Бывшая секретарша Зеленского высмеяла его надежды на скорое завершение СВО - 28.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260528/byvshaya-sekretarsha-zelenskogo-vysmeyala-ego-nadezhdy-na-skoroe-zavershenie-svo-1079525656.html
Бывшая секретарша Зеленского высмеяла его надежды на скорое завершение СВО
Бывшая секретарша Зеленского высмеяла его надежды на скорое завершение СВО - 28.05.2026 Украина.ру
Бывшая секретарша Зеленского высмеяла его надежды на скорое завершение СВО
Владимир Зеленский делает оторванные от реальности заявления. Об этом 26 мая заявила его бывшая секретарша Юлия Мендель
2026-05-28T12:51
2026-05-28T12:52
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
юлия мендель
украина.ру
шоу-бизнес
когда закончится сво: прогнозы
миграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102378/04/1023780446_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_b6ae00fdc5e9418ab6512bc8fdd7f824.jpg
Поводом стало очередное интервью Зеленского американской телекомпании Sky News, в котором он заявил о возможности завершения боевых действий на Украине до ноябрьских промежуточных выборов в США."Прямо сейчас Соединенные Штаты являются фактически единственным посредником между Россией и Украиной. Вы действительно думаете, что Вашингтон будет сосредоточен на заключении сделки по Украине в разгар предвыборной кампании с сентября по ноябрь? Удачи вам с этим. Поэтому этот ноябрьский срок — несерьезный анализ. Это маркетинг надежды. Он призван удержать украинцев от отъезда из страны и дать западным политикам хоть что-то продать своим избирателям: "Еще немного помощи, ребята — победа уже не за горами", — написала Мендель в соцсети.Она сравнила фантазии Зеленского с комедийными номерами в его прежнем амплуа на шоу "Квартал 95". Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новая фаза войны: от чего отказывается Москва ради давления на Украину? Хроника событий на утро 28 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102378/04/1023780446_0:0:748:561_1920x0_80_0_0_c545b9a5d5e6af111fe16583d1dc2621.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, юлия мендель, украина.ру, шоу-бизнес, когда закончится сво: прогнозы, миграция
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Украина.ру, шоу-бизнес, когда закончится СВО: прогнозы, миграция

Бывшая секретарша Зеленского высмеяла его надежды на скорое завершение СВО

12:51 28.05.2026 (обновлено: 12:52 28.05.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Команда Зеленского / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский и его пресс-секретарь Юлия Мендель
Владимир Зеленский и его пресс-секретарь Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Команда Зеленского
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский делает оторванные от реальности заявления. Об этом 26 мая заявила его бывшая секретарша Юлия Мендель
Поводом стало очередное интервью Зеленского американской телекомпании Sky News, в котором он заявил о возможности завершения боевых действий на Украине до ноябрьских промежуточных выборов в США.
"Прямо сейчас Соединенные Штаты являются фактически единственным посредником между Россией и Украиной. Вы действительно думаете, что Вашингтон будет сосредоточен на заключении сделки по Украине в разгар предвыборной кампании с сентября по ноябрь? Удачи вам с этим. Поэтому этот ноябрьский срок — несерьезный анализ. Это маркетинг надежды. Он призван удержать украинцев от отъезда из страны и дать западным политикам хоть что-то продать своим избирателям: "Еще немного помощи, ребята — победа уже не за горами", — написала Мендель в соцсети.
Она сравнила фантазии Зеленского с комедийными номерами в его прежнем амплуа на шоу "Квартал 95".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новая фаза войны: от чего отказывается Москва ради давления на Украину? Хроника событий на утро 28 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийЮлия МендельУкраина.рушоу-бизнескогда закончится СВО: прогнозымиграция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния