомандующего Объединённым флотом Японской империи Ямамото Исороку приблизилось к атоллу Мидуэй. У Ямомото, помимо благословения небоблистающей Аматэрасу, было семь линкоров, а у главнокомандующего Тихоокеанским флотом США Честера Нимитца – ни одного. Зато у Нимитца были авианосцы "Энтерпрайз" и "Хорнет", которые перед этим, на троих с погибшим "Йорктауном", порвали авианосное соединение Нагумо Тюити как тузик грелку. Ямамото дал приказ на отход… В этот момент весь заложенный в 1938-39 годах "большой флот" безнадёжно устарел. Потопление линкора "Ямато" 7 апреля 1945 года (погибло 3063 японских моряков, потери американцев – 12 человек) стало уже необязательным послесловием.
https://ukraina.ru/20260601/yutland-110-let-velichayshemu-morskomu-srazheniyu-v-istorii-1079333511.html
https://ukraina.ru/20251029/1029425777.html
https://ukraina.ru/20260609/linkory-gitlera-fleet-in-being-protiv-krasnoy-armii-1079676601.html
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Василий Стоякин
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история, история ссср, ссср, сша, николаев, иосиф сталин, николай кузнецов, вмф, чф, флот, черноморский флот, крейсеры, 1930-ые, 1940-е, великая отечественная война
История, История, история СССР, СССР, США, Николаев, Иосиф Сталин, Николай Кузнецов, ВМФ, ЧФ, флот, Черноморский флот, крейсеры, 1930-ые, 1940-е, Великая Отечественная война

"Достойный нашего великого дела морской и океанский флот": 90 лет "большому флоту" Сталина

08:00 16.07.2026
 
© Фото : wiki.lesta.ruВизуализация линкора "Советский Союз" проекта 23
Визуализация линкора Советский Союз проекта 23 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : wiki.lesta.ru
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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16 июля 1936 года Совет труда и обороны при СНК СССР принял постановление "О программе крупного морского судостроения", фактически начав реализацию программы строительства океанского флота. Определённое (хотя и не главное) место в этих планах занимала УССР – в Николаеве планировалось заложить один из восьми новых линкоров
Уже в 1920-е годы было очевидно, что необходимо строить новый флот – то, что осталось от Российской империи, было неактуально ещё во времена Российской империи.
Реализуемые в СССР программы были ориентированы на постепенную замену устаревших боевых кораблей, причём упор делался на малые корабли и подводные лодки, а задачи ставились сугубо оборонительные, что и логично для континентального государства.
Судя по доступным источникам впервые зашла речь о строительстве "большого флота" на заседании Комиссии обороны при СНК СССР 11 июля 1931 года, когда Иосиф Сталин сказал: "не исключено, что через пять лет мы будем строить линкоры". К этому моменту уже был принят Боевой устав РККФ, по которому главной ударной силой флота являлись именно линейные корабли.
Смыслов в строительстве "большого флота" было три.
Во-первых, военно-стратегический – СССР должен был иметь возможность не допустить блокады советского побережья и высадки десанта, что было невозможно без наличия крупных артиллерийских кораблей, не уступающих имеющимся на вооружении флотов вероятных противников.
Дикие кошки адмирала Битти - линейные крейсера Lion, Princess Royal, New Zeland - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
1 июня, 16:00История
Ютланд: 110 лет величайшему морскому сражению в историиАнглийский термин Fleet in being обозначает флот, который влияет на события самим фактом своего существования – даже не предпринимая каких-то действий. Нечто вроде ядерного оружия начала прошлого века. 31 мая 1916 года британский Grand Fleet ("Большой флот") и немецкий Hochseeflotte ("Флот открытого моря") внезапно прекратили игру в Fleet in being
Во-вторых, экономической – строительство флота позволяло развивать тяжёлую промышленность.
В-третьих, политико-пропагандистский – у СССР должно быть всё как у империалистов и не хуже. Председатель СНК Вячеслав Молотов на первой сессии Верховного Совета СССР в январе 1938 года сказал: "у могучей советской державы должен быть соответствующий её интересам, достойный нашего великого дела морской и океанский флот".
