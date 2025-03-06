Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию - 06.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250306/1061581816.html
Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию
Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию - 06.03.2025 Украина.ру
Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию
В зоне СВО уничтожен украинский спортсмен, чемпион страны по спортивному ориентированию и легкой атлетике, променявший соревнования на оружие Орест Малованюк. На момент смерти он имел звание лейтенанта ВСУ Орест Малованюк. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Спортивный Комитет Украины
2025-03-06T11:02
2025-03-06T11:02
новости
украина
россия
харьков
вооруженные силы украины
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061580859_0:30:614:375_1920x0_80_0_0_367078c1e647ecfc80daff1abad42d63.jpg.webp
Известно, что экс-спортсмену было 27 лет, уничтожен он был еще 16 февраля, однако публичной эта информация стала только сейчас.Среди прочих украинских спортсменов, ликвидированных ВС РФ значатся: вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук, многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк, призер чемпионата Украины по тайскому боксу Егор Рябченко, чемпион Европы по боксу среди молодежи Максим Галиничев, шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу Руслан Писковый, хоккеист Сергей Рожок, вице-чемпион Украины по хоккею, победитель Всемирной универсиады-1999 Денис Пашинский и многократный чемпионо Запорожской области по таискому боксу Муай-Тай, серебряный призер Чемпионата Украины Егор Рябченко.Последний примкнул к запрещенной в РФ террористской организации "Азов"*: Был чемпионом по боксу: на Украине ликвидирован идейный "азовец"* и его "коллеги".
украина
россия
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061580859_0:0:614:462_1920x0_80_0_0_3de3cab72d2a8c1670b1af7030aac67b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, харьков, вооруженные силы украины, "азов"
Новости, Украина, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины, "Азов"

Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию

11:02 06.03.2025
 
© orienteering.org.ua
© orienteering.org.ua
Читать в
ДзенTelegram
В зоне СВО уничтожен украинский спортсмен, чемпион страны по спортивному ориентированию и легкой атлетике, променявший соревнования на оружие Орест Малованюк. На момент смерти он имел звание лейтенанта ВСУ Орест Малованюк. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Спортивный Комитет Украины
"На передовой погиб уроженец Буковины, лейтенант ГПГС Украины, командир разведгруппы "Гарт" Орест Малованюк", - говорится в публикации.
Известно, что экс-спортсмену было 27 лет, уничтожен он был еще 16 февраля, однако публичной эта информация стала только сейчас.
Среди прочих украинских спортсменов, ликвидированных ВС РФ значатся: вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук, многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк, призер чемпионата Украины по тайскому боксу Егор Рябченко, чемпион Европы по боксу среди молодежи Максим Галиничев, шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу Руслан Писковый, хоккеист Сергей Рожок, вице-чемпион Украины по хоккею, победитель Всемирной универсиады-1999 Денис Пашинский и многократный чемпионо Запорожской области по таискому боксу Муай-Тай, серебряный призер Чемпионата Украины Егор Рябченко.
Последний примкнул к запрещенной в РФ террористской организации "Азов"*: Был чемпионом по боксу: на Украине ликвидирован идейный "азовец"* и его "коллеги".
 
НовостиУкраинаРоссияХарьковВооруженные силы Украины"Азов"
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:23Франция продолжит поставлять Киеву разведданные – Лекорню
11:23Нештатный авиаудар. Американцы бомбят Корею
11:15Путин назначил нового российского посла в США. Кто он
11:02Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию
10:59Ольга Ярмак: Жители Западной Украины готовы бросить свои дома, а Одесса и Харьков хотят дождаться Россию
10:49Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS
10:48СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное
10:35Косачев ответил Макрону на слова об угрозе Европе от России
10:31Бужанский назвал Макрона "фейсбучным* патриотом" с "ядерным зонтиком в дрожащих руках"
10:22Два миллиарда в урну: Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи
09:56Зеленский скоро подпишет перемирие на условиях России — Дубинский
09:30Украину сажают на голодный паёк, возвращение Тимошенко. Главное на Украине на утро 6 марта
09:24Сколько беспилотников нужно военным России в сутки и заменят ли дроны привычную авиацию — Денис AsFPV
09:18Зеленский пытается обмануть Трампа неактуальными идеями об урегулировании — СМИ
08:54Мир на Украине не изменит ситуацию с русофобией – основатель Pink Floyd
08:29Люди из окружения Трампа тайно обсудили выборы с ключевыми оппонентами Зеленского - Politico
08:10Главное за ночь 6 марта
07:47Трамп-младший назвал Зеленского "полным психопатом" и сразу удалил пост
07:31"Человеческая и политическая подлость": Рогов ответил на заявление Макрона о России
07:16Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
Лента новостейМолния