https://ukraina.ru/20260716/situatsiya-stanovitsya-kriticheskoy-ognevoy-val-vs-rf-vyzhigaet-pozitsii-vsu-pod-kupyanskom--alekhin-1081521711.html

"Ситуация становится критической": огневой вал ВС РФ выжигает позиции ВСУ под Купянском — Алехин

"Ситуация становится критической": огневой вал ВС РФ выжигает позиции ВСУ под Купянском — Алехин - 16.07.2026 Украина.ру

"Ситуация становится критической": огневой вал ВС РФ выжигает позиции ВСУ под Купянском — Алехин

На Купянском направлении подразделения группировки "Запад" ведут бои в Купянске-Узловом. Основу обороны противника на этом участке составляют подразделения 14-й ОМБр ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-07-16T06:00

2026-07-16T06:00

2026-07-16T06:00

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Характеризуя ситуацию на Купянском направлении, Алёхин сообщил, что армейские подразделения группировки войск "Запад" ведут бои в Купянске-Узловом.Он пояснил, что основу обороны на этом участке составляют подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Романа Великого. К удержанию промзоны, по его словам, также привлекались силы украинской теробороны, нацгвардии, в том числе бригада "Хартия", и опытные операторы БПЛА, координировавшие оборонительные действия.Алехин сообщил, что высокоточные ФАБы ВКС России уничтожают укрепления ВСУ. "Высокоточные ФАБы ВКС ВС РФ, которые наводятся на опорники противника нашими БПЛА-разведчиками, методично уничтожают капитальные бетонные перекрытия, расположенные в промзоне", — отметил аналитик.Он подчеркнул, что мощный огневой вал российской армии привел к потере координации между подразделениями ВСУ на силикатном заводе, дезорганизовал управление и позволил штурмовым группам полностью занять территорию предприятия."Ситуация для Заоскольской группировки противника становится критической", — констатировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.

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