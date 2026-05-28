Кто втянет НАТО в конфликт с Россией. Украина в международном контексте

После того, как украинский дрон ударил по колледжу в Донбассе, в результате чего погиб 21 студент, и массированного ответного удара России, угроза прямого столкновения Вашингтона и Москвы многократно возрастает, предупреждают иностранные издания

2026-05-28T06:10

Если США поставят переговоры на паузу, им придется воевать с русскимиАдресованное американскому и европейским правительствам предупреждение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о необходимости эвакуировать своих дипломатов и граждан из Киева до того, как Россия начнет "систематические удары", знаменует собой резкое обострение украинского конфликта, пишет американский Responsible Statecraft.Если администрация Трампа не возобновит мирный процесс, то в ближайшее время она может столкнуться с выбором: или унизительное отступление, или гораздо более серьезные и опасные военные обязательства по отношению к Украине, что существенно усилит вероятность прямого столкновения с Россией, полагают авторы издания.Они не исключают, что для дальнейших ударов по Киеву Москва намерена использовать гиперзвуковые баллистические ракеты "Орешник", а их мишенью может стать подземный штаб в Киеве, где американские и европейские офицеры помогают ВСУ наводить ракеты и дроны на цели в глубине России.До сих пор Кремль воздерживался от ударов по украинским штабам именно из-за высокой вероятности гибели военных и разведчиков НАТО, что могло бы спровоцировать опасную эскалацию, напоминают американские журналисты.Кроме того, с возвращением Дональда Трампа на пост президента и запуском мирного процесса российская сторона не хотела ослаблять его политические позиции, пишут они. Однако ситуация кардинально изменилась на прошлой неделе, когда госсекретарь США Марко Рубио констатировал провал переговорного трека, отмечается в статье."Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирные переговоры зашли в тупик и "в настоящее время таких переговоров не ведется". По сути, он переложил ответственность за продвижение процесса обратно на русских и украинцев", - констатирует Responsible Statecraft.И пока Вашингтон дистанцируется от переговорного процесса, "российские сторонники жесткой линии призывают Путина усилить удары по Украине и пригрозить Западу резкой эскалацией", - пишут авторы издания."До этой недели Путин сопротивлялся такому давлению; но сейчас он, похоже, прислушивается к ним", - считают они.Изменение позиции Москвы издание объясняет войной на Ближнем Востоке, в которой увяз Вашингтон. Поэтому российское руководство может посчитать, что ему не стоит опасаться эскалации со стороны США и НАТО, так как они заняты войной с Ираном, в которой не могут победить и из которой не могут выйти, говорится в публикации."Война с Ираном также означает, что Россия сможет угрожать США. Если Вашингтон решит увеличить помощь Украине, Москва может предложить соответствующую помощь Ирану, предоставляя ему данные о целях для нанесения ударов ракетами и дронами. А это повысит вероятность потерь среди американцев. Если администрация Трампа пока не обеспокоена такой возможностью, ей определенно надо об этом задуматься", - советуют американские журналисты.Следовательно, сейчас мы сталкиваемся с неизбежной перспективой большого кризиса, что является серьезной дилеммой для администрации Трампа, подчеркивает Responsible Statecraft. По мнению издания, администрация США ни в коем случае не должна выходить из мирного процесса. Наоборот, ей надо срочно возобновить контакты и оказать мощное давление на европейских союзников по НАТО, чтобы те подготовили предложения о смягчении санкций, закупках энергоносителей и нормализации отношений, так как это может подтолкнуть Россию к прекращению военных действий, полагают его авторы.Также они считают, что европейским странам следует убедить украинское правительство согласиться на компромиссы для достижения мира.Но поскольку спецпредставители по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф и Джаред Кушнер "надолго отвлеклись на решение проблем с Ираном", издание советует назначить нового высокопоставленного и опытного переговорщика для продолжения мирного процесса на Украине.