Позже британский историк Ричард Хэмбл объяснял:
"Линейный корабль-дредноут был прямым историческим предшественником атомной бомбы, символом самого высокого военного статуса державы, наиболее мощным и мобильным инструментом силовой политики, который когда-либо знал мир. Любому государству мира, претендовавшему на полноправное участие в мировых делах, требовались линейные корабли и тяжёлые крейсера".
© Фото : "Военный альбом"Линкор "Парижская коммуна" ("Севастополь"), 1941 год
Линкор Парижская коммуна (Севастополь), 1941 год - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : "Военный альбом"
Линкор "Парижская коммуна" ("Севастополь"), 1941 год
Сталин отлично понимал, что Балтика и Чёрное море – тупиковые театры военных действий. По воспоминаниям адмирала Ивана Исакова в 1933 году вождь говорил о Белом море так:
"- Что такое Чёрное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка, а пробка не у нас. Вот здесь море, здесь окно! Здесь должен быть Большой флот, здесь. Отсюда мы сможем взять за живое, если понадобиться, Англию и Америку".
Однако, Белое море находилось далеко от основных индустриальных центров и было плохо связано с ними в транспортном отношении. Потому строили там, где для этого были возможности и, одновременно, повышали транспортную связанность северных территорий (по Беломорканалу вплоть до конца существования СССР переправлялись подводные лодки, построенные в Нижнем Новгороде – Горьком) и оборудование новой судостроительной базы в Молотовске (сейчас Северодвинск).
Линкор Новороссийск - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
29 октября 2025, 08:00История
Он утонул. 70 лет назад погиб флагман Черноморского флота линкор "Новороссийск"1.30 ночи 29 октября 1955 года в носовой части крупнейшего корабля Черноморского флота – линкора "Новороссийск", прогремел мощнейший взрыв, который был зафиксирован даже сейсмометрами Крымской метеорологической станции. Трагедия корабля и его экипажа продлилась несколько часов. Флагман погиб, унеся с собой на дно моря жизни нескольких сот моряков
В январе 1936 года появились первые проекты "большого флота", предполагающие строительство линкоров и авианосцев. При этом мнения военно-морских теоретиков и практиков не учитывались – это можно было бы свалить на волюнтаризм Сталина, но они действительно не очень понимали, что нужно флоту не говоря уже об игнорировании политических задач.
К волюнтаризму можно было отнести и недооценку роли авианосцев. Однако если какой-никакой опыт строительства и эксплуатации артиллерийских кораблей у России был, то авианосцев – нет.
По программе от 16 июля 1936 года предполагалось строительство восьми линкоров двух типов (флоты США и Великобритании насчитывали по 15 линкоров, Японии – 9, Франции – 6 и Италии – 4), восьми лёгких крейсеров, 122 лидеров и эсминцев, 123 подводных лодок. Сдача флоту восьми первых линкоров была запланирована на 1941 год, к 1947 их должно было быть 24.
© Фото : "Военный альбом"Крейсера Черноморского флота "Ворошилов" и "Красный Кавказ", 1944 год
Крейсера Черноморского флота Ворошилов и Красный Кавказ, 1944 год - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : "Военный альбом"
Крейсера Черноморского флота "Ворошилов" и "Красный Кавказ", 1944 год
По итогам разоблачения многочисленных "врагов народа" в руководстве РККФ и опыта войны в Испании, во время которой СССР оказался не в состоянии обеспечить сопровождение своих торговых судов, были осуществлены значительные организационные изменения.
В декабре 1937 года был образован наркомат Военно-Морского Флота. НИИ военного кораблестроения был передан наркомату оборонной промышленности. С 17 июля 1938 года в ВМФ вновь был создан Научно-технический комитет. В 1939 году создан наркомат судостроения.
