Украинский пограничник пытался сбежать за взятку - 06.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260506/ukrainskiy-pogranichnik-pytalsya-sbezhat-za-vzyatku--1078663734.html
Украинский пограничник пытался сбежать за взятку
Украинский пограничник пытался сбежать за взятку - 06.05.2026 Украина.ру
Украинский пограничник пытался сбежать за взятку
Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили в Черкасской области инспектора пограничной службы сразу после передачи взятки своему руководителю. Об этом 5 мая сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-05-06T15:09
2026-05-06T15:09
новости
украина
черкасская область
гбр
сбу
взятка
дезертирство
ситуация на украине
криминал
госпогранслужба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078660487_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f5f9a2f45a6db2bff27ff3a64a95ef7b.jpg
"По данным следствия, военнослужащий передал начальнику 5 тыс. долларов США, чтобы беспрепятственно покинуть воинскую часть и уйти со службы. Также он рассчитывал, что руководство не сообщит о самовольном уходе из их части", - рассказали в бюро.Во время осмотра происшествия правоохранители изъяли деньги, а также мобильный телефон фигуранта. Ему сообщили о подозрении в совершении двух уголовно наказуемых преступлений - даче взятки и дезертирстве в условиях военного положения.Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также арест изъятого имущества.Тем временем Дезертировавшего командира учебной группы ВСУ будут судитьБольше новостей дня представлено в обзоре Украина пыталась обмануть Shamanа, нацисты наплевали на Зеленского. Хроника событий на 14.00 6 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
черкасская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078660487_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_8483f3f1d97b11f15f2f4a11f36507aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, черкасская область, гбр, сбу, взятка, дезертирство , ситуация на украине, криминал, госпогранслужба, пограничная служба украины, пограничники
Новости, Украина, Черкасская область, ГБР, СБУ, взятка, дезертирство , ситуация на Украине, криминал, Госпогранслужба, Пограничная служба Украины, пограничники

Украинский пограничник пытался сбежать за взятку

15:09 06.05.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили в Черкасской области инспектора пограничной службы сразу после передачи взятки своему руководителю. Об этом 5 мая сообщило Государственное бюро расследований Украины
"По данным следствия, военнослужащий передал начальнику 5 тыс. долларов США, чтобы беспрепятственно покинуть воинскую часть и уйти со службы. Также он рассчитывал, что руководство не сообщит о самовольном уходе из их части", - рассказали в бюро.
Во время осмотра происшествия правоохранители изъяли деньги, а также мобильный телефон фигуранта. Ему сообщили о подозрении в совершении двух уголовно наказуемых преступлений - даче взятки и дезертирстве в условиях военного положения.
Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также арест изъятого имущества.
Тем временем Дезертировавшего командира учебной группы ВСУ будут судить
Больше новостей дня представлено в обзоре Украина пыталась обмануть Shamanа, нацисты наплевали на Зеленского. Хроника событий на 14.00 6 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЧеркасская областьГБРСБУвзяткадезертирствоситуация на УкраинекриминалГоспогранслужбаПограничная служба Украиныпограничники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:09Украинский пограничник пытался сбежать за взятку
14:54ВС РФ форсировали Северский Донец севернее агломерации Славянска и Краматорска
14:50ВС РФ нанесли удары по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ. Новости СВО
14:34Выяснилось, кто командовал нападением БПЛА ВСУ на мирных жителей в Чебоксарах
14:23Украинский сторожевой корабль "Подолье" уничтожен ударом ВС РФ в Одесском порту
14:16Дезертировавшего командира учебной группы ВСУ будут судить
14:16Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ пожертвуют Константиновкой, чтобы не потерять Славянск и Краматорск
14:00Украина пыталась обмануть Shamanа, нацисты наплевали на Зеленского. Хроника событий на 14.00 6 мая
13:56Зеленский сорвал "режим прекращения огня" и обвинил Россию
13:38Немецкий тоталитарный либерализм. Причем здесь Третий рейх и Украина
13:33Власти Армении обсудили с Зеленским "бесценный украинский опыт"
13:25Макрон после встречи с постсоветскими лидерами отправляется укреплять партнёрство с Африкой
13:13ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС. Новости СВО
13:08Что будет, если украинские дроны прилетят В Москву на парад 9 мая. Мнения украинских экспертов
13:036 мая 2026 года, утренний эфир
12:30Захарова назвала удары ВСУ по Джанкою актом терроризма. Главные новости к этому часу
12:25"Государство фактически умывает руки": мэр Киева пожаловался и попросил денег
12:01Сибига обвинил Россию в "срыве перемирия"
11:36Скоропостижный конец "Свободы". Трамп опровергает Рубио и пасует перед Ираном
11:28Пашинян поздравил армян с изменением географического положения
Лента новостейМолния