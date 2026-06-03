https://ukraina.ru/20260603/britanskaya-armiya-perebrosila-tanki-k-granitsam-rossii-1079765447.html

Британская армия перебросила танки к границам России

Британская армия перебросила танки к границам России - 03.06.2026 Украина.ру

Британская армия перебросила танки к границам России

Британская армия разместила боевые танки Challenger 2 в эстонском уезде Выру, расположенном у границы с Россией, передает Military Watch Magazine

2026-06-03T13:30

2026-06-03T13:30

2026-06-03T13:30

новости

эстония

россия

латвия

нато

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075294267_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_5adb2f9a3a0122c0d4a7edb8ea228e64.jpg

Танки играют центральную роль в военных учениях НАТО "Весенний шторм". Эти учения имитируют крупномасштабный конфликт с российскими войсками, а присутствие боевых машин является частью расширения наземных подразделений НАТО на территории России, говорится в материале.Издание отмечает, что Выру считается одним из наиболее чувствительных оперативных районов НАТО и, как ожидается, станет одним из основных очагов боевых действий в случае войны между силами НАТО и России. Территория связана транспортными путями, соединяющими Эстонию с Латвией и более широким Балтийским регионом, что делает ее критически важной для подкрепления союзников, также она находится недалеко от Пскова.Примечательно, что применение этих танков ВСУ продемонстрировало их серьезные недостатки: крайне низкое соотношение мощности к весу, устаревшая система управления огнем, ограниченная огневая мощь. В мае США и Великобритания провели военные учения в Литве, примерно в 30 км от границы с Белоруссией.О других учениях - в материале Россия масштабировала ядерные учения из-за угрозы нового уровня — Тиханский о плановых маневрах на сайте Украина.ру.

эстония

россия

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстония, россия, латвия, нато, вооруженные силы украины, украина.ру