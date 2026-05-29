Начальник воинской части в Хмельницкой области "сливал налево" дизтопливо
Сотрудники ГБР Украины сообщили о подозрении в хищении военного имущества руководителю взвода обеспечения одной из воинских частей в Хмельницкой области. Об этом ведомство сообщило 29 мая
2026-05-29T14:01
Начальник воинской части в Хмельницкой области "сливал налево" дизтопливо

14:01 29.05.2026
 
Сотрудники ГБР Украины сообщили о подозрении в хищении военного имущества руководителю взвода обеспечения одной из воинских частей в Хмельницкой области. Об этом ведомство сообщило 29 мая
Следователи установили, что летом 2025 года коррумпированный военнослужащий организовал схему продажи дизельного горючего, находящегося на балансе воинской части. Для этого вносил недостоверные данные в учет, создавал "излишки" и продавал их посторонним лицам по цене от 35 до 50 гривен за литр – значительно ниже рыночной.
"Военнослужащего разоблачили при попытке продажи 1 тонны дизеля. По оперативным данным, всего за 5 месяцев он реализовал не менее 17 тонн горючего. Точную сумму ущерба устанавливают", - рассказали в ГБР.
Следователи также проверяют причастность других военнослужащих к этой схеме.
Фигуранту сообщили о подозрении в похищение военного имущества, совершенном группой лиц в условиях военного положения. Санкция статьи УК Украины предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
