Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей

Группировка войск "Север" продвигается вглубь Сумской области. Под контроль наших штурмовых подразделений перешли населенные пункты в полосе приграничья - Рясное и Запсёлье

2026-05-29T06:00

Продолжение заголовка: активного применения дронов и артиллерииТаким образом российская армия на этом участке завершает зачистку так называемого Краснопольского выступа к юго-востоку от Сум и выходит уже западнее ранее освобождённого Миропольского "балкона". В августе 2024 года противник использовал район Мирополье-Запсёлье в качестве плацдарма при вторжении в Курскую область, в том числе для огневой поддержки вторжения в Горналь. Теперь пришло время, когда ВСУ потеряли эти территории и продолжаются откатываться с потерями вглубь Сумской области. От Запсёлья до Сум порядка 25 км. Северо-западнее российские войска подошли к областному центру на дистанцию, которая почти вдвое меньше - около 13 км. Продвижение к Сумам идёт с нескольких направлений, и переброска резервов противнику на данном этапе сильно затруднена.Тем не менее украинская армия не прекращает попытки отбить утраченные позиции в районе освобожденного "северянами" поселка Миропольское силами боевых групп 425-го отдельного штурмового полка. Основная часть резервов ВСУ перебрасывалась через селение Малая Рыбица. Наши инженерные группы в короткий срок уничтожили мост, нарушив ключевой логистический маршрут врага. Идут упорные бои за урочище Заводовщина. Операторы дронов и артиллерия ВС РФ наносят удары по позициям украинских войск в урочищах Деменко и Переездное.В связи с нарастающей активностью нашей армии поступают сообщения, основанные на данных разведки, о переброске к Сумам дополнительных резервов Вооружённых сил Украины. "По данным разведки, командование ВСУ перебрасывает под Сумы основные силы 225-го штурмового полка. Видимо, у Зеленского всё-таки сдали нервы. Боится он за Сумы, поэтому здесь следует ждать очередного "контрнаступа", - сообщают военкоры. Впрочем, одна из главных задач группировки войск "Север" - оттягивание резервов ВСУ из Донбасса.Судя по ситуации, наши армейские подразделения уже нацелились на населенный пункт Могрица, который является одним из ключевых на этом участке фронта. По официальным сведениям Минобороны РФ подразделения группировки войск "Север" за неделю уничтожили 15 узлов связи ВСУ под Харьковом. В Сумской области за последние сутки уничтожены более 10 укреплений и пять наземных робототехнических комплексов противника.Ситуация в зоне ответственности группировки "Запад" за минувшие дни развивалась с нарастающей силой. На данный момент Купянск распался на несколько участков, на одних наши, на других — вэсэушники, примерно в равном соотношении. Бойцы 121-го и 122-го полков продолжают освобождение города. Также российские штурмовые отряды предпринимают попытки закрепления в Купянске-Узловом и Ковшаровке. На Лиманском направлении противник уже который день подряд пытается продавить нашу оборону, чтобы сомкнуть клещи вокруг 20-й армии. Пока ничего существенного у них не выходит. При этом появляется информация, что наши армейские части после перегруппировки начали новое движение под Боровой. На левом берегу Оскола группировка противника фактически блокирована - снабжение обрезано. Идут зачистки в Купянске-Узловом, наши зашли с севера и пытаются закрепиться в центральной части, развивая наступление в сторону Ковшаровки и Новоосиново.На Донбасском направлении российские подразделения добились значительных успехов в боях за Рай-Александровку. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, бои продолжаются, однако есть успехи в центральной и восточной части стратегически важного поселка. Армия России увеличила темп наступления в Константиновке. Согласно кадрам с геолокацией, в восточной части города бойцы группировки войск "Юг" достигли площади Победы. Под наш контроль переходят микрорайоны "Спутник", "Николаевский", "Второй"."В Константиновке сейчас творится полная жесть, обстановка максимально тяжелая", — признаются украинские информационные ресурсы. По их данным, в "городе-крепости" оборона ВСУ приобрела "рваный" характер и один в один напоминает агонию сопротивления противника в других городах, которые были им потеряны. Многие подразделения ВСУ оказываются отрезанными от основных сил. Наши бойцы контролируют главный въезд в город по трассе через Алексеево-Дружковку. Именно там несколькими ударами оптоволоконных дронов был уничтожен немецкий танк "Леопард", пытавшийся прорваться в населенный пункт.Ситуация для украинских подразделений в зоне ответственности группировки войск "Центр" стремительно ухудшается тоже по причине нашего возрастающего силового давления. ВС РФ продвинулись вдоль левого берега реки Гришинка и заняли расположенные здесь опорные пункты. На данный момент боестолкновения идут за цепь укреплений у пруда Полежаевка.На северном и центральном участках Добропольского направления сохраняется обширная зона боёв, где действуют штурмовые группы обеих сторон. Российские подразделения накапливаются в районе шахты № 2 "Нововодянская" и, судя по всему, будут развивать атаки в сторону линии обороны ВСУ на подступах к Светлому. Наши войска продолжают атаковать в районе Васильевки и Мирного. Наносятся мощные огневые удары с юга от Гришина. Активно работают штурмовые группы и в районе Вольного, Кучерова Яра. За Вольное идут тяжёлые бои, но наши имеют успехи и продвигаются дальше на север - к Кучеровому Яру и Золотому Колодцу. Таким образом расширяется фронт вокруг Доброполья. В районе Белицкого и Нового Донбасса под Родинским у противника остается все меньше сил, чтобы удерживать оборону.