https://ukraina.ru/20260528/itogi-peregovorov-v-astane-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-28-maya-1079528069.html

Итоги переговоров в Астане, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 мая

Итоги переговоров в Астане, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 мая - 28.05.2026 Украина.ру

Итоги переговоров в Астане, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 мая

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвели итоги переговоров в узком и расширенном составе. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-05-28T13:23

2026-05-28T13:23

2026-05-28T14:09

эксклюзив

хроники

владимир путин

касым-жомарт токаев

владимир сальдо

херсонская область

казахстан

россия

вооруженные силы украины

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1c/1079527601_0:0:2691:1513_1920x0_80_0_0_670c71d67a35f0f80af62b31eda9be6e.jpg

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвели итоги переговоров в узком и расширенном составе. По словам Путина, Москва и Астана разделяют мнение практически по всем ключевым международным вопросам и развивают сотрудничество в различных сферах. Одна из главных — торговля. Так, практически все расчеты между странами происходят в нацвалютах. Это надёжно защищает взаимные операции от негативного влияния извне, отметил Путин.Ещё одно важное направление — энергетика. Так, "Газпром" осуществляет бесперебойные поставки в северные регионы Казахстана. Также страны предоставляют друг другу свои территории для перекачки нефти на различные рынки. Особое внимание уделяется атомной отрасли: Россия построит в Казахстане первую АЭС "Балхаш"."Речь идёт не просто о создании атомной электростанции, речь идет о создании целой отрасли, включающей образование и подготовку кадров", – заявил Путин.Токаев же отметил, что высокий уровень отношений России и Казахстана, которые претерпели качественные изменения, — заслуга Путина, и альтернативы этому сотрудничеству нет."Об этом говорят следующие объективные показатели. Объем торговли прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов. По объему инвестиций, вложенных в экономику ( Казахстана. — Ред.), Россия вышла на первое место среди всех. В пакет перспективных проектов экономического сотрудничества включено 122 инициативы, то есть были реализованы", – отметил Токаев.Путин находится с трехдневным государственным визитом в Казахстане. После переговоров президенты подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Президент России также примет участие в работе V Евразийского экономического форума.Обстрелы и налётыУтром 28 мая Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в телеграм-канале утром описал последствия атаки украинских дронов на регион."Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда. На месте инцидента работают специалисты. Работа ПВО продолжается. Оперативные службы действуют в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности", – указал Никитин.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 22 вооружённые атаки на этот регион России: 10 на горловском, 4 – на макеевском, 3 – на донецком, 2 – на харцызскому и по 1 на светлодарском, иловайском и новоазовском направлениях, выпустив 35 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 2 гражданских лиц. Ранены 9 сотрудников МЧС России. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений, 12 объектов гражданской инфраструктуры, легковые и грузовой автомобили, а также спецтехника.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 10 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 26 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 2; Великие Копани — 6; Голая Пристань — 3; Каховка — 4; Малая Лепетиха — 7; Новая Каховка — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Маячка, Днепряны и Козачьи Лагеря.Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об украинской провокации в Херсоне."Преступный киевский режим совершил очередную грязную провокацию. В Херсоне нанесён удар по детской площадке. Погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены. Официально заявляю: это сознательная провокация. Киеву нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты. Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим", – подчеркнул Сальдо.Он заявил, что у противника запредельный уровень цинизма."Уровень цинизма запредельный. Сначала они убивают детей и молодёжь, чтобы спровоцировать Россию. Потом бьют по жителям Херсона, по нашим людям на оккупированной территории, чтобы переключить внимание и снова запустить свою лживую информационную машину", – подчеркнул Сальдо.По словам губернатора, в России хорошо понимают, кто стоит за этими методами."