Латвия играет с Украиной в опасную игруЕсли кто-то и способен втянуть НАТО в прямую войну с Россией, так это Латвия, полагает колумнист чешского издания Časopis argument Петр Друлак.По его мнению, эта небольшая прибалтийская страна, член НАТО, балансирует на грани прямого столкновения с Россией из-за предполагаемого использования ее территории для запуска украинских дронов."Российская разведка предупредила Латвию об опасности участия в украинских ударах дронами по России. До сих пор прибалтийские страны терпимо относились к пролетам этих дронов через их территорию, а теперь украинские БПЛА уже поднимаются в небо с латвийских баз", - пишет Друлак.Если это подтвердится, Латвия может ожидать российского удара, что станет очередным шагом Европы к большой войне, в которую Киев безуспешно пытается втянуть Запад уже несколько лет, отмечает чешский колумнист.Он связывает "успех недавних украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре" с тем, что дроны для своего полета использовали воздушное пространство российских соседей."Некоторые из них там и остались, будь то по ошибке с украинской стороны, либо в результате успешного российского противодействия. Одни упали в лесу и не причинили никакого ущерба, как в Финляндии, а другие обрушились на якобы пустые хранилища нефти, как в Латвии", - напоминает журналист.При этом он сравнивает реакцию финских и латышских властей на эти события. По словам Друлака, финский президент Стубб, несмотря на свою прокиевскую позицию, лично позвонил в Киев, чтобы заявить о недопустимости нарушений воздушного пространства Финляндии, а премьер-министр Орпо назвал такие инциденты неприемлемыми.Тем временем министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что раз Украина законно атакует Россию, время от времени ее дроны залетают в Латвию. После этого заявления премьер-министру Эвике Силиней пришлось отправить министра в отставку, что в итоге привело к развалу коалиции и падению правительства, напоминается в статье.И пока в Латвии развивался правительственный кризис, российская разведка выступила с сообщением, в котором утверждается, что Латвия предоставила Украине пять своих баз для ударов дронами по России и что туда уже прибыли украинские операторы, отмечает чешский журналист.Хотя автор и считает, что "нельзя верить всему, что доносит российская разведка", он не отрицает, что факты, озвученные российской разведкой, на этот раз могут быть правдивыми.В таком случае получается, что на уровне армейских и разведывательных руководителей развернуто украино-латвийское сотрудничество, которое только отчасти контролируют политики в Риге, полагает Друлак. Цель этого сотрудничества может быть лишь помощь украинским ударам или даже провоцирование российского ответа, который помог бы Киеву добиться своей желанной цели — прямого столкновения НАТО с Россией, отмечает он."Украинские соображения понятны. От расширения войны они ожидают ослабления российского натиска и более сильной позиции на переговорах с Россией. Но что может двигать Латвией? Возможно, кто-то из местных игроков считает, что война с Россией неизбежна и по каким-то причинам убежден, что именно латыши должны доказать это миру", - пишет колумнист.При этом он подчеркивает, что здесь намного важнее понять кто вообще координирует действия этого "малого, слабого и в значительной мере разваленного государства".По словам автора, современная Латвия – это "балтийская Болгария", в которой царит бедность, коррупция, политическая нестабильность."Сегодня там проживает чуть менее двух миллионов человек, что почти на миллион меньше, чем в 1990 году. Дело не только в естественной убыли, но и в массовой эмиграции. Более того, четверть граждан — русские. Политическая арена раздроблена, и правительственное большинство основано на неестественных коалициях партий, которым нечего сказать и которые не способны долго держаться вместе", - пишет Друлак.Именно эта "слабость демократической политики" открывает путь для олигархов, верхушки государственного аппарата и иностранных игроков, которые выбирают себе лоббистов среди латышских политиков, подчеркивает он.Латвия не единственная восточноевропейская страна, где путь к политическому успеху может открыть служба транснациональным структурам в ущерб собственному населению, констатирует Друлак."