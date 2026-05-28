Глава Минэнерго Казахстана заявил об отсутствии возможности транзита нефти по трубопроводу "Дружба"

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что технической возможности по возобновлению Россией транзита казахстанской нефти через трубопровод "Дружба" нет. С 1 мая Россия прекратила транзит по одному из ответвлений. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-28T21:57

2026-05-29T01:27

Глава Министерства энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в ответ на вопрос о возобновлении транзита нефти через трубопровод "Дружба" заявил, что технической возможности для этого нет. "Ещё не возобновили, нет. Уведомили, что технической возможности нет", — сказал он, передаёт "Интерфакс". С 1 мая Россия прекратила транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода. Это может создать проблемы Германии, поскольку Казахстан поставляет почти 20 процентов нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт (PCK Schwedt), который производит 90 процентов бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург. В Москве объясняют решение техническими причинами, однако эксперты видят и политическую составляющую.За несколько часов до этого стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане назвал российского лидера Владимира Путина выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба. Токаев заявил, что Путин проводит последовательную политику на укрепление статуса России как великой державы, и подчеркнул, что без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена. Накануне Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан, который продлится три дня - Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

