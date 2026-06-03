Стало известно, как Макрон шантажировал Трампа из-за Украины - 03.06.2026 Украина.ру
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Стало известно, как Макрон шантажировал Трампа из-за Украины
Стало известно, как Макрон шантажировал Трампа из-за Украины - 03.06.2026 Украина.ру
Стало известно, как Макрон шантажировал Трампа из-за Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон пытался шантажировать Дональда Трампа, связывая подписание некоего соглашения по Украине с требованием прекратить расследование в отношении его супруги Брижит Макрон. Об этом заявила американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс
2026-06-03T10:48
2026-06-03T11:36
новости
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эммануэль макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон якобы пытался оказать давление на американского лидера Дональда Трампа, увязывая подписание некоего документа по Украине с требованием остановить расследование в отношении его супруги Брижит Макрон. Об этом заявила американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс, которая, по её словам, вела соответствующее расследование."Трамп позвонил мне напрямую. &lt;…&gt; Трамп сказал: понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эммануэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене", — рассказала Оуэнс.Она добавила, что у неё сохранилась запись этого разговора, которая может подтвердить её слова. Саму ситуацию журналистка назвала "полным безумием".По утверждению Оуэнс, Трамп пытался переубедить её, заявляя, что первая леди Франции является женщиной, так как он видел её вблизи. Американский президент также отметил, что не хочет портить отношения с французским коллегой. Но журналистка не согласилась заявила, что у неё есть доказательства обратного, включая данные об обращении Брижит Макрон к врачу, специализирующемуся на смене пола. Оуэнс также утверждает, что ранее супруга французского президента была его школьным учителем.Ранее Эммануэль Макрон лично подал в суд на Кэндис Оуэнс из-за её высказываний о первой леди Франции. Официальных подтверждений приведённых журналисткой фактов на данный момент нет.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, франция, дональд трамп, россия, эммануэль макрон, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, Франция, Дональд Трамп, Россия, Эммануэль Макрон, Украина.ру, Мир без границ

Стало известно, как Макрон шантажировал Трампа из-за Украины

10:48 03.06.2026 (обновлено: 11:36 03.06.2026)
 
© AP / Yoan Valat
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP / Yoan Valat
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Президент Франции Эммануэль Макрон пытался шантажировать Дональда Трампа, связывая подписание некоего соглашения по Украине с требованием прекратить расследование в отношении его супруги Брижит Макрон. Об этом заявила американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс
Президент Франции Эммануэль Макрон якобы пытался оказать давление на американского лидера Дональда Трампа, увязывая подписание некоего документа по Украине с требованием остановить расследование в отношении его супруги Брижит Макрон. Об этом заявила американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс, которая, по её словам, вела соответствующее расследование.
"Трамп позвонил мне напрямую. <…> Трамп сказал: понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эммануэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене", — рассказала Оуэнс.
Она добавила, что у неё сохранилась запись этого разговора, которая может подтвердить её слова. Саму ситуацию журналистка назвала "полным безумием".
По утверждению Оуэнс, Трамп пытался переубедить её, заявляя, что первая леди Франции является женщиной, так как он видел её вблизи. Американский президент также отметил, что не хочет портить отношения с французским коллегой. Но журналистка не согласилась заявила, что у неё есть доказательства обратного, включая данные об обращении Брижит Макрон к врачу, специализирующемуся на смене пола. Оуэнс также утверждает, что ранее супруга французского президента была его школьным учителем.
Ранее Эммануэль Макрон лично подал в суд на Кэндис Оуэнс из-за её высказываний о первой леди Франции. Официальных подтверждений приведённых журналисткой фактов на данный момент нет.
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