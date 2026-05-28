Украинские пропагандисты лепят из собак "патриотов" и "жертв агрессии"

Украинская пресса преподносит собак как политически лояльных к нынешнему киевскому режиму и жертв "российской агрессии". Издание Украина.ру 28 мая обращает внимание на несколько последних характерных новостей в украинских СМИ

2026-05-28T13:21

"Во время массированной атаки РФ на Одессу 27 мая погиб пес Вуф, который был любимцем клиентов зоомагазина TorZoo. Российский "Шахед" разрушил помещение магазина, и вызвал пожар", - проинформировал ТСН.В публикации упомянут иранский дрон, который никогда не был "российским" и официальный Тегеран неоднократно опровергал дезинформацию о поставках этих БПЛА в Россию. ВС РФ в СВО используют аналогичные беспилотники российского производства, самым известным из которых является "Герань" в нескольких модификациях."В Одессе российская атака убила пса Вуфа", - утверждает издание.Обстоятельства падения дрона в Одессе им не уточняются. Как правило, это происходит после поражения беспилотника средствами ПВО. Публикация сопровождается видеоматериалами с симпатичным жизнерадостным псом и текстом, формирующим позитивное восприятие животного."На Житомирщине погибла собака, которая выла во время минуты молчания и подпевала гимну", - сообщило также 28 мая другое киевское издание kp.ua.В публикации сказано, что собака "выла во время минуты молчания и подпевала гимну Украины". Издание ссылается на сообщение в социальных сетях волонтера Анастасии Семенюк, которая ранее "публиковала видео, на котором видно, как пес Пират из поселка Чоповичи воет во время минуты молчания в девять утра на Аллее Героев и подпевает гимну Украины, который звучал на Пасху".Волонтер утверждает, что собаку сбил подросток на мотоцикле - на него Семенюк пожаловалась в полицию. До этого на Украине проводилась масштабная пропагандистская кампания, в которой центральной фигурой был пёс по кличке Патрон. С ним устраивали фотосессии украинские военнослужащие и политики. Зарубежные гости также привлекались к созданию позитивного имиджа "патриотического" пса. Премьер-министр Британии Риши Сунак, генсек НАТО Марк Рютте и многие другие публиковали фотографии с "псом Патроном". Этого пса также активно использовали в пропагандистских целях в дошкольных учреждениях, учреждениях образования и на разных массовых мероприятиях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новая фаза войны: от чего отказывается Москва ради давления на Украину? Хроника событий на утро 28 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

