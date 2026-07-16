"Ланцеты" адаптировали для работы в море: эксперт раскрыл, как дроны выжигают БЭКи ВСУ - 16.07.2026 Украина.ру
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"Ланцеты" адаптировали для работы в море: эксперт раскрыл, как дроны выжигают БЭКи ВСУ
"Ланцеты" адаптировали для работы в море: эксперт раскрыл, как дроны выжигают БЭКи ВСУ - 16.07.2026 Украина.ру
"Ланцеты" адаптировали для работы в море: эксперт раскрыл, как дроны выжигают БЭКи ВСУ
"Ланцеты" стали эффективнее уничтожать украинские БЭКи благодаря модернизации и хорошей подготовке операторов. Ребята целенаправленно переучивались на то, чтобы уничтожать БЭКи с помощью дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2026-07-16T04:45
2026-07-16T04:45
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василий дандыкин
украина.ру
черноморский флот
"ланцет"
дроны
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Отвечая на вопрос о том, почему "Ланцеты" стали эффективнее уничтожать БЭКи, Дандыкин назвал две причины: модернизацию для работы в море и подготовку операторов."Во-первых, [это связано] с модернизацией самих "Ланцетов". Их приспосабливают для работы в морских условиях", — пояснил он.По мнению Дандыкина, вторая причина — качественная подготовка российских операторов. Моряки Черноморского флота целенаправленно переучивались на уничтожение БЭКов с помощью "Ланцетов".Он подчеркнул, что работа в море сложнее, чем на суше. "Работа БПЛА в условиях моря так же сложна, как работа морской авиации. Не всегда все получается. Тем более, на удаленности от берега", — добавил эксперт.По словам Дандыкина, результаты уже заметны. "Тем не менее, враг ощущает эффективность наших дроноводов в уничтожении БЭКов. Мы их не один и не два, а по четыре-пять штук зараз подбиваем. Притом, что БЭК – это не дрон. Это гораздо более дорогое удовольствие", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, василий дандыкин, украина.ру, черноморский флот, "ланцет", дроны, беспилотники, главные новости, главное, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, черное море, новости сво, новости сво россия, новости россии, ии (искусственный интеллект)
Новости, Россия, Украина, Василий Дандыкин, Украина.ру, Черноморский флот, "Ланцет", дроны, беспилотники, Главные новости, главное, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Черное море, новости СВО, новости СВО Россия, новости России, ИИ (искусственный интеллект)

"Ланцеты" адаптировали для работы в море: эксперт раскрыл, как дроны выжигают БЭКи ВСУ

04:45 16.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Ланцет" группировки "Центр"
Боевая работа расчета БПЛА Ланцет группировки Центр - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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"Ланцеты" стали эффективнее уничтожать украинские БЭКи благодаря модернизации и хорошей подготовке операторов. Ребята целенаправленно переучивались на то, чтобы уничтожать БЭКи с помощью дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Отвечая на вопрос о том, почему "Ланцеты" стали эффективнее уничтожать БЭКи, Дандыкин назвал две причины: модернизацию для работы в море и подготовку операторов.
"Во-первых, [это связано] с модернизацией самих "Ланцетов". Их приспосабливают для работы в морских условиях", — пояснил он.
По мнению Дандыкина, вторая причина — качественная подготовка российских операторов. Моряки Черноморского флота целенаправленно переучивались на уничтожение БЭКов с помощью "Ланцетов".
Он подчеркнул, что работа в море сложнее, чем на суше. "Работа БПЛА в условиях моря так же сложна, как работа морской авиации. Не всегда все получается. Тем более, на удаленности от берега", — добавил эксперт.
По словам Дандыкина, результаты уже заметны. "Тем не менее, враг ощущает эффективность наших дроноводов в уничтожении БЭКов. Мы их не один и не два, а по четыре-пять штук зараз подбиваем. Притом, что БЭК – это не дрон. Это гораздо более дорогое удовольствие", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.
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