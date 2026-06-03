Британская армия перебросила танки к границам России - 03.06.2026 Украина.ру
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Британская армия перебросила танки к границам России
Британская армия перебросила танки к границам России - 03.06.2026 Украина.ру
Британская армия перебросила танки к границам России
Британская армия разместила боевые танки Challenger 2 в эстонском уезде Выру, расположенном у границы с Россией, передает Military Watch Magazine
2026-06-03T13:30
2026-06-03T13:30
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Танки играют центральную роль в военных учениях НАТО "Весенний шторм". Эти учения имитируют крупномасштабный конфликт с российскими войсками, а присутствие боевых машин является частью расширения наземных подразделений НАТО на территории России, говорится в материале.Издание отмечает, что Выру считается одним из наиболее чувствительных оперативных районов НАТО и, как ожидается, станет одним из основных очагов боевых действий в случае войны между силами НАТО и России. Территория связана транспортными путями, соединяющими Эстонию с Латвией и более широким Балтийским регионом, что делает ее критически важной для подкрепления союзников, также она находится недалеко от Пскова.Примечательно, что применение этих танков ВСУ продемонстрировало их серьезные недостатки: крайне низкое соотношение мощности к весу, устаревшая система управления огнем, ограниченная огневая мощь. В мае США и Великобритания провели военные учения в Литве, примерно в 30 км от границы с Белоруссией.О других учениях - в материале Россия масштабировала ядерные учения из-за угрозы нового уровня — Тиханский о плановых маневрах на сайте Украина.ру.
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новости, эстония, россия, латвия, нато, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Эстония, Россия, Латвия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Британская армия перебросила танки к границам России

13:30 03.06.2026
 
© APПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP
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Британская армия разместила боевые танки Challenger 2 в эстонском уезде Выру, расположенном у границы с Россией, передает Military Watch Magazine
Танки играют центральную роль в военных учениях НАТО "Весенний шторм".
Эти учения имитируют крупномасштабный конфликт с российскими войсками, а присутствие боевых машин является частью расширения наземных подразделений НАТО на территории России, говорится в материале.
Издание отмечает, что Выру считается одним из наиболее чувствительных оперативных районов НАТО и, как ожидается, станет одним из основных очагов боевых действий в случае войны между силами НАТО и России. Территория связана транспортными путями, соединяющими Эстонию с Латвией и более широким Балтийским регионом, что делает ее критически важной для подкрепления союзников, также она находится недалеко от Пскова.
Примечательно, что применение этих танков ВСУ продемонстрировало их серьезные недостатки: крайне низкое соотношение мощности к весу, устаревшая система управления огнем, ограниченная огневая мощь.
В мае США и Великобритания провели военные учения в Литве, примерно в 30 км от границы с Белоруссией.
О других учениях - в материале Россия масштабировала ядерные учения из-за угрозы нового уровня — Тиханский о плановых маневрах на сайте Украина.ру.
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