Школа провокаций, пропаганды и информационной войны давно отработана западными кураторами Киева. Но это не снимает ответственности с исполнителей. За каждое такое преступление придётся отвечать. За погибших, за раненых детей, за страх, который они несут в мирные семьи", – подытожил губернатор Херсонской области.Утром 28 мая Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе по посёлкам Комсомольский, Октябрьский, сёлам Никольское, Пушкарное, Репное и Ясные Зори произведены атаки 8 беспилотников, 7 из которых сбиты и подавлены. В районе посёлка Комсомольский повреждена цистерна грузового автомобиля. Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода обратился мужчина, пострадавший при детонации дрона в посёлке Октябрьский 25 мая. У него диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму. Госпитализация не потребовалась, отпущен на амбулаторное лечение", – гласила сводка.В Борисовском округе село Грузское атаковано беспилотником, вследствие чего загорелся частный дом."В Валуйском округе по сёлам Двулучное, Долгое и Подгорное нанесены удары 6 беспилотников, 3 из которых сбиты. В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадала женщина. Она продолжает лечение в Валуйской ЦРБ. Машина повреждена. В селе Долгое при отражении атак дронов ранения получили пять бойцов "Орлана". Все находятся на стационарном лечении в Валуйской ЦРБ. В селе Долгое повреждён частный дом", – сообщили в Оперштабе.В Волоконовском округе по посёлку Малиново совершены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит. Повреждены частный дом и 2 хозпостройки, одна из которых сгорела.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Глотово, Доброе, Дорогощь, Дунайка, Казачья Лисица, Мокрая Орловка, Пороз, Рождественка, Смородино и Сподарюшино выпущено 3 снаряда в ходе одного обстрела и нанесены удары 30 беспилотников, 7 из которых сбиты и подавлены. В селе Глотово повреждён частный дом, в селе Рождественка — социальный объект, в селе Дунайка — 3 частных дома, в Грайвороне — частный дом, надворная постройка и социальный объект.Над Красненским округом сбиты 5 беспилотников самолётного типа. Без последствий. Над Красногвардейским округом сбиты 4 БПЛА. Во всех случаях обошлось без последствий."В Краснояружском округе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Сергиевка, Теребрено, хуторам Первомайский и Фищево в ходе 5 обстрелов выпущено 17 боеприпасов, два раза сброшены 6 взрывных устройств с БПЛА и совершены атаки 23 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В селе Илек-Пеньковка повреждены автомобиль и 2 частных дома, в посёлке Красная Яруга — грузовой автомобиль", – указывалось в сводке.Над Новооскольским округом сбиты 8 беспилотников самолётного типа. В Ракитянском округе по посёлку Ракитное зафиксированы сброс одной авиационной бомбы и атака одного беспилотника. Во всех случаях повреждений нет."В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Вознесеновка, Графовка, Доброе, Маломихайловка, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и Ржевка произведены удары 32 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона на автомобиль погибли двое: мужчина и женщина. Транспорт повреждён, также посечено остекление коммерческого объекта", – сообщил Оперштаб.Кроме того, между сёлами Нижнее Берёзово-Второе и Старовщина от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. После оказания помощи он отпущен на амбулаторное лечение. Машина повреждена. В селе Маломихайловка повреждён КамАЗ, в селе Графовка — частный дом и линия электропередачи, в городе Шебекино — здание предприятия, в селе Новая Таволжанка — 2 автомобиля и частный дом, в селе Ржевка — машина. Сегодня рано утром в результате детонации дрона в селе Вознесеновка загорелся цех на территории предприятия — пожарными расчётами совместно с бойцами самообороны возгорание потушено. Также повреждена ГАЗель.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.О том, что ждёт украинскую армию — в статье Кирилла Стрельникова "Американские ученые точно высчитали, когда наступит крах ВСУ".

https://ukraina.ru/20260528/novaya-faza-voyny-ot-chego-otkazyvaetsya-moskva-radi-davleniya-na-ukrainu-khronika-sobytiy-na-utro-28-1079515168.html

https://ukraina.ru/20260527/vizit-putina-v-kazakhstan-rossiya-predupredila-armeniyu-o-es-itogi-27-maya-1079503381.html

https://ukraina.ru/20260527/zaderzhanie-ukrainskogo-agenta-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-27-maya-1079486665.html

херсонская область

казахстан

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, касым-жомарт токаев, владимир сальдо, херсонская область, казахстан, россия, вооруженные силы украины, газпром, мчс, украина.ру