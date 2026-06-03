Кто теперь против Украины в ЕС? Даже верные союзники начинают говорить "нет" - 03.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260603/kto-teper-protiv-ukrainy-v-es-dazhe-vernye-soyuzniki-nachinayut-govorit-net-1079756317.html
Кто теперь против Украины в ЕС? Даже верные союзники начинают говорить "нет"
Кто теперь против Украины в ЕС? Даже верные союзники начинают говорить "нет" - 03.06.2026 Украина.ру
Кто теперь против Украины в ЕС? Даже верные союзники начинают говорить "нет"
Италия внезапно изменила свою позицию относительно вступления Украины в Европейский союз, начав тормозить процесс ускоренного присоединения Киева. Как 3 июня сообщает газета La Repubblica, Рим, который последние четыре года поддерживал евроинтеграцию Украины, теперь занял более сдержанную, а по сути — негативную позицию
2026-06-03T10:55
2026-06-03T10:55
новости
украина
киев
италия
ес
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/04/1077534398_0:19:700:413_1920x0_80_0_0_1deabf392a84ceb005ce3657c42d5252.jpg
По данным издания, поводом для охлаждения послужило заявление партии "Лига", которое "поставило под сомнение всё", вызвав отчуждение среди политических сил. Но ключевым сигналом стало высказывание министра обороны Италии Гвидо Крозето, который, по сути, исключил возможность членства Украины, назвав этот вопрос "слишком сложным".Издание связывает перемену позиции с тем, что в Италии и других странах Европы начинают осознавать: Киев абсолютно не готов к вступлению в альянс, пока не решит свои колоссальные внутренние проблемы — от тотальной коррупции и нелегитимности власти до отсутствия реальных реформ.Ранее в итальянском правительстве уже разгорался скандал на этой почве. Партия вице-премьера Маттео Сальвини была обеспокоена тем, что "Киев в ЕС будет представлять экономический ущерб огромных масштабов". Итальянцы, в отличие от брюссельских бюрократов, похоже, считают деньги своих налогоплательщиков.На фоне сомнений Рима появились признаки "оттепели" со стороны Будапешта. Накануне Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что новое руководство Венгрии якобы готово снять вето с заявки Украины. Это позволило бы Киеву и Кишиневу начать официальные переговоры о вступлении, запланированные на 15 июня в Люксембурге.Однако венгерские чиновники тут же сделали оговорку: "Никакого решения по поводу переговорных кластеров для Украины еще не принято. Переговоры продолжаются. Соглашение не достигнуто".О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июня.
украина
киев
италия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/04/1077534398_64:0:637:430_1920x0_80_0_0_fd66fb9c934e6069f80ee5be85cdc1b4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, италия, ес, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Италия, ЕС, Вооруженные силы Украины

Кто теперь против Украины в ЕС? Даже верные союзники начинают говорить "нет"

10:55 03.06.2026
 
© ФотоЗеленский: Хочу в ЕС
Зеленский: Хочу в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Италия внезапно изменила свою позицию относительно вступления Украины в Европейский союз, начав тормозить процесс ускоренного присоединения Киева. Как 3 июня сообщает газета La Repubblica, Рим, который последние четыре года поддерживал евроинтеграцию Украины, теперь занял более сдержанную, а по сути — негативную позицию
По данным издания, поводом для охлаждения послужило заявление партии "Лига", которое "поставило под сомнение всё", вызвав отчуждение среди политических сил. Но ключевым сигналом стало высказывание министра обороны Италии Гвидо Крозето, который, по сути, исключил возможность членства Украины, назвав этот вопрос "слишком сложным".
"А вчера, что гораздо тревожнее, министр Крозето фактически исключил возможность членства, назвав этот вопрос "слишком сложным"", — пишет La Repubblica.
Издание связывает перемену позиции с тем, что в Италии и других странах Европы начинают осознавать: Киев абсолютно не готов к вступлению в альянс, пока не решит свои колоссальные внутренние проблемы — от тотальной коррупции и нелегитимности власти до отсутствия реальных реформ.
Ранее в итальянском правительстве уже разгорался скандал на этой почве. Партия вице-премьера Маттео Сальвини была обеспокоена тем, что "Киев в ЕС будет представлять экономический ущерб огромных масштабов". Итальянцы, в отличие от брюссельских бюрократов, похоже, считают деньги своих налогоплательщиков.
На фоне сомнений Рима появились признаки "оттепели" со стороны Будапешта. Накануне Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что новое руководство Венгрии якобы готово снять вето с заявки Украины. Это позволило бы Киеву и Кишиневу начать официальные переговоры о вступлении, запланированные на 15 июня в Люксембурге.
Однако венгерские чиновники тут же сделали оговорку: "Никакого решения по поводу переговорных кластеров для Украины еще не принято. Переговоры продолжаются. Соглашение не достигнуто".
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июня.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевИталияЕСВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:44МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти азербайджанцев при атаке на суда в Азовском море
13:43"США больше не реагируют": Петр Акопов объяснил, почему Трамп отдаляется от Украины
13:34Гавана назвала политику США в ООН актом геноцида, а американского постпреда — лжецом
13:31Еще четыре безэкипажных катера обнаружили у румынского побережья — СМИ
13:20Пушилин: киевский режим уничтожил всех протестных лидеров на Украине — одни в тюрьмах, другие в окопах
13:16Euroclear попросил московский суд остановить взыскание 200 миллиардов евро в пользу ЦБ
13:14"Играла дурочку" работая на КГБ как на СБУ: белорусские националисты снова оскандалились
13:10Приглашение Зеленского на G7 внесло раскол в ряды "Большой семерки"
13:05Выпад с попыткой позиционирования: Пятибратов о письме Зеленского Путину и игре в "крутого парня".
13:02Системные удары по Киеву: Акопов объяснил, могут ли они повлиять на сговорчивость Украины
13:00Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня
12:59Морской дрон взорвался в порту румынского города Констанца
12:45Недельная сводка: рекордная атака ВСУ и итоги Минобороны
12:42"Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград.
12:35Посол России рассказал о выводе миротворцев из Приднестровья
12:33Пашинян переадресовал вопрос об отмене регистрации оппозиции в ЦИК
12:33Петр Акопов: Цель России — стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса
12:24Дроны атаковали суда в Азовском море, погибли граждане Азербайджана
12:21Путину доложили о письме Зеленского, Макрон заискивает перед Трампом. Новости к этому часу
12:205 июня 2026 года, утренний эфир
Лента новостейМолния