Только там последствия могут быть плачевнее, чем где-то еще. В 2010 году Запад нанес латышам экономический удар, а теперь им грозит военным ударом с востока. Возможно, латышские демократические силы пробудились и остановили это опасное сползание в войну. Другим членам НАТО тоже стоит категорически отвергать подобные "шансы"", - резюмирует Петр Друлак.Кто платит за украинских беженцевУкраинские беженцы в Германии с июля будут получать более низкие социальные выплаты, чем "гражданское пособие", пишет газета Die Welt.Соответствующее постановление федеральное правительство приняло в ноябре прошлого года, напоминает издание. Согласно новым правилам, беженцы с Украины, въехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, должны получать выплаты в соответствии с Законом о пособиях для лиц, запросивших убежище, вместо более высокого гражданского пособия.Однако между федеральным правительством и правительствами федеральных земель продолжается спор о финансовой поддержке украинских беженцев, который ставит под угрозу планы сокращения расходов, предусмотренные принятыми поправками к законодательству, отмечает немецкая газета.Суть разногласий в том, что гражданское пособие выплачивается из федерального бюджета, а материальная помощь для просителей убежища, которая меньше примерно на 120 евро в месяц по человеку, выплачивается из бюджетов самих земель, уточняется в статье.Изначально существовала договоренность о том, что федеральное правительство полностью компенсирует землям дополнительные расходы, связанные с изменением статуса беженцев. Однако теперь Берлин готов компенсировать лишь часть этих затрат, что вызвало резкое неприятие регионов, отмечают журналисты издания. Представители земель отказались нести финансовое бремя, и переговоры зашли в тупик, пишут они.Тем временем поток украинских беженцев в Германию не ослабевает, а в отдельные месяцы даже бьет рекорды, говорится в публикации. Особенно заметным стал рост после августа 2025 года, когда украинские власти смягчили правила выезда для молодых мужчин, подчеркивают ее авторы. По их данным, в октябре 2025 года был зафиксирован очередной пик — 11 053 случая первичного въезда."Из примерно 1,4 миллиона граждан Украины, в том числе около 1,2 миллиона лиц, обратившихся с просьбой о предоставлении убежища, 657 тысяч получают гражданское пособие (по состоянию на октябрь 2025 года)", — пишет Die Welt.После смягчения правил выезда число прибывающих в Германию украинских мужчин резко возросло, что повлекло за собой и увеличение количества заявок на социальные выплаты, отмечает газета.Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Себастьян Мюнценмайер жестко критикует правящую коалицию за то, что принятые решения по сокращению пособий для украинский беженцев она не в состоянии реализовать на практике.Он направил запрос федеральному правительству и получил ответ, из которого следует, что в период с 1 ноября 2025 года, когда решение о смене правового статуса беженцев уже было принято, по 30 апреля этого года, 54 981 украинскому гражданину были предоставлены пособия, пишет издание. При этом речь идет в основном о более высоких, гражданских пособиях."Иммиграция десятков тысяч украинцев, которые получают гражданское пособие, по-прежнему продолжается. Коалиция снова не выполняет взятые на себя обязательства. Как и раньше, можно сказать, что обещают много, но ничего не выполняют"", — приводит издание слова депутата Мюнценмайера.Теоретически у коалиции есть время до парламентских каникул в начале июня, чтобы договориться с землями и успеть запустить новый порядок с 1 июля, отмечает газета. Однако на практике позиции сторон уже настолько жесткие, что компромисс маловероятен, полагают немецкие журналисты. Если договоренность не будет достигнута, федеральному бюджету грозят дополнительные миллиардные расходы, а планы правительства по экономии окажутся сорванными, подчеркивают они.Таким образом, за публичной дискуссией о статусе украинских беженцев стоит острый финансовый конфликт между Берлином и регионами, и пока политики спорят, десятки тысяч украинцев продолжают прибывать в Германию и получать более высокое пособие вопреки принятым, но еще не реализованным решениям, резюмирует Die Welt.

