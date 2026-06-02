Мишустин поручил МВД усилить безопасность в приграничных регионах
2026-06-02T12:23
Мишустин поручил МВД усилить безопасность в приграничных регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МВД и Росгвардии усилить меры безопасности в приграничных регионах, а также в Донбассе и Новороссии на период проведения выборов в Государственную думу. Об этом сообщает 2 июня телеграм-канал Украина.ру
Согласно распоряжению, дополнительные меры безопасности будут введены в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях. В перечень также включены Краснодарский край, Крым и Севастополь.
В числе основных задач — усиленная охрана общественного порядка, зданий избирательных комиссий, участков для голосования и подходов к ним. Отдельное внимание поручено уделить обеспечению безопасности членов региональных, территориальных и участковых избиркомов.
Кроме того, региональным властям рекомендовано совместно с избирательными комиссиями подготовить резервные помещения для работы комиссий всех уровней, чтобы гарантировать непрерывность избирательного процесса на этапах подготовки и проведения голосования.
