https://ukraina.ru/20260529/evropa-ne-zhelaet-razgovarivat-s-rossiey--mid-rf-1079553449.html

Европа не желает реально разговаривать с Россией — МИД РФ раскрыл тактику ЕС

Европа не желает реально разговаривать с Россией — МИД РФ раскрыл тактику ЕС - 29.05.2026 Украина.ру

Европа не желает реально разговаривать с Россией — МИД РФ раскрыл тактику ЕС

Россия видит у Европы желание сесть за стол переговоров, но при этом реально с Москвой не разговаривать, препятствуя любым позитивным подвижкам на пути мирного урегулирования на Украине, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. Об этом в ночь на 29 мая сообщает РИА Новости

2026-05-29T03:19

2026-05-29T03:19

2026-05-29T03:32

украина.ру

новости

россия

мид

мид рф

сергей лавров

европа

ес

каллас кая

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102544/41/1025444163_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_23e317a5679764feee803590782c06a5.jpg

"Пока мы не видим желания разговаривать принципиального [у Европы]. Европа хочет сидеть за столом переговоров, при этом вставляет всевозможные "палки в колеса" любым вообще позитивным подвижкам на пути урегулирования [на Украине]. Мы судим только по конкретным делам и из этого делаем свои выводы", — рассказал Любинский агентству в кулуарах Международного форума по безопасности."У Европы много хотелок, она продолжает пытаться гнуть свою линию, хотя в самой Европе есть голоса и представления разного толка", — добавил дипломат.Глава европейской дипломатии Кая Каллас, прибыв на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре, заявила, что если военные ограничения будут распространяться на Украину, то они должны распространяться и на Россию. По её мнению, Евросоюз должен требовать от России тех же уступок, каких Россия требует от Украины.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на высказывание Каллас ответила строчкой из песни "Травы, травы" композитора Владимира Шаинского: "Напомнило строчку "тихо сам с собою я веду беседу"", — написала дипломат в своём телеграм-канале.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал идиотскими намерения Европейского союза требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине - Лавров назвал идиотскими заявления главы евродипломатии Каи Каллас.Подробнее о событиях предыдущего дня - в публикации Кровавые "хотелки" Евросоюза. Сводка событий 28 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, мид, мид рф, сергей лавров, европа, ес, каллас кая, переговоры, чем закончится война на украине, война на украине, евросоюз, украина, русофобия, эскалация, международные отношения, международная политика