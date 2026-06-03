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Кто теперь против Украины в ЕС? Даже верные союзники начинают говорить "нет"

Кто теперь против Украины в ЕС? Даже верные союзники начинают говорить "нет" - 03.06.2026 Украина.ру

Кто теперь против Украины в ЕС? Даже верные союзники начинают говорить "нет"

Италия внезапно изменила свою позицию относительно вступления Украины в Европейский союз, начав тормозить процесс ускоренного присоединения Киева. Как 3 июня сообщает газета La Repubblica, Рим, который последние четыре года поддерживал евроинтеграцию Украины, теперь занял более сдержанную, а по сути — негативную позицию

2026-06-03T10:55

2026-06-03T10:55

2026-06-03T10:55

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По данным издания, поводом для охлаждения послужило заявление партии "Лига", которое "поставило под сомнение всё", вызвав отчуждение среди политических сил. Но ключевым сигналом стало высказывание министра обороны Италии Гвидо Крозето, который, по сути, исключил возможность членства Украины, назвав этот вопрос "слишком сложным".Издание связывает перемену позиции с тем, что в Италии и других странах Европы начинают осознавать: Киев абсолютно не готов к вступлению в альянс, пока не решит свои колоссальные внутренние проблемы — от тотальной коррупции и нелегитимности власти до отсутствия реальных реформ.Ранее в итальянском правительстве уже разгорался скандал на этой почве. Партия вице-премьера Маттео Сальвини была обеспокоена тем, что "Киев в ЕС будет представлять экономический ущерб огромных масштабов". Итальянцы, в отличие от брюссельских бюрократов, похоже, считают деньги своих налогоплательщиков.На фоне сомнений Рима появились признаки "оттепели" со стороны Будапешта. Накануне Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что новое руководство Венгрии якобы готово снять вето с заявки Украины. Это позволило бы Киеву и Кишиневу начать официальные переговоры о вступлении, запланированные на 15 июня в Люксембурге.Однако венгерские чиновники тут же сделали оговорку: "Никакого решения по поводу переговорных кластеров для Украины еще не принято. Переговоры продолжаются. Соглашение не достигнуто".О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июня.

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новости, украина, киев, италия, ес, вооруженные силы украины