В районе населенного пункта Гришино армия России расширила контроль территории вдоль трассы Е-50 до балки, которая примыкает к селу Сергеевка, с южной стороны село уже штурмуют наши войска от Удачного. Вблизи Васильевки бойцы ВС РФ наступают по обоим берегам реки Гришинка. Бои идут в лесопосадках между населёнными пунктами. Здесь продвижение сложное из-за участков открытой местности и большого количества вражеских дронов.В Днепропетровской зоне безопасности воинами 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" взят под контроль важный узел обороны, включающий населенный пункт Добропасово. Было освобождено свыше 400 домов, уничтожено более двух рот живой силы противника. Подразделения группировки продолжили успешные наступательные действия на северном и западном участках, говорится в сводке телеграм-канала "Воин ДВ". На северном участке наши штурмовики вклиниваются в глубину обороны противника северо-западнее Александрограда, ведя наступательные действия в лесном массиве за рекой Волчья в направлении поселка Лесное. На западном участке продолжается продавливание вражеской обороны в районах Воздвижевки и Комсомольского. Средствами поражения группировки войск "Восток" наносятся удары по позициям ВСУ как в окрестностях, так и в пределах населенных пунктов.В Херсонской области робототехнические комплексы 49-й армии группировки "Днепр" успешно обеспечивают снабжение передовых подразделений. В условиях сложного рельефа, где существует риск для личного состава, а передвижение обычной техники затруднено, комплексы регулярно доставляют боеприпасы, провизию, медикаменты и БПЛА прямо на позиции.За прошедшую неделю российские войска нанесли серию ударов по военной инфраструктуре противника в Харьковской, Сумской и Одесской областях. Под удар попали объекты ВПК, узлы связи, укрепления и боевая техника ВСУ.В Харьковской области "Искандер-М" поразил предприятие ПАКС в Дергачах - завод по переработке пластмасс, на котором, по данным военных экспертов, собирались БПЛА противника. В Одессе в ночь на 26 мая был поражён военный объект - украинские мониторинговые каналы сообщают, что удар нанесён баллистическими ракетами.МИД России рекомендовал иностранцам, в том числе персоналу дипмиссий и представительств международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения — армия России будет наносить удары по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам.Популярный российский тг-канал, хорошо разбирающийся в военной тематике, конкретизировал цели и места поражения нашими ВКС объектов под Киевом:"На самом деле, на площади 250 га там расположены: ВВП 2500×42 метра, грузовой терминал, склады, производственная база. Ранее аэродром был базой стратегов Ту-16 и Ту-22. Там же в подземных арсеналах бывшего 251 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка было организовано производство и сборка БПЛА RP-1 (дрон самолетного типа с двигателем от немецкого производителя 3W Modellmotoren, БЧ — до 60 кг осколочно-фугасного типа, активно используется ВСУ для атак на Московский регион). А также хранение боекомплекта и взрывчатых веществ. Оттуда их запускали в нашу сторону"По словам генерал-майора авиации в отставке Владимира Попова, служившего на Украине, самое важное скрывалось как раз под землей. На территории аэродрома находились три крупных защищенных командных пункта. Один управлял авиацией, второй — противовоздушной обороной, третий — административными и военными вопросами всего региона."Эти пункты были заглублены в землю, чтобы выдержать обычную бомбардировку. Но "Орешник “работает иначе. Теперь их больше не существует. Этот удар — намек. Мы стоим на пороге их столицы. "Орешник“ может прилететь в Киев так же легко, как и в Белую Церковь. Это была проба пера. Россия долго терпела, но теперь применила самое современное гиперзвуковое оружие", — рассказал генерал Попов.В целом ситуация на фронте остается сложной, особенно на южном направлении. Значительно выросла активность украинских дроноводов в ударах по Каменке-Днепровской, Водяному и Энергодару. Каждые 20–30 минут местные паблики сообщают об атаках дронов по городу, счет которых идет на десятки. Есть погибшие и пострадавшие среди местного населения. Целями становятся и сотрудники Запорожской атомной электростанции, о чем официально сообщили ресурсы предприятия. Это может свидетельствовать о подготовке противником если не полноценного десанта, то отвлекающего удара через камыши на дне бывшего Каховского водохранилища.Допустить утрату Запорожской атомной электростанции нельзя: выбивать оттуда даже малые группы противника будет крайне сложной задачей. К тому же ВС РФ будут весьма стеснены в средствах поражения, поскольку ЗАЭС — не тот объект, который стоит подвергать авиаударам. В случае самого негативного развития ситуации, для стабилизации обстановки потребуется перебросить дополнительные силы по трассам через условный Токмак и более дальние Бердянск и Мариуполь. А как раз по ним сильно нарушена даже доставка гражданских грузов уже сейчас.Вопрос организации ПВО "малого неба" понятен и изучен. А еще озвучен на самом высоком уровне. Рост числа атак после майских праздников заметен невооруженным глазом, времени для передышки на выработку тактики противодействия нет. Перемещения по дорогам, близким к фронту становятся лотереей. И чем раньше придет это понимание, тем, надеемся, скорее будут приняты соответствующие организационные решения по защите логистики от дронов.Почему Киев провоцирует эскалацию?

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

