В Латвии начали устанавливать фортификационные сооружения "зубы дракона" на границе с Россией - 28.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260528/v-latvii-nachali-ustanavlivat-fortifikatsionnye-sooruzheniya-zuby-drakona-na-granitse-s-rossiey-1079547246.html
В Латвии начали устанавливать фортификационные сооружения "зубы дракона" на границе с Россией
В Латвии начали устанавливать фортификационные сооружения "зубы дракона" на границе с Россией - 28.05.2026 Украина.ру
В Латвии начали устанавливать фортификационные сооружения "зубы дракона" на границе с Россией
Национальные вооружённые силы Латвии приступили к установке первых противомобильных заграждений — так называемых "зубов дракона" — на отчуждённых территориях вдоль латвийско-российской границы. Заграждения устанавливаются в три ряда шириной около десяти метров, вес каждого — около полутора тонн. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-28T21:52
2026-05-28T21:52
украина.ру
сергей нарышкин
россия
латвия
европа
служба внешней разведки
нато
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076400643_0:25:1352:786_1920x0_80_0_0_a86d42ce1e576f886a4247de5fcbcd66.jpg
Латвийский портал LSM.lv сообщает, что в этом месяце Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии приступили к установке первых противомобильных заграждений на отчуждённых территориях вдоль границы с Россией. Земельные участки ранее были изъяты для нужд государственной обороны. "Зубья дракона" устанавливаются в три ряда шириной около десяти метров, с минимальными зазорами. Вес каждого бетонного элемента составляет примерно полторы тонны.За несколько часов до этого стало известно, что директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин на международном форуме по безопасности заявил о практической подготовке Североатлантического альянса (НАТО) к масштабному вооружённому конфликту "на Востоке". По его словам, во властных структурах Европы тешат себя мыслью, что смогут с лихвой компенсировать потери за счёт будущего разграбления России, а "барабаны" войны особенно громко звучат в Европе, где Европейский союз усиленно вооружается - Директор СВР рассказал о ядерном сдерживании и подготовке НАТО к масштабной войне "на Востоке".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
латвия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076400643_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_329157eedd23b01d3b0e840e7421c47b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, сергей нарышкин, россия, латвия, европа, служба внешней разведки , нато, новости
Украина.ру, Сергей Нарышкин, Россия, Латвия, Европа, Служба внешней разведки , НАТО, Новости

В Латвии начали устанавливать фортификационные сооружения "зубы дракона" на границе с Россией

21:52 28.05.2026
 
© РИА Новости . СтрингерФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
ДзенTelegram
Национальные вооружённые силы Латвии приступили к установке первых противомобильных заграждений — так называемых "зубов дракона" — на отчуждённых территориях вдоль латвийско-российской границы. Заграждения устанавливаются в три ряда шириной около десяти метров, вес каждого — около полутора тонн. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
Латвийский портал LSM.lv сообщает, что в этом месяце Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии приступили к установке первых противомобильных заграждений на отчуждённых территориях вдоль границы с Россией.
Земельные участки ранее были изъяты для нужд государственной обороны. "Зубья дракона" устанавливаются в три ряда шириной около десяти метров, с минимальными зазорами.
Вес каждого бетонного элемента составляет примерно полторы тонны.
За несколько часов до этого стало известно, что директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин на международном форуме по безопасности заявил о практической подготовке Североатлантического альянса (НАТО) к масштабному вооружённому конфликту "на Востоке".
По его словам, во властных структурах Европы тешат себя мыслью, что смогут с лихвой компенсировать потери за счёт будущего разграбления России, а "барабаны" войны особенно громко звучат в Европе, где Европейский союз усиленно вооружается - Директор СВР рассказал о ядерном сдерживании и подготовке НАТО к масштабной войне "на Востоке".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руСергей НарышкинРоссияЛатвияЕвропаСлужба внешней разведкиНАТОНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния