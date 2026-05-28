"Я верю, что это возможно". Террорист хочет переименовать Нобелевку в честь Трампа

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм* заявил, что Нобелевскую премию мира нужно переименовать в премию имени Дональда Трампа – при условии, если он "загонит в угол Иран", продолжая и расширяя американскую военную агрессию на Ближнем Востоке

2026-05-28T13:59

"Нобелевскую премию следовало бы переименовать в премию Трампа. Как только вы загоните Иран в угол, а он собирается это сделать, у нас будет мир между Саудовской Аравией и Израилем. Никто не думал, что это возможно. Я верю, что это возможно. И есть один человек, который может это сделать. Дональд Трамп", – заявил этот одиозный политик, выступая в прямом эфире популярного телеканала Fox News, который является главным информационным рупором республиканских "ястребов".Оруэлловская инициатива американского сенатора была озвучена на фоне активизации боевых действий в Персидском заливе, которая началась по инициативе Белого дома. Американские войска нанесли в ночь на 28 мая новые ракетные удары по акватории иранского портового города Бендер-Аббас, а Корпус стражей исламской революции сообщил об ответном залпе по американской авиабазе, откуда осуществлялись последние атаки по территории Ирана.Режим временного прекращения огня в Персидском заливе больше не действует. Мировые биржи сразу же отреагировали на этот факт очередным повышением нефтяных котировок, что неизбежно приведет к новому росту цен на американских заправках и автоматически ускорит инфляцию.Война Трампа бьет по карману его соотечественников, и это вызывает в американском обществе растущее недовольство. По данным опроса газеты The New York Times, 55% американцев считают нападение на Исламскую Республику неоправданным, 64% респондентов назвали войну против Ирана ошибкой, а свыше половины опрошенных американских граждан высказались за ее скорейшее завершение – полагая, что очередная агрессия на Ближнем Востоке наносит ущерб Америке.Это мнение разделяют известные аналитики. Британский эксперт по Ближнему Востоку Дэвид Херст – бывший редактор газеты The Guardian и основатель авторитетного издания Middle East Eye – рассуждает о том, что на нынешнем этапе Соединенные Штаты Америки и Израиль потерпели в развязанной ими войне против Ирана стратегическое поражение, что будет иметь далеко идущие последствия для этого региона.Херст отмечает – Вашингтон готовил нападение основываясь на неверных разведывательных данных в ожидании быстрого краха иранской власти. Однако руководство Исламской Республики выдержало тяжелый удар, а иранские войска получили в результате этой войны фактический контроль над основными каналами поставок ближневосточных энергоносителей.По словам британского эксперта, Тегеран доказал, что способен "включать и выключать Ормуз как кран", отвечая на атаки Пентагона ассиметричными ответными ударами с использованием беспилотников, ракет и морских мин. А арабские государства Персидского залива убедились, что военное присутствие американцев не может обеспечить им безопасность."Ни Трамп, ни Нетаньяху не смогут посмотреть своим странам в глаза и заявить о победе", – констатирует Дэвид Херст, прогнозируя резкое падение политического влияния США и Израиля на Ближнем Востоке.Такой исход конфликта категорически не устраивает американских неоконсерваторов, которые выражают интересы влиятельных военно-промышленных корпораций, генералитета НАТО и политического истеблишмента Израиля. Они настаивают на продолжении непопулярной войны. Несмотря на то, что она наносит администрации Трампа все более значительный урон.Представители неоконов – Линдси Грэм и еще один воинственный сенатор Тед Круз – требуют возобновить и усилить бомбардировки Ирана, настаивая на том, что любые мирные соглашения с Тегераном являются для Соединенных Штатов Америки политической катастрофой. Об этом же пишут влиятельные американские медиа, которые озвучивают позицию израильских лоббистов. Издание The Wall Street Journal опубликовало гневную редакционную статью, называя потенциальную сделку между Вашингтоном и Тегераном "предательством". И новые удары по Ирану являются прямым результатом этого нарастающего давления.Риски эскалации на Ближнем Востоке достаточно велики – несмотря на приближение чемпионата мира по футболу, который будет проходить на территории Мексики, Канады и Соединенных Штатов. Трамп не только угрожает Ирану новой волной атак. Он также пообещал нанести удар по Оману – арабской стране, которая тоже имеет выход к Ормузскому проливу, и уже получила от Тегерана предложение сообща регулировать судоходный режим в его акватории."Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется его разнести", – сказал по этому поводу президент США, что сразу вызвало в арабском мире вполне понятное возмущение.Есть основание полагать, что главный "миротворец" планеты не ограничивает свои усилия Ближним Востоком, и готовит агрессию против Кубы. Дженнифер Гонсалес – губернатор карибского острова Пуэрто-Рико, который имеет статус "неинкорпорированной территории США", публично заявила о том, что американцы нападут на Гавану уже в самое ближайшее время."У нас идет война с Китаем, Ираном, Россией, недавно была война с Венесуэлой, и в ближайшие недели будет война с Кубой", – рассказала 28 мая в своем подкасте эта чиновница, известная своими тесными связями с "ястребами" из Республиканской партии США.Издание Politico синхронно сообщает о том, что Пентагон наращивает военное присутствие в Карибском регионе и готовится атаковать Кубу в любой момент, ожидая соответствующего приказа из Белого дома. По данным американских журналистов, "все необходимое для военной операции уже находится на местах". Причем, военное командование США рассматривает несколько сценариев вторжения, включая нападение на представителей кубинского руководства и полномасштабную военную агрессию для смены власти на острове.Инициатива экстремиста Грэма, который хочет переименовать Нобелевку в честь Трампа, не вызывает в свете этих событий особого удивления. Очевидно, что коллективный Запад больше не заинтересован в мирном сосуществовании с неподконтрольными ему государствами, которые проводят независимую политику, без оглядки на ультимативные заявления Вашингтона. Вручение Нобелевской премии мира давно превратилось в фарс – учитывая, что в последний раз она досталась воинственной венесуэльской оппозиционерке, в рамках подготовки американского вооруженного нападения на Венесуэлу.А значит, западные лидеры действительно могут заменить эту премию на "премию Трампа" – в ознаменование рекордного количества войн, которые ведут на планете США.*Внесён в список террористов и экстремистов в РФЧитайте комментарий заместителя секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни, который рассказал агентству РИА Новости, что Тегеран добивается от Вашингтона разблокировки всех замороженных иранских активов "без каких-либо условий".

Сергей Котвицкий

