Начальник воинской части в Хмельницкой области "сливал налево" дизтопливо

Сотрудники ГБР Украины сообщили о подозрении в хищении военного имущества руководителю взвода обеспечения одной из воинских частей в Хмельницкой области. Об этом ведомство сообщило 29 мая

2026-05-29T14:01

Следователи установили, что летом 2025 года коррумпированный военнослужащий организовал схему продажи дизельного горючего, находящегося на балансе воинской части. Для этого вносил недостоверные данные в учет, создавал "излишки" и продавал их посторонним лицам по цене от 35 до 50 гривен за литр – значительно ниже рыночной."Военнослужащего разоблачили при попытке продажи 1 тонны дизеля. По оперативным данным, всего за 5 месяцев он реализовал не менее 17 тонн горючего. Точную сумму ущерба устанавливают", - рассказали в ГБР.Следователи также проверяют причастность других военнослужащих к этой схеме.Фигуранту сообщили о подозрении в похищение военного имущества, совершенном группой лиц в условиях военного положения. Санкция статьи УК Украины предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

