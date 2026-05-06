Украинский пограничник пытался сбежать за взятку

Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили в Черкасской области инспектора пограничной службы сразу после передачи взятки своему руководителю. Об этом 5 мая сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-05-06T15:09

"По данным следствия, военнослужащий передал начальнику 5 тыс. долларов США, чтобы беспрепятственно покинуть воинскую часть и уйти со службы. Также он рассчитывал, что руководство не сообщит о самовольном уходе из их части", - рассказали в бюро.Во время осмотра происшествия правоохранители изъяли деньги, а также мобильный телефон фигуранта. Ему сообщили о подозрении в совершении двух уголовно наказуемых преступлений - даче взятки и дезертирстве в условиях военного положения.Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также арест изъятого имущества.