Тем временем в США в январе-мае 1938 года была принята новая программа строительства флота, предполагавшая увеличение боевого и численного состава ВМС в два раза (обычно вспоминают о роли этой программы в исходе Второй Мировой войне на Тихом океане, но забывают, что принята она была в рамках борьбы с экономическим кризисом 1937 года…)
Линкор Бисмарк в 1940 году - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
9 июня, 16:00История
Линкоры Гитлера: fleet in being* против Красной армии8 июня 1940 года в Норвежском море произошёл знаковый морской бой – линкоры Кригсмарине "Шарнхорст" и "Гнейзенау" столкнулись с британским авианосцем "Глориес", который почти без эскорта шёл в Скапа-Флоу. Немцы обнаружили британский отряд первыми и легко потопили английский корабль. Это был первый и последний случай победы линкора над авианосцем
6 августа 1939 года нарком ВМФ Николай Кузнецов представил СНК "Десятилетний план строительства кораблей ВМФ" (до 1947 года), включавший постройку 15 линкоров (уже одного типа – ещё до утверждения программы, 15 августа 1938 года, был заложен головной корабль проекта 23 "Советский Союз", за ним последовали ещё три), 48 крейсеров, 180 лидеров и эсминцев, 336 подводных лодок. Интересно, что советское руководство эту программу не приняло, но её начали реализовывать…
План возможностям советской промышленности не соответствовал, да и сам он нуждался в коррекции – те же линкоры по плану должны были иметь водоизмещение 35 тыс. тонн, а итоговый проект превысил 59 тыс. Адмирал Исаков на совещании в октябре 1940 года сказал: "пришлось узурпировать все стапеля торгового флота, не строя ни одного торгового судна". 19 октября 1940 года СНК СССР запретил закладку новых линейных кораблей и тяжёлых крейсеров.
Недостаточность конструкторской и производственной базы пытались компенсировать за счёт западной помощи. В 1930-х годах в США проектировались авианесущие корабли для советского флота (вполне безумные). В 1939 году велись переговоры о покупке у Германии авианосца "Граф Цеппелин" (его потом взяли бесплатно как трофей), а в 1940 году купили тяжёлый крейсер "Лютцов". Оба корабля так и не были введены в строй.
© Фото : "Военный альбом"Недостроенный авианосец "Граф Цеппелин" в составе советского флота
Недостроенный авианосец Граф Цеппелин в составе советского флота - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : "Военный альбом"
Недостроенный авианосец "Граф Цеппелин" в составе советского флота
Из всего запланированного великолепия к началу войны успели построить очень мало. Например, готовность "Советского Союза" составила менее 20%, строительство его с началом войны было остановлено. Единственное изготовленное для линкора 406-мм. орудие, стреляющее снарядами весом 1,1 т. на расстояние более 45 км. (по характеристикам пушка Б-37 уступала только совсем уж монструозным 460 мм. орудиям японского суперлинкора "Ямато"), использовалось при обороне Ленинграда.
Готовая на 7% "Советская Украина" была подорвана в доке перед отходом из Николаева советских войск, та же судьба постигла готовый примерно на 12% тяжёлый крейсер "Севастополь". Удалось построить несколько лёгких крейсеров (в состав ЧФ, например, вошли "Ворошилов" и "Молотов"), лидеров, эсминцев, подводных лодок и большое количество малых кораблей – тральщиков, торпедных катеров, охотников за подводными лодками.
После войны приоритеты были пересмотрены и от достройки линкоров отказались (продолжая их проектировать). Но вот лёгкие крейсера проекта 68-К после войны были достроены и находились в составе флота вплоть до 1979 года. Опыт планирования и проектирования "большого флота" был использован при создании в СССР большого океанского флота, явленного миру во время масштабнейших в мировой истории учений "Океан-70".
Адмирал Флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
26 февраля 2025, 07:59История
Создатель океанского флота: 115 лет Сергею ГоршковуСергей Георгиевич Горшков родился во вполне сухопутном Каменце-Подольском 26 февраля 1910 года. Родители его тоже с морем никак связаны не были. Его же судьба занесла на флот и именно тут, на флоте реализовался огромный потенциал этого действительно выдающегося человека
И тем не менее предвоенная история строительства большого флота оставляет грустное впечатление.
