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Дандыкин: "Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет системная работа"
Дандыкин: "Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет системная работа" - 16.07.2026 Украина.ру
Дандыкин: "Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет системная работа"
Российский ВМФ перешел от экстренной защиты кораблей к системной работе по противодействию БЭКам. Курсантов военно-морских училищ уже активно готовят в этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2026-07-16T05:00
2026-07-16T05:00
2026-07-16T05:00
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Комментируя информацию об установке системы РЭБ "Пероед-М" на корабли Черноморского флота, Дандыкин рассказал, как менялся подход к защите от БЭКов: от экстренных мер к целенаправленной работе.Он отметил, что опыт трагических событий на Черном море активно анализируется. "У нас отрабатывается опыт трагических событий на Черном море и принимаются меры. Это всегда было. К примеру, в годы Великой Отечественной войны сам Курчатов занимался созданием противоминной защиты", — пояснил он.Сейчас все силы направлены на прикрытие кораблей от дронов и БЭКов. "А сейчас у нас все силы брошены на прикрытие кораблей и от дронов, и от БЭКов. Курсантов военно-морских училищ уже готовят в этом направлении. И новые корабли строятся с учетом этого дела", — отметил Дандыкин.ВМФ России накопил огромный опыт, который уже применяется на учениях. "Наш ВМФ накопил огромный опыт в этом отношении. Кстати, очень важно, что эти средства и методы сейчас используются во время учений всех флотов" , — добавил он."Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет целенаправленная работа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, черное море, главные новости, главное, флот, защита, беспилотники, вмф, черноморский флот вмф россии, война, война на украине, корабли, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво
Новости, Россия, Черное море, Главные новости, главное, флот, защита, беспилотники, ВМФ, Черноморский флот ВМФ России, война, война на Украине, корабли, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО
Дандыкин: "Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет системная работа"
Российский ВМФ перешел от экстренной защиты кораблей к системной работе по противодействию БЭКам. Курсантов военно-морских училищ уже активно готовят в этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Комментируя информацию об установке системы РЭБ "Пероед-М" на корабли Черноморского флота, Дандыкин рассказал, как менялся подход к защите от БЭКов: от экстренных мер к целенаправленной работе.
Он отметил, что опыт трагических событий на Черном море активно анализируется. "У нас отрабатывается опыт трагических событий на Черном море и принимаются меры. Это всегда было. К примеру, в годы Великой Отечественной войны сам Курчатов занимался созданием противоминной защиты", — пояснил он.
Сейчас все силы направлены на прикрытие кораблей от дронов и БЭКов. "А сейчас у нас все силы брошены на прикрытие кораблей и от дронов, и от БЭКов. Курсантов военно-морских училищ уже готовят в этом направлении. И новые корабли строятся с учетом этого дела", — отметил Дандыкин.
ВМФ России накопил огромный опыт, который уже применяется на учениях. "Наш ВМФ накопил огромный опыт в этом отношении. Кстати, очень важно, что эти средства и методы сейчас используются во время учений всех флотов" , — добавил он.
"Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет целенаправленная работа", — резюмировал собеседник издания.