Россия нанесла сокрушительный удар возмездия: американцы в панике - 03.06.2026 Украина.ру
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Россия нанесла сокрушительный удар возмездия: американцы в панике
Россия нанесла сокрушительный удар возмездия: американцы в панике - 03.06.2026 Украина.ру
Россия нанесла сокрушительный удар возмездия: американцы в панике
Вашингтону следует возобновить переговорный процесс с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение 3 июня выражает издание The American Conservative
2026-06-03T16:45
2026-06-03T16:45
новости
дмитрий песков
россия
украина
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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Американское издание The American Conservative призывает администрацию США настоятельно порекомендовать Украине и странам Прибалтики прекратить запуски дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьёзным мирным переговорам с Россией."США было бы разумно настоятельно призвать Украину и страны Прибалтики не допускать запусков дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьёзным мирным переговорам", — говорится в публикации.Обозреватель издания предупреждает, что в случае продолжения российских ударов возмездия по Киеву под удар могут попасть офицеры НАТО, находящиеся на Украине. Это, в свою очередь, способно привести к началу полномасштабной войны между Североатлантическим альянсом и Россией, в которую окажутся втянуты и Соединённые Штаты.В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.2 июня Министерство обороны России сообщило об очередном массированном ударе возмездия — ответе на теракт в ЛНР и другие атаки по российской гражданской инфраструктуре. Российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса в четырёх регионах Украины, а также цели в Киеве и Запорожской области.В Кремле, в свою очередь, не раз подчёркивали открытость России к мирным переговорам по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что Москва сохраняет готовность к дипломатическому урегулированию.Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно разъяснял позицию Москвы: Россия не собирается нападать на страны НАТО. Однако, по его словам, западные политики регулярно запугивают собственное население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от нарастающих внутренних проблем.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, дмитрий песков, россия, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Новости, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО

Россия нанесла сокрушительный удар возмездия: американцы в панике

16:45 03.06.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Вашингтону следует возобновить переговорный процесс с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение 3 июня выражает издание The American Conservative
Американское издание The American Conservative призывает администрацию США настоятельно порекомендовать Украине и странам Прибалтики прекратить запуски дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьёзным мирным переговорам с Россией.
"США было бы разумно настоятельно призвать Украину и страны Прибалтики не допускать запусков дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьёзным мирным переговорам", — говорится в публикации.
Обозреватель издания предупреждает, что в случае продолжения российских ударов возмездия по Киеву под удар могут попасть офицеры НАТО, находящиеся на Украине. Это, в свою очередь, способно привести к началу полномасштабной войны между Североатлантическим альянсом и Россией, в которую окажутся втянуты и Соединённые Штаты.
В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.
В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.
2 июня Министерство обороны России сообщило об очередном массированном ударе возмездия — ответе на теракт в ЛНР и другие атаки по российской гражданской инфраструктуре. Российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса в четырёх регионах Украины, а также цели в Киеве и Запорожской области.
В Кремле, в свою очередь, не раз подчёркивали открытость России к мирным переговорам по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что Москва сохраняет готовность к дипломатическому урегулированию.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно разъяснял позицию Москвы: Россия не собирается нападать на страны НАТО. Однако, по его словам, западные политики регулярно запугивают собственное население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от нарастающих внутренних проблем.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июня
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