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Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию

Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию - 06.03.2025 Украина.ру

Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию

В зоне СВО уничтожен украинский спортсмен, чемпион страны по спортивному ориентированию и легкой атлетике, променявший соревнования на оружие Орест Малованюк. На момент смерти он имел звание лейтенанта ВСУ Орест Малованюк. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Спортивный Комитет Украины

2025-03-06T11:02

2025-03-06T11:02

2025-03-06T11:02

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"азов"

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Известно, что экс-спортсмену было 27 лет, уничтожен он был еще 16 февраля, однако публичной эта информация стала только сейчас.Среди прочих украинских спортсменов, ликвидированных ВС РФ значатся: вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук, многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк, призер чемпионата Украины по тайскому боксу Егор Рябченко, чемпион Европы по боксу среди молодежи Максим Галиничев, шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу Руслан Писковый, хоккеист Сергей Рожок, вице-чемпион Украины по хоккею, победитель Всемирной универсиады-1999 Денис Пашинский и многократный чемпионо Запорожской области по таискому боксу Муай-Тай, серебряный призер Чемпионата Украины Егор Рябченко.Последний примкнул к запрещенной в РФ террористской организации "Азов"*: Был чемпионом по боксу: на Украине ликвидирован идейный "азовец"* и его "коллеги".

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новости, украина, россия, харьков, вооруженные силы украины, "азов"