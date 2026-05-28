https://ukraina.ru/20260528/rossiya-perekhodit-na-novyy-uroven-davleniya-na-ukrainu---smi-1079529244.html

Россия переходит на новый уровень давления на Украину - СМИ

Россия переходит на новый уровень давления на Украину - СМИ - 28.05.2026 Украина.ру

Россия переходит на новый уровень давления на Украину - СМИ

Россия переходит на новый уровень давления на Украину, решив наносить системные удары по Киеву, пишет хорватское издание Advance

2026-05-28T13:36

2026-05-28T13:36

2026-05-28T13:36

новости

россия

киев

украина

сергей лавров

марко рубио

вооруженные силы украины

впк

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg

В публикации напомнили, что соответствующие предупреждения были донесены до Вашингтона в ходе недавнего телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.Издание полагает, что данный шаг якобы знаменует отход от предыдущей формулы ведения боевых действий, которая давала Москве возможность "сохранять баланс между необходимостью достижения целей и поддержанием привычного уклада жизни в российском обществе".В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.Подробнее - в материале Европа не осознает серьезность предупреждения МИД России - аналитик на сайте Украина.ру.

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, сергей лавров, марко рубио, вооруженные силы украины, впк, украина.ру