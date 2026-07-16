"Ситуация становится критической": огневой вал ВС РФ выжигает позиции ВСУ под Купянском — Алехин - 16.07.2026 Украина.ру
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"Ситуация становится критической": огневой вал ВС РФ выжигает позиции ВСУ под Купянском — Алехин
"Ситуация становится критической": огневой вал ВС РФ выжигает позиции ВСУ под Купянском — Алехин - 16.07.2026 Украина.ру
"Ситуация становится критической": огневой вал ВС РФ выжигает позиции ВСУ под Купянском — Алехин
На Купянском направлении подразделения группировки "Запад" ведут бои в Купянске-Узловом. Основу обороны противника на этом участке составляют подразделения 14-й ОМБр ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-07-16T06:00
2026-07-16T06:00
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Характеризуя ситуацию на Купянском направлении, Алёхин сообщил, что армейские подразделения группировки войск "Запад" ведут бои в Купянске-Узловом.Он пояснил, что основу обороны на этом участке составляют подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Романа Великого. К удержанию промзоны, по его словам, также привлекались силы украинской теробороны, нацгвардии, в том числе бригада "Хартия", и опытные операторы БПЛА, координировавшие оборонительные действия.Алехин сообщил, что высокоточные ФАБы ВКС России уничтожают укрепления ВСУ. "Высокоточные ФАБы ВКС ВС РФ, которые наводятся на опорники противника нашими БПЛА-разведчиками, методично уничтожают капитальные бетонные перекрытия, расположенные в промзоне", — отметил аналитик.Он подчеркнул, что мощный огневой вал российской армии привел к потере координации между подразделениями ВСУ на силикатном заводе, дезорганизовал управление и позволил штурмовым группам полностью занять территорию предприятия."Ситуация для Заоскольской группировки противника становится критической", — констатировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, купянск, геннадий алехин, харьков, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, купянское направление, харьковская область
Новости, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Харьков, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, Купянское направление, Харьковская область

"Ситуация становится критической": огневой вал ВС РФ выжигает позиции ВСУ под Купянском — Алехин

06:00 16.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Купянском направлении подразделения группировки "Запад" ведут бои в Купянске-Узловом. Основу обороны противника на этом участке составляют подразделения 14-й ОМБр ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Характеризуя ситуацию на Купянском направлении, Алёхин сообщил, что армейские подразделения группировки войск "Запад" ведут бои в Купянске-Узловом.
Он пояснил, что основу обороны на этом участке составляют подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Романа Великого.
К удержанию промзоны, по его словам, также привлекались силы украинской теробороны, нацгвардии, в том числе бригада "Хартия", и опытные операторы БПЛА, координировавшие оборонительные действия.
Алехин сообщил, что высокоточные ФАБы ВКС России уничтожают укрепления ВСУ. "Высокоточные ФАБы ВКС ВС РФ, которые наводятся на опорники противника нашими БПЛА-разведчиками, методично уничтожают капитальные бетонные перекрытия, расположенные в промзоне", — отметил аналитик.
Он подчеркнул, что мощный огневой вал российской армии привел к потере координации между подразделениями ВСУ на силикатном заводе, дезорганизовал управление и позволил штурмовым группам полностью занять территорию предприятия.
"Ситуация для Заоскольской группировки противника становится критической", — констатировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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