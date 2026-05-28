Бывшая секретарша Зеленского высмеяла его надежды на скорое завершение СВО
Владимир Зеленский делает оторванные от реальности заявления. Об этом 26 мая заявила его бывшая секретарша Юлия Мендель
Бывшая секретарша Зеленского высмеяла его надежды на скорое завершение СВО
12:51 28.05.2026 (обновлено: 12:52 28.05.2026)
Владимир Зеленский делает оторванные от реальности заявления. Об этом 26 мая заявила его бывшая секретарша Юлия Мендель
Поводом стало очередное интервью Зеленского американской телекомпании Sky News, в котором он заявил о возможности завершения боевых действий на Украине до ноябрьских промежуточных выборов в США.
"Прямо сейчас Соединенные Штаты являются фактически единственным посредником между Россией и Украиной. Вы действительно думаете, что Вашингтон будет сосредоточен на заключении сделки по Украине в разгар предвыборной кампании с сентября по ноябрь? Удачи вам с этим. Поэтому этот ноябрьский срок — несерьезный анализ. Это маркетинг надежды. Он призван удержать украинцев от отъезда из страны и дать западным политикам хоть что-то продать своим избирателям: "Еще немного помощи, ребята — победа уже не за горами", — написала Мендель в соцсети.
Она сравнила фантазии Зеленского с комедийными номерами в его прежнем амплуа на шоу "Квартал 95".
