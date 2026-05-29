"Дети с 18 лет — в окопы": комбат ВСУ потребовал мобилизовать украинскую молодежь
Киевский режим продолжает спускать планку призывного возраста в мясорубку. Командир добровольческого батальона "Днепр-1" Юрий Береза потребовал начать мобилизацию украинцев с 18 лет, включая девушек
По его замыслу, вчерашних школьников следует отправить "защищать западную границу", об этом 29 мая сообщили украинские СМИ.
"У нас никто не хочет говорить о неприятных вещах. Все, кто хотят занимать государственные должности, должны понимать: 18 лет — в войско, год прослужили, дальше пошли учиться. Система мобилизации и подготовки солдата должна работать", — заявил Береза.
По его мнению, это "несправедливо" по отношению к тем, кого загребают с 25 лет, ведь "наиболее хорошо добываются военные навыки как раз с 16-17 лет". А пока, посетовал комбат, молодые люди "вообще не знают, что такое автомат".
"Я настаиваю, кидайте в меня камни, но для выживания моей страны, нашей с вами Украины, нам нужно начать мобилизацию с 18 лет. И это нужно объяснить. Самое главное — как это выполнять, чтобы эти дети, я подчеркиваю, эти дети с 18 лет, попали служить в Закарпатье, Львовскую, Волынскую, Ровенскую области — как раз на наш западный кордон", — добавил он.
Там, по словам Березы, "находится достаточно много успешных полковников, офицеров и солдат, которые проходят службу с 2022 года". Именно на западных полигонах он предлагает готовить "мобилизационный резерв" из вчерашних подростков.
Примечательно, что сам комбат проговаривается: речь идет о "детях". И этих детей он хочет отправить под ружье — и парней, и девочек.
Пока Зеленский выпрашивает у Трампа ракеты, его командиры на земле откровенно требуют поставить под ружье вчерашних школьников. Об этом – в материале Украинская молодежь массово бежит за границу
