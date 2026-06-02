https://ukraina.ru/20260602/oreshnik--ne-glavnoe-budanov-priznal-chto-ukraina-bessilna-1079708700.html

"Орешник" — не главное: Буданов* признал, что Украина бессильна

"Орешник" — не главное: Буданов* признал, что Украина бессильна - 02.06.2026 Украина.ру

"Орешник" — не главное: Буданов* признал, что Украина бессильна

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* признал, что для Киева существует оружие более опасное, чем ракетный комплекс "Орешник". Об этом 2 июня написало издание "Лента"

2026-06-02T12:16

2026-06-02T12:16

2026-06-02T12:20

новости

киев

украина

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

конгресс сша

ии (искусственный интеллект)

искусственный интеллект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060391511_154:220:1221:820_1920x0_80_0_0_4d96c263493f45ad5f100b4c4dd35499.jpg

По его словам, главную угрозу представляют "обычные" системы, которые Россия применяет систематически.Таким образом, глава офиса Зеленского фактически признал, что украинская ПВО не может противостоять широкому спектру российского вооружения, а не только новейшим разработкам.Тем временем хорватское издание Advance назвало ракетный комплекс "Орешник" оружием стратегического сдерживания, каждый запуск которого — это послание Киеву, Европе и Вашингтону."Каждый запуск — это послание Киеву, странам Европы и Вашингтону, поскольку ставит вопрос, насколько конвенциональная война приблизилась к ядерной черте", — пишет издание, называя "Орешник" дорогим оружием для дорогих посланий.Ранее эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге заявил, что от "Орешника" "никому не защититься".Немецкая газета Berliner Zeitung сообщает, что на Украине растет беспокойство по поводу возобновления крупномасштабных российских авиаударов. Именно с этим связано недавнее обращение Владимира Зеленского к Дональду Трампу, в котором он жаловался на нехватку ракет для Patriot.27 мая Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу США с просьбой нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3. Ответа из Вашингтона, по данным СМИ, пока не последовало.30 мая Зеленский заявлял, что Россия готовит скорый массированный удар по Украине, а 1 июня вновь предупредил о подготовке атаки в ближайшую ночь, призвав не игнорировать воздушные тревоги. Ночной удар не заставил себя ждать — Киев вновь горел.Подробности в ежедневном обзоре "Отбились плохо": украинские военные признают бессилие своего ПВО. Хроника событий на утро 2 июня.* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

киев

украина

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, конгресс сша, ии (искусственный интеллект), искусственный интеллект