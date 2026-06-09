https://ukraina.ru/20260609/kakuyu-kozyrnuyu-shestrku-vsu-rossiya-pobt-uzhe-cherez-paru-mesyatsev-i-chto-budet-potom--anpilogov-1080018241.html

Какую "козырную шестёрку" ВСУ Россия побьёт уже через пару месяцев и что будет потом — Анпилогов

Какую "козырную шестёрку" ВСУ Россия побьёт уже через пару месяцев и что будет потом — Анпилогов - 09.06.2026 Украина.ру

Какую "козырную шестёрку" ВСУ Россия побьёт уже через пару месяцев и что будет потом — Анпилогов

Пока Киев строит иллюзии на тему "контрнаступа", линия фронта трещит сразу на трёх направлениях. Российские войска меняют саму философию войны. Сегодня "серая... Украина.ру, 09.06.2026

2026-06-09T17:00

2026-06-09T17:00

2026-06-09T17:00

константиновка

украина

россия

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

украина.ру

видео

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Пока Киев строит иллюзии на тему "контрнаступа", линия фронта трещит сразу на трёх направлениях. Российские войска меняют саму философию войны. Сегодня "серая зона" измеряется дальностью FPV-дронов – это 20 километров в каждую сторону. Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о том, что реально происходит в Константиновке и зачем российская армия берёт в "клещи" эту агломерацию, а также о том, кого на Украине называют "сусликами" и о чём уже долгое время врёт главком ВСУ Сырский:00:40 – Серая зона, суслики ВСУ и клешни Константиновки;06:54 – "Доходяги" на Осколе, обман в ВСУ и бегство "Мадьяра"*;13:00 – Гора Карачун – ключ к Краматорску и Славянску;19:25 – Что даёт накат на Боровую, Чугуев и Сумы;29:05 – На каких "шестёрках" держится Украина?* В материале упоминается Роберт Бровди, "Мадьяр" внесенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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константиновка, украина, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, видео, видео