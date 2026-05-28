В Латвии начали устанавливать фортификационные сооружения "зубы дракона" на границе с Россией

Национальные вооружённые силы Латвии приступили к установке первых противомобильных заграждений — так называемых "зубов дракона" — на отчуждённых территориях вдоль латвийско-российской границы. Заграждения устанавливаются в три ряда шириной около десяти метров, вес каждого — около полутора тонн.

2026-05-28T21:52

Латвийский портал LSM.lv сообщает, что в этом месяце Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии приступили к установке первых противомобильных заграждений на отчуждённых территориях вдоль границы с Россией. Земельные участки ранее были изъяты для нужд государственной обороны. "Зубья дракона" устанавливаются в три ряда шириной около десяти метров, с минимальными зазорами. Вес каждого бетонного элемента составляет примерно полторы тонны.За несколько часов до этого стало известно, что директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин на международном форуме по безопасности заявил о практической подготовке Североатлантического альянса (НАТО) к масштабному вооружённому конфликту "на Востоке". По его словам, во властных структурах Европы тешат себя мыслью, что смогут с лихвой компенсировать потери за счёт будущего разграбления России, а "барабаны" войны особенно громко звучат в Европе, где Европейский союз усиленно вооружается - Директор СВР рассказал о ядерном сдерживании и подготовке НАТО к масштабной войне "на Востоке".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

