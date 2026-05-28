Глава Минэнерго Казахстана заявил об отсутствии возможности транзита нефти по трубопроводу "Дружба" - 29.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260528/glava-minenergo-kazakhstana-zayavil-ob-otsutstvii-vozmozhnosti-tranzita-nefti-po-truboprovodu-druzhba-1079547384.html
Глава Минэнерго Казахстана заявил об отсутствии возможности транзита нефти по трубопроводу "Дружба"
Глава Минэнерго Казахстана заявил об отсутствии возможности транзита нефти по трубопроводу "Дружба" - 29.05.2026 Украина.ру
Глава Минэнерго Казахстана заявил об отсутствии возможности транзита нефти по трубопроводу "Дружба"
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что технической возможности по возобновлению Россией транзита казахстанской нефти через трубопровод "Дружба" нет. С 1 мая Россия прекратила транзит по одному из ответвлений. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-28T21:57
2026-05-29T01:27
украина.ру
владимир путин
казахстан
россия
германия
касым-жомарт токаев
минэнерго
интерфакс
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/18/1011751857_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_1b4924a3aaa9dac80eb91a1d9028ca46.jpg
Глава Министерства энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в ответ на вопрос о возобновлении транзита нефти через трубопровод "Дружба" заявил, что технической возможности для этого нет. "Ещё не возобновили, нет. Уведомили, что технической возможности нет", — сказал он, передаёт "Интерфакс". С 1 мая Россия прекратила транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода. Это может создать проблемы Германии, поскольку Казахстан поставляет почти 20 процентов нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт (PCK Schwedt), который производит 90 процентов бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург. В Москве объясняют решение техническими причинами, однако эксперты видят и политическую составляющую.За несколько часов до этого стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане назвал российского лидера Владимира Путина выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба. Токаев заявил, что Путин проводит последовательную политику на укрепление статуса России как великой державы, и подчеркнул, что без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена. Накануне Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан, который продлится три дня - Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
казахстан
россия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/18/1011751857_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2862830f5c2683c7e817fb1bdd16f351.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, владимир путин, казахстан, россия, германия, касым-жомарт токаев, минэнерго, интерфакс, новости
Украина.ру, Владимир Путин, Казахстан, Россия, Германия, Касым-Жомарт Токаев, Минэнерго, Интерфакс, Новости

Глава Минэнерго Казахстана заявил об отсутствии возможности транзита нефти по трубопроводу "Дружба"

21:57 28.05.2026 (обновлено: 01:27 29.05.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Казахстана
Государственный флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что технической возможности по возобновлению Россией транзита казахстанской нефти через трубопровод "Дружба" нет. С 1 мая Россия прекратила транзит по одному из ответвлений. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
Глава Министерства энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в ответ на вопрос о возобновлении транзита нефти через трубопровод "Дружба" заявил, что технической возможности для этого нет.
"Ещё не возобновили, нет. Уведомили, что технической возможности нет", — сказал он, передаёт "Интерфакс".
С 1 мая Россия прекратила транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода.
Это может создать проблемы Германии, поскольку Казахстан поставляет почти 20 процентов нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт (PCK Schwedt), который производит 90 процентов бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург.
В Москве объясняют решение техническими причинами, однако эксперты видят и политическую составляющую.
За несколько часов до этого стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане назвал российского лидера Владимира Путина выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба.
Токаев заявил, что Путин проводит последовательную политику на укрепление статуса России как великой державы, и подчеркнул, что без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена.
Накануне Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан, который продлится три дня - Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руВладимир ПутинКазахстанРоссияГерманияКасым-Жомарт ТокаевМинэнергоИнтерфаксНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния