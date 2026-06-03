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Россия нанесла сокрушительный удар возмездия: американцы в панике
Россия нанесла сокрушительный удар возмездия: американцы в панике - 03.06.2026 Украина.ру
Россия нанесла сокрушительный удар возмездия: американцы в панике
Вашингтону следует возобновить переговорный процесс с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение 3 июня выражает издание The American Conservative
2026-06-03T16:45
2026-06-03T16:45
2026-06-03T16:45
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Американское издание The American Conservative призывает администрацию США настоятельно порекомендовать Украине и странам Прибалтики прекратить запуски дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьёзным мирным переговорам с Россией."США было бы разумно настоятельно призвать Украину и страны Прибалтики не допускать запусков дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьёзным мирным переговорам", — говорится в публикации.Обозреватель издания предупреждает, что в случае продолжения российских ударов возмездия по Киеву под удар могут попасть офицеры НАТО, находящиеся на Украине. Это, в свою очередь, способно привести к началу полномасштабной войны между Североатлантическим альянсом и Россией, в которую окажутся втянуты и Соединённые Штаты.В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.2 июня Министерство обороны России сообщило об очередном массированном ударе возмездия — ответе на теракт в ЛНР и другие атаки по российской гражданской инфраструктуре. Российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса в четырёх регионах Украины, а также цели в Киеве и Запорожской области.В Кремле, в свою очередь, не раз подчёркивали открытость России к мирным переговорам по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что Москва сохраняет готовность к дипломатическому урегулированию.Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно разъяснял позицию Москвы: Россия не собирается нападать на страны НАТО. Однако, по его словам, западные политики регулярно запугивают собственное население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от нарастающих внутренних проблем.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, дмитрий песков, россия, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Новости, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Россия нанесла сокрушительный удар возмездия: американцы в панике
Вашингтону следует возобновить переговорный процесс с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение 3 июня выражает издание The American Conservative
Американское издание The American Conservative призывает администрацию США настоятельно порекомендовать Украине и странам Прибалтики прекратить запуски дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьёзным мирным переговорам с Россией.
"США было бы разумно настоятельно призвать Украину и страны Прибалтики не допускать запусков дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьёзным мирным переговорам", — говорится в публикации.
Обозреватель издания предупреждает, что в случае продолжения российских ударов возмездия по Киеву под удар могут попасть офицеры НАТО, находящиеся на Украине. Это, в свою очередь, способно привести к началу полномасштабной войны между Североатлантическим альянсом и Россией, в которую окажутся втянуты и Соединённые Штаты.
В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.
В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.
2 июня Министерство обороны России сообщило об очередном массированном ударе возмездия — ответе на теракт в ЛНР и другие атаки по российской гражданской инфраструктуре. Российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса в четырёх регионах Украины, а также цели в Киеве и Запорожской области.
В Кремле, в свою очередь, не раз подчёркивали открытость России к мирным переговорам по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что Москва сохраняет готовность к дипломатическому урегулированию.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно разъяснял позицию Москвы: Россия не собирается нападать на страны НАТО. Однако, по его словам, западные политики регулярно запугивают собственное население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от нарастающих внутренних проблем.
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