Не строить флот было нельзя, поскольку Россия – великая морская держава. СССР не мог обходиться заложенными ещё в 1909 году линкорами типа "Севастополь", которые не соответствовали даже уровню Ютланда.
Однако в реальной Великой Отечественной войне эта программа сыграла роль в основном негативную – огромные ресурсы были потрачены на проектирование и строительство кораблей, которые так и не были построены. А ведь они могли были направлены на более актуальные военные нужды – даже в рамках строительства самого ВМФ. В предвоенные годы на флот тратилась примерно пятая часть военного бюджета, а стоимость постройки только первых четырёх линкоров типа “Советский Союз” достигала почти четверти годового бюджета страны.
© Фото : waralbum.ru / Перейти в фотобанкНедостроенный линкор «Советская Украина» (С-352) на стапеле судостроительного завода имени Марти
Недостроенный линкор «Советская Украина» (С-352) на стапеле судостроительного завода имени Марти - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : waralbum.ru
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Недостроенный линкор «Советская Украина» (С-352) на стапеле судостроительного завода имени Марти
Более того, если бы излишне оптимистичные расчёты советского руководства оказались правильными и к 1941 году удалось что-то построить, то было бы ещё хуже – большой флот в эксплуатации дороже, чем в строительстве, а как показал опыт реальных боевых действий, Рейх имел возможности нейтрализовать его ассиметричными и значительно более дешёвыми мерами – за счёт минных полей и авиации.
Но самое главное другое… В июне 1942 года соединение главнокомандующего Объединённым флотом Японской империи Ямамото Исороку приблизилось к атоллу Мидуэй. У Ямомото, помимо благословения небоблистающей Аматэрасу, было семь линкоров, а у главнокомандующего Тихоокеанским флотом США Честера Нимитца – ни одного. Зато у Нимитца были авианосцы "Энтерпрайз" и "Хорнет", которые перед этим, на троих с погибшим "Йорктауном", порвали авианосное соединение Нагумо Тюити как тузик грелку. Ямамото дал приказ на отход… В этот момент весь заложенный в 1938-39 годах "большой флот" безнадёжно устарел. Потопление линкора "Ямато" 7 апреля 1945 года (погибло 3063 японских моряков, потери американцев – 12 человек) стало уже необязательным послесловием.
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08:59Главное за ночь 16 июля
08:27Утро на Украине началось со взрывов и пожаров. Новости СВО
08:00"Достойный нашего великого дела морской и океанский флот": 90 лет "большому флоту" Сталина
07:52ВС США отчитались об ударах по командным центрам и ПВО Ирана. Новости Ближнего Востока
07:23ВСУ могут наносить массовые удары только с помощью Запада. Важные заявления замсекретаря Совбеза РФ
06:55Законодательный памятник экстремисту: ждать ли России "адских санкций" имени Линдси Грэма
06:36Федор Лукьянов: России пора бить по Европе и НАТО, пока США медлят с "убийственными" санкциями
06:25Трамп верит в сделку, Европа готовится к худшему. Украина в международном контексте
06:06Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить
06:00"Ситуация становится критической": огневой вал ВС РФ выжигает позиции ВСУ под Купянском — Алехин
05:45"Украину уже приговорили": Казаков о финале конфликта, "новой Антанте" и требованиях России
05:30"Удары будут регулярными": Дандыкин про уничтожение нефтеналивных терминалов в портах Украины
05:15"Боекомплекты закончились": военный эксперт о критическом положении ВСУ под Купянском
05:00Дандыкин: "Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет системная работа"
04:45"Ланцеты" адаптировали для работы в море: эксперт раскрыл, как дроны выжигают БЭКи ВСУ
04:30"Энвидиа" теряет Китай: Пироженко о том, как США проигрывают рынок полупроводников
04:15"Варшавянки" готовят к новым задачам: капитан 1-го ранга запаса о подлодках против ВСУ
00:18Появились кадры уничтожения опорного пункта Вооружённых сил Украины около Малых и Великих Проходов
00:14Убийство ВСУ главного инженера ЗАЭС является очередной попыткой создать угрозу безопасному
00:12Зеленский внес в раду кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины
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