https://ukraina.ru/20260716/dandykin-zaschitu-korabley-nachali-v-rezhime-skoroy-pomoschi-teper-idet-sistemnaya-rabota-1081519978.html

Дандыкин: "Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет системная работа"

Дандыкин: "Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет системная работа" - 16.07.2026 Украина.ру

Дандыкин: "Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет системная работа"

Российский ВМФ перешел от экстренной защиты кораблей к системной работе по противодействию БЭКам. Курсантов военно-морских училищ уже активно готовят в этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2026-07-16T05:00

2026-07-16T05:00

2026-07-16T05:00

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Комментируя информацию об установке системы РЭБ "Пероед-М" на корабли Черноморского флота, Дандыкин рассказал, как менялся подход к защите от БЭКов: от экстренных мер к целенаправленной работе.Он отметил, что опыт трагических событий на Черном море активно анализируется. "У нас отрабатывается опыт трагических событий на Черном море и принимаются меры. Это всегда было. К примеру, в годы Великой Отечественной войны сам Курчатов занимался созданием противоминной защиты", — пояснил он.Сейчас все силы направлены на прикрытие кораблей от дронов и БЭКов. "А сейчас у нас все силы брошены на прикрытие кораблей и от дронов, и от БЭКов. Курсантов военно-морских училищ уже готовят в этом направлении. И новые корабли строятся с учетом этого дела", — отметил Дандыкин.ВМФ России накопил огромный опыт, который уже применяется на учениях. "Наш ВМФ накопил огромный опыт в этом отношении. Кстати, очень важно, что эти средства и методы сейчас используются во время учений всех флотов" , — добавил он."Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет целенаправленная работа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.

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