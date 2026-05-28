Сибига пригрозил имеющимися у Киева "козырями", чтобы раздобыть денег
Сибига пригрозил имеющимися у Киева "козырями", чтобы раздобыть денег
2026-05-28T12:00
12:00 28.05.2026 (обновлено: 12:03 28.05.2026)
 
© ФотоФото: "РБК-Украина", Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
Фото: РБК-Украина, Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
У Киева и Европы есть на руках "сильный расклад" с козырями, которые пришло время разыграть, заявил на своей странице в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига
По его словам, необходимо начать с "четких, выполнимых шагов".
Речь идет о прекращении огня в аэропортах или портах, возвращении гражданских, демилитаризации Запорожской АЭС или создании "гуманитарного коридора" в Олешки.
"Нам не нужно начинать с выбора человека или группы, которые возглавят усилия. Нам нужно уточнить мандат — и он должен представлять единый европейский голос. У Европы есть рычаги для достижения ощутимых результатов - санкции и замороженные российские активы, для начала", — написал Сибига.
Бывший нардеп Украины Спиридон Килинкаров назвал слова Сибиги простой пропагандой для привлечения новых военных и финансовых средств на продолжение конфликта.
Экс-нардеп напомнил, что власти Украины возлагают большие надежды на промежуточные выборы в США в ноябре этого года, в результате которых демократы, поддерживающие Киев, могут укрепить свое влияние на внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона.
Подробнее о планах Киева - в материале Зеленский готовит Украину еще к нескольким годам войны - The Economist на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
