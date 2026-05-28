https://ukraina.ru/20260528/sibiga-prigrozil-imeyuschimisya-u-kieva-kozyryami-chtoby-razdobyt-deneg-1079523455.html
Сибига пригрозил имеющимися у Киева "козырями", чтобы раздобыть денег
Сибига пригрозил имеющимися у Киева "козырями", чтобы раздобыть денег - 28.05.2026 Украина.ру
Сибига пригрозил имеющимися у Киева "козырями", чтобы раздобыть денег
У Киева и Европы есть на руках "сильный расклад" с козырями, которые пришло время разыграть, заявил на своей странице в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига
2026-05-28T12:00
2026-05-28T12:00
2026-05-28T12:03
новости
киев
украина
европа
спиридон килинкаров
владимир зеленский
запорожская аэс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057892928_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_870c41a50c354c786794ea73557116e2.jpg
По его словам, необходимо начать с "четких, выполнимых шагов". Речь идет о прекращении огня в аэропортах или портах, возвращении гражданских, демилитаризации Запорожской АЭС или создании "гуманитарного коридора" в Олешки."Нам не нужно начинать с выбора человека или группы, которые возглавят усилия. Нам нужно уточнить мандат — и он должен представлять единый европейский голос. У Европы есть рычаги для достижения ощутимых результатов - санкции и замороженные российские активы, для начала", — написал Сибига.Бывший нардеп Украины Спиридон Килинкаров назвал слова Сибиги простой пропагандой для привлечения новых военных и финансовых средств на продолжение конфликта. Экс-нардеп напомнил, что власти Украины возлагают большие надежды на промежуточные выборы в США в ноябре этого года, в результате которых демократы, поддерживающие Киев, могут укрепить свое влияние на внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона.Подробнее о планах Киева - в материале Зеленский готовит Украину еще к нескольким годам войны - The Economist на сайте Украина.ру.
киев
украина
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057892928_36:0:1092:792_1920x0_80_0_0_4b88b6c4cea00e02ebb71c89914218cd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, европа, спиридон килинкаров, владимир зеленский, запорожская аэс, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Европа, Спиридон Килинкаров, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Украина.ру
Сибига пригрозил имеющимися у Киева "козырями", чтобы раздобыть денег
12:00 28.05.2026 (обновлено: 12:03 28.05.2026)
У Киева и Европы есть на руках "сильный расклад" с козырями, которые пришло время разыграть, заявил на своей странице в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига
По его словам, необходимо начать с "четких, выполнимых шагов".
Речь идет о прекращении огня в аэропортах или портах, возвращении гражданских, демилитаризации Запорожской АЭС или создании "гуманитарного коридора" в Олешки.
"Нам не нужно начинать с выбора человека или группы, которые возглавят усилия. Нам нужно уточнить мандат — и он должен представлять единый европейский голос. У Европы есть рычаги для достижения ощутимых результатов - санкции и замороженные российские активы, для начала", — написал Сибига.
Бывший нардеп Украины Спиридон Килинкаров назвал слова Сибиги простой пропагандой для привлечения новых военных и финансовых средств на продолжение конфликта.
Экс-нардеп напомнил, что власти Украины возлагают большие надежды на промежуточные выборы в США в ноябре этого года, в результате которых демократы, поддерживающие Киев, могут укрепить свое влияние на внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона.