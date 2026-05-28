Почему мира не будет. Дмитрий Краснов про ядерный тупик, удары по Киеву и ловушку дипломатии

Украина имеет поддержку войны и с Запада, и с Востока. Правда, Запад тратится, а Восток зарабатывает. Но считать, что военная помощь приходит врагам только тогда, когда "Штормы" прилетают – наивно. А удары по НАТО и пресловутая "ядерка" не решат даже точечных военных задач, но сплотят Запад, и голубей мира превратят в ястребов.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, почетный адвокат России Дмитрий Краснов.Владимир Путин подписал закон о праве привлекать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России.— Дмитрий Анатольевич, что значит такой закон и как может выглядеть на практике его применение?— Порой у меня возникает ощущение, что единственным правовым государством на нашей планете осталась Россия. Всем другим не нужны правовые основания для международных действий: ответ на вопрос, допустимо ли какое-то действие, даёт только сила. Если она есть – вперёд, и плевать, что это незаконно.Помните, как в 1989-м американцы бомбили Панаму? Тогда президент Буш объяснил всему миру, что нужно было защитить граждан США. Вторжение в Гренаду в 1983-м – это "защита американских студентов-медиков".Израиль тоже не сильно оглядывается на законы, будь то классическая операция 1976 года в Уганде, когда Израиль отправил спецназ за 4000 километров, чтобы освободить заложников, или рейд 2024 года в Газу.Британия устраивала "военные эвакуации" своих граждан из Сьерра-Леоне, Судана, Афганистана.Россия же ведёт себя как образцовая страна из учебника по теории государства и права. Есть необходимость защищать своих граждан за рубежом? Есть. В некоторых случаях для этого необходима военная сила? Да. Значит, нужно создать правовую базу для этого.До сей поры закон разрешал использовать Вооружённые силы для защиты граждан России за рубежом, но лишь от вооруженного нападения. Тема с судами – продолжение прежней песни, но теперь в мелодии кроме дипломатических нот можно использовать и голос оружия. И это нормально, это правильно.Это не просто создание прозрачного и непротиворечивого правового инструмента, но и сигнал остальным государствам мира, причём сигнал миролюбивый: мы защитим своих, но вторжения и смены режима не планируем. И, кстати, на протяжении десятилетий международная общественность с пониманием относится к подобным операциям, не считая точечные операции подобного рода вторжением.— Мы усилили нанесение ударов по Киеву, по центрам принятия решений, но стоимость таких атак стоит миллионы или того больше, не говоря о технической возможности производить подобное количество ракет для постоянных атак. И опять же многие СМИ и эксперты говорят о том, что в Киеве давно никого из верхушки нет. С другой стороны, есть мнение, что к концу года у киевского режима могут появиться ракеты, которые бьют еще дальше, чем сейчас. Противник сможет дотягиваться до наших тыловых районов, куда дальше не доставал. Поэтому именно сейчас надо нанести Украине неприемлемый ущерб за счет ударов по военно-экономической системе Киева. Так все-таки: мы попались на крючок и чем больше атакуем Киев, тем сильнее истощаемся экономически, или такие дорогостоящие удары для нас сейчас правильны?— Если удары дорогостоящие – в цифрах, в деньгах, то куда, в чьи руки попадают эти деньги?Давайте приведу пример проще, чтобы ближе рассмотреть финансовые потоки. Вот граждане собирают деньги на гуманитарную помощь ребятам на СВО. Тысячи небогатых людей скидываются небольшими суммами, чтобы получилась искомая сумма – вполне приличная. Но разве эти деньги достанутся солдатам? Нет. Зачастую средства идут на счёт бизнесмена, который продаёт нужный товар (производитель он или перекупщик – отдельный вопрос).И если бизнесмен патриотичен, то, может быть, он слегка ограничит свою прибыль. Или пустит часть ее тоже на “гуманитарку”. Если делец циничен, то просто самодовольно посчитает профит, а то и выведет деньги из России.В случае "дорогостоящих ударов" ситуация похожая – чем их цена выше, тем больше чья-то прибыль. Я не раз говорил о том, что западный Военно-промышленный комплекс вошел во вкус и не даст Трампу стать миротворцем, не даст остановить конфликт, ведь война – это прибыль оружейника. В России, к сожалению, тоже есть граждане, зарабатывающие на войне.Поэтому говорить о критичности "цены ударов" бессмысленно – деньги просто перетекают в чьи-то руки. Это тоже экономика.А вот о чём стоит поговорить, так это об экономической системе в целом. Российские миллиардеры продолжают стремительно богатеть при нерастущей фактически экономике. Пирог не увеличивается, а чья-то доля растёт. Не нужно быть великим математиком, чтобы понять очевидное – значит, для всех остальных доля падает. Хорошо ли это? И, более того, хорошо ли это во время СВО? …Теперь о военной целесообразности ударов по Киеву. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уже пояснил, что Верховная рада и Офис президента Украины не относятся к центрам принятия решений, а настоящие центры принятия решений в Киеве не находятся. Думаю, это исчерпывающий ответ на вопрос о целесообразности и эффективности ударов.— Как вы считаете, готовы ли мы сейчас сделать что-то, от чего мы раньше воздерживались по политическим причинам? Что именно? Или мы можем выполнить цели СВО, не прибегая к каким-то экстраординарным мерам?— Смотря что считать экстраординарным? Прямые удары по странам НАТО, массовая мобилизация, тотальная перестройка – переход экономики и общества военные рельсы, применение ядерного оружия?Удары по НАТО и пресловутая "ядерка" не решат даже точечных военных задач, но сплотят Запад, и голубей мира превратят в ястребов. Массовая мобилизация также вызовет ответные меры с той стороны, да и по России ударит – изъятие рабочих рук из экономики, в которой и без того их не хватает, на пользу не пойдёт.Остаётся перестройка с ужиманием аппетитов элит, которые, разумеется, окажут максимальное противодействие такому ходу событий. Значит, и это не рабочий вариант.Остаётся, правда, ещё один экстраординарный инструмент – добиться мира дипломатическим путём. Именно добиться. Идти на непопулярные уступки, терпеть критику "турбопатриотов", осаживать зарабатывающий на войне бизнес. В этот путь я не верю не в силу его невозможности, а потому, что наши "центры принятия решений" такое решение не примут.— Атаки с использованием ракет Storm Shadow прошли против Севастополя, Таганрога и Воронежа. Такие ракеты сами ВСУ нацеливать не могут, тут очевидно работают спутники стран НАТО (США или Британия). Евросоюз также заявил, что не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева после предупреждения МИД РФ. Не боятся нас совсем даже после заявлений? Что тогда делать-то нам?— Стремление скрыть безболезненное для врага пересечение красных линий заставляет считать их серыми и тем самым создает ложное представление о реальности. А она такова, что без натовской поддержки солдаты ВСУ и ствол миномёта не знают куда наводить. А без китайских поставок вся украинская оборонка могла бы, разве что, автоматы на старых станках делать.То есть Украина имеет поддержку войны и с Запада, и с Востока. Правда, Запад тратится, а Восток зарабатывает. Но считать, что военная помощь приходит врагам только тогда, когда "Штормы" прилетают – наивно.Отвечая на вопрос, почему Запад вяло реагирует на риторику, вспомню, что 13 апреля 2022 года после удара по Белгороду Минобороны заявило: "Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего Российская армия до сих пор воздерживалась".После этого были удары по всей России, был захват части Курской области. И сегодня ни дня не обходится без атак по гражданским объектам "старых территорий". А "удары по центрам решений" все еще остаются не реализованной угрозой. Какие у Запада есть основания считать очередное "семисотое последнее китайское предупреждение" действительно последним?Кстати, со времён "предупреждений" Китай изменился, и мои друзья из Поднебесной не раз со вздохом комментировали очередные громкие заявления России: "Лучше держать камень за пазухой, чем класть его на ладонь. А ещё молчаливая утка первой переплывает реку".И, наконец, отвечаю на ваш вопрос “Что же нам делать?” "Мы" – это всегда "я и кто-то". Поэтому, когда непричастный к победе любимой спортивной команды, например, говорит "мы победили", он обманывает и себя, и окружающих. Они – победили, а ты – сидел на диване и “пялился” в телевизор.Нужно почаще вспоминать смысл и содержание слова "мы", чтобы возвращаться на грешную землю. Ведь у каждого "мы" – своя зона ответственности, свои возможности влиять на мир, свой круг этого самого "мы". И отвечать на вопрос, что мы должны или можем делать, можно только в этих рамках – я и ещё кто-то. И тут выясняется, что решения в планетарном масштабе настоящие, неподдельные, живые "мы" принять не можем.Что же делать нам? Нам – стараться сберечь жизнь и здоровье – свои и близких. Стараться посильно делать свою жизнь комфортнее и безопаснее.Конечно, дьявол, особенно в экономике, всегда кроется в деталях. Подробнее - в материале Экономика Украины и война: дефицитная диета и колониальная стандартизация

