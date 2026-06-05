В парламенте Чехии возмутились поведением украинского бизнесмена - 05.06.2026 Украина.ру
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В парламенте Чехии возмутились поведением украинского бизнесмена
В парламенте Чехии возмутились поведением украинского бизнесмена - 05.06.2026 Украина.ру
В парламенте Чехии возмутились поведением украинского бизнесмена
Спикер Палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура возмутился поведением украинского предпринимателя Василя Тулайдана, который на скоростной магистрали бросил управление автомобилем, встал на сиденье и высунулся из люка крыши, пока машина продолжала движение по трассе. Об этом 5 июня сообщили СМИ
2026-06-05T11:27
2026-06-05T11:27
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Инцидент вызвал мощный резонанс в чешском обществе, и Окамура использовал его как повод для жесткого заявления о миграционной политике."Украинский предприниматель вместо управления своим BMW встал во время езды на сиденье и высунулся из люка крыши машины, в то время как автомобиль продолжал движение по трассе. Речь идет о Василе Ярославовиче Тулайдане, украинском предпринимателе и инфлюэнсере, проживающем в Чехии. А мы выступаем за депортацию иностранцев, совершающих здесь преступления!" — написал Окамура в соцсети Х.Спикер парламента, одновременно лидер входящего в правящую коалицию движения SPD, заявил, что вместе с партнерами выступает за окончание всех льгот для проживающих в Чехии украинцев и прекращение действия предоставленной им временной защиты."Мы уже договорились в правительстве, что не будем терпеть преступную деятельность иностранцев. Укрепим полномочия полиции, ужесточим правила пребывания и обеспечим быструю высылку совершивших преступления лиц. Государство должно иметь полный контроль над тем, кто проживает на его территории, и соблюдением ими наших законов", — добавил Окамура.Портал Idnes сообщил, что видеоролик с трюком на трассе вызвал сильную негативную реакцию общественности.Ранее в новостях: Чехи считают Украину и ЕС большей угрозой, чем Россию — опрос шокировал Брюссель
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Новости, Чехия, Украина, Россия, ЕС

В парламенте Чехии возмутились поведением украинского бизнесмена

11:27 05.06.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкфлаг чехия
флаг чехия - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Спикер Палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура возмутился поведением украинского предпринимателя Василя Тулайдана, который на скоростной магистрали бросил управление автомобилем, встал на сиденье и высунулся из люка крыши, пока машина продолжала движение по трассе. Об этом 5 июня сообщили СМИ
Инцидент вызвал мощный резонанс в чешском обществе, и Окамура использовал его как повод для жесткого заявления о миграционной политике.
"Украинский предприниматель вместо управления своим BMW встал во время езды на сиденье и высунулся из люка крыши машины, в то время как автомобиль продолжал движение по трассе. Речь идет о Василе Ярославовиче Тулайдане, украинском предпринимателе и инфлюэнсере, проживающем в Чехии. А мы выступаем за депортацию иностранцев, совершающих здесь преступления!" — написал Окамура в соцсети Х.
Спикер парламента, одновременно лидер входящего в правящую коалицию движения SPD, заявил, что вместе с партнерами выступает за окончание всех льгот для проживающих в Чехии украинцев и прекращение действия предоставленной им временной защиты.
"Мы уже договорились в правительстве, что не будем терпеть преступную деятельность иностранцев. Укрепим полномочия полиции, ужесточим правила пребывания и обеспечим быструю высылку совершивших преступления лиц. Государство должно иметь полный контроль над тем, кто проживает на его территории, и соблюдением ими наших законов", — добавил Окамура.
Портал Idnes сообщил, что видеоролик с трюком на трассе вызвал сильную негативную реакцию общественности.
Ранее в новостях: Чехи считают Украину и ЕС большей угрозой, чем Россию — опрос шокировал Брюссель
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