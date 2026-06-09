Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00 - 09.06.2026 Украина.ру
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Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00
Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00 - 09.06.2026 Украина.ру
Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 5:00 мск 9 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-09T05:24
2026-06-09T05:25
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Больше всего сообщений этой ночью поступало об ударах ВС РФ по целям в Харьковской области, где ракеты и "Герани" атаковали объекты инфраструктуры в Харькове. Местные каналы писали о серии взрывов и сильных пожарах в Шевченковском и Холодногорском районах города. Гауляйтер Игорь Терехов подтвердил поражение "административных и производственных помещений". Взрывы ночью гремели и в Чугуеве.Также сообщалось о российских ударах по мосту в Затоке Одесской области, о взрывах в Шостке Сумской области, в районах Славутича и Репок Черниговской области (юридически Славутич относится к Киевской области). Были атакованы и объекты противника во временно подконтрольном ВСУ Запорожье.Кроме того, ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами по целям в Синельниковском районе Днепропетровской области.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Ранее сообщалось, что ВС РФ возобновили атаки на нескольких участках в Сумской области. Об этом — в итоговой сводке канала Readovka за 8 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, вс рф, война на украине, сво, спецоперация, новости сво, удары, ракетные удары по украине, бпла, бпла сегодня, атака бпла, герань, харьковская область, харьков, игорь терехов, одесская область, сумская область, черниговская область, киевская область, днепропетровская область, запорожская область, запорожье, вкс, демилитаризация, впк, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, ВС РФ, война на Украине, СВО, Спецоперация, новости СВО, удары, ракетные удары по Украине, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Герань, Харьковская область, Харьков, Игорь Терехов, Одесская область, Сумская область, Черниговская область, Киевская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Запорожье, ВКС, демилитаризация, ВПК, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00

05:24 09.06.2026 (обновлено: 05:25 09.06.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 5:00 мск 9 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Больше всего сообщений этой ночью поступало об ударах ВС РФ по целям в Харьковской области, где ракеты и "Герани" атаковали объекты инфраструктуры в Харькове. Местные каналы писали о серии взрывов и сильных пожарах в Шевченковском и Холодногорском районах города. Гауляйтер Игорь Терехов подтвердил поражение "административных и производственных помещений". Взрывы ночью гремели и в Чугуеве.
Также сообщалось о российских ударах по мосту в Затоке Одесской области, о взрывах в Шостке Сумской области, в районах Славутича и Репок Черниговской области (юридически Славутич относится к Киевской области). Были атакованы и объекты противника во временно подконтрольном ВСУ Запорожье.
Кроме того, ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами по целям в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
Ранее сообщалось, что ВС РФ возобновили атаки на нескольких участках в Сумской области. Об этом — в итоговой сводке канала Readovka за 8 июня.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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