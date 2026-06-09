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Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00 - 09.06.2026 Украина.ру

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 5:00 мск 9 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-09T05:24

2026-06-09T05:24

2026-06-09T05:25

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Больше всего сообщений этой ночью поступало об ударах ВС РФ по целям в Харьковской области, где ракеты и "Герани" атаковали объекты инфраструктуры в Харькове. Местные каналы писали о серии взрывов и сильных пожарах в Шевченковском и Холодногорском районах города. Гауляйтер Игорь Терехов подтвердил поражение "административных и производственных помещений". Взрывы ночью гремели и в Чугуеве.Также сообщалось о российских ударах по мосту в Затоке Одесской области, о взрывах в Шостке Сумской области, в районах Славутича и Репок Черниговской области (юридически Славутич относится к Киевской области). Были атакованы и объекты противника во временно подконтрольном ВСУ Запорожье.Кроме того, ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами по целям в Синельниковском районе Днепропетровской области.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Ранее сообщалось, что ВС РФ возобновили атаки на нескольких участках в Сумской области. Об этом — в итоговой сводке канала Readovka за 8 июня.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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