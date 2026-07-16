https://ukraina.ru/20260716/lantsety-adaptirovali-dlya-raboty-v-more-ekspert-raskryl-kak-drony-vyzhigayut-beki-vsu-1081517150.html
"Ланцеты" адаптировали для работы в море: эксперт раскрыл, как дроны выжигают БЭКи ВСУ
"Ланцеты" адаптировали для работы в море: эксперт раскрыл, как дроны выжигают БЭКи ВСУ - 16.07.2026 Украина.ру
"Ланцеты" адаптировали для работы в море: эксперт раскрыл, как дроны выжигают БЭКи ВСУ
"Ланцеты" стали эффективнее уничтожать украинские БЭКи благодаря модернизации и хорошей подготовке операторов. Ребята целенаправленно переучивались на то, чтобы уничтожать БЭКи с помощью дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2026-07-16T04:45
2026-07-16T04:45
2026-07-16T04:45
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Отвечая на вопрос о том, почему "Ланцеты" стали эффективнее уничтожать БЭКи, Дандыкин назвал две причины: модернизацию для работы в море и подготовку операторов."Во-первых, [это связано] с модернизацией самих "Ланцетов". Их приспосабливают для работы в морских условиях", — пояснил он.По мнению Дандыкина, вторая причина — качественная подготовка российских операторов. Моряки Черноморского флота целенаправленно переучивались на уничтожение БЭКов с помощью "Ланцетов".Он подчеркнул, что работа в море сложнее, чем на суше. "Работа БПЛА в условиях моря так же сложна, как работа морской авиации. Не всегда все получается. Тем более, на удаленности от берега", — добавил эксперт.По словам Дандыкина, результаты уже заметны. "Тем не менее, враг ощущает эффективность наших дроноводов в уничтожении БЭКов. Мы их не один и не два, а по четыре-пять штук зараз подбиваем. Притом, что БЭК – это не дрон. Это гораздо более дорогое удовольствие", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.
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"Ланцеты" адаптировали для работы в море: эксперт раскрыл, как дроны выжигают БЭКи ВСУ
"Ланцеты" стали эффективнее уничтожать украинские БЭКи благодаря модернизации и хорошей подготовке операторов. Ребята целенаправленно переучивались на то, чтобы уничтожать БЭКи с помощью дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Отвечая на вопрос о том, почему "Ланцеты" стали эффективнее уничтожать БЭКи, Дандыкин назвал две причины: модернизацию для работы в море и подготовку операторов.
"Во-первых, [это связано] с модернизацией самих "Ланцетов". Их приспосабливают для работы в морских условиях", — пояснил он.
По мнению Дандыкина, вторая причина — качественная подготовка российских операторов. Моряки Черноморского флота целенаправленно переучивались на уничтожение БЭКов с помощью "Ланцетов".
Он подчеркнул, что работа в море сложнее, чем на суше. "Работа БПЛА в условиях моря так же сложна, как работа морской авиации. Не всегда все получается. Тем более, на удаленности от берега", — добавил эксперт.
По словам Дандыкина, результаты уже заметны. "Тем не менее, враг ощущает эффективность наших дроноводов в уничтожении БЭКов. Мы их не один и не два, а по четыре-пять штук зараз подбиваем. Притом, что БЭК – это не дрон. Это гораздо более дорогое удовольствие", — резюмировал собеседник издания.