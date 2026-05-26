Украина "исчезнет сама", потому что кончатся