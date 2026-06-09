Какую "козырную шестёрку" ВСУ Россия побьёт уже через пару месяцев и что будет потом — Анпилогов
Пока Киев строит иллюзии на тему "контрнаступа", линия фронта трещит сразу на трёх направлениях. Российские войска меняют саму философию войны. Сегодня "серая зона" измеряется дальностью FPV-дронов – это 20 километров в каждую сторону.
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о том, что реально происходит в Константиновке и зачем российская армия берёт в "клещи" эту агломерацию, а также о том, кого на Украине называют "сусликами" и о чём уже долгое время врёт главком ВСУ Сырский:
00:40 – Серая зона, суслики ВСУ и клешни Константиновки;
06:54 – "Доходяги" на Осколе, обман в ВСУ и бегство "Мадьяра"*;
13:00 – Гора Карачун – ключ к Краматорску и Славянску;
19:25 – Что даёт накат на Боровую, Чугуев и Сумы;
29:05 – На каких "шестёрках" держится Украина?
* В материале упоминается Роберт Бровди, "Мадьяр" внесенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о том, что реально происходит в Константиновке и зачем российская армия берёт в "клещи" эту агломерацию, а также о том, кого на Украине называют "сусликами" и о чём уже долгое время врёт главком ВСУ Сырский:
00:40 – Серая зона, суслики ВСУ и клешни Константиновки;
06:54 – "Доходяги" на Осколе, обман в ВСУ и бегство "Мадьяра"*;
13:00 – Гора Карачун – ключ к Краматорску и Славянску;
19:25 – Что даёт накат на Боровую, Чугуев и Сумы;
29:05 – На каких "шестёрках" держится Украина?
* В материале упоминается Роберт Бровди, "Мадьяр" внесенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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