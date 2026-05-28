"Человек пока присутствует в цикле боевого управления": Орлов о перспективах автоматизации фронта - 28.05.2026 Украина.ру
"Человек пока присутствует в цикле боевого управления": Орлов о перспективах автоматизации фронта
Платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2026-05-28T12:34
12:34 28.05.2026
 
Платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Говоря о перспективах автоматизации поля боя, эксперт заявил, что пока человек остается в цикле боевого управления. "Платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления", — пояснил Орлов.
"Конечно, сейчас все стремятся к тому, чтобы человек встал над циклом боевого управления. Это бы сильно ускорило и трансформировало поле боя. Но до этого пока еще далеко", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
По словам аналитика, на сегодняшний день полноценных роботов в войсках можно пересчитать по пальцам, и у них нет необходимого уровня "интеллекта", чтобы автономно выполнять задачи.
"Полной замены человека на поле боя в ближайшее время не произойдет, хотя все к этому стремятся", — констатировал Владимир Орлов.
Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
