https://ukraina.ru/20260528/chelovek-poka-prisutstvuet-v-tsikle-boevogo-upravleniya-orlov-o-perspektivakh-avtomatizatsii-fronta-1079525023.html

"Человек пока присутствует в цикле боевого управления": Орлов о перспективах автоматизации фронта

"Человек пока присутствует в цикле боевого управления": Орлов о перспективах автоматизации фронта - 28.05.2026 Украина.ру

"Человек пока присутствует в цикле боевого управления": Орлов о перспективах автоматизации фронта

Платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2026-05-28T12:34

2026-05-28T12:34

2026-05-28T12:34

новости

россия

украина

украина.ру

главные новости

главное

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078476760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa32e056ee82e3ea5550910267484bb6.jpg

Говоря о перспективах автоматизации поля боя, эксперт заявил, что пока человек остается в цикле боевого управления. "Платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления", — пояснил Орлов."Конечно, сейчас все стремятся к тому, чтобы человек встал над циклом боевого управления. Это бы сильно ускорило и трансформировало поле боя. Но до этого пока еще далеко", — подчеркнул собеседник Украина.ру.По словам аналитика, на сегодняшний день полноценных роботов в войсках можно пересчитать по пальцам, и у них нет необходимого уровня "интеллекта", чтобы автономно выполнять задачи."Полной замены человека на поле боя в ближайшее время не произойдет, хотя все к этому стремятся", — констатировал Владимир Орлов.Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, сводка сво, силы специальных операций, робот, технологии, ии (искусственный интеллект), военный эксперт, новости сво сегодня последние свежие новости, сво на украине: последние новости