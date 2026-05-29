Россия видит у Европы желание сесть за стол переговоров, но при этом реально с Москвой не разговаривать, препятствуя любым позитивным подвижкам на пути мирного урегулирования на Украине, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. Об этом в ночь на 29 мая сообщает РИА Новости
Европа не желает реально разговаривать с Россией — МИД РФ раскрыл тактику ЕС

03:19 29.05.2026 (обновлено: 03:32 29.05.2026)
 
Россия видит у Европы желание сесть за стол переговоров, но при этом реально с Москвой не разговаривать, препятствуя любым позитивным подвижкам на пути мирного урегулирования на Украине, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. Об этом в ночь на 29 мая сообщает РИА Новости
"Пока мы не видим желания разговаривать принципиального [у Европы]. Европа хочет сидеть за столом переговоров, при этом вставляет всевозможные "палки в колеса" любым вообще позитивным подвижкам на пути урегулирования [на Украине]. Мы судим только по конкретным делам и из этого делаем свои выводы", — рассказал Любинский агентству в кулуарах Международного форума по безопасности.
"У Европы много хотелок, она продолжает пытаться гнуть свою линию, хотя в самой Европе есть голоса и представления разного толка", — добавил дипломат.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас, прибыв на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре, заявила, что если военные ограничения будут распространяться на Украину, то они должны распространяться и на Россию. По её мнению, Евросоюз должен требовать от России тех же уступок, каких Россия требует от Украины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на высказывание Каллас ответила строчкой из песни "Травы, травы" композитора Владимира Шаинского: "Напомнило строчку "тихо сам с собою я веду беседу"", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал идиотскими намерения Европейского союза требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине - Лавров назвал идиотскими заявления главы евродипломатии Каи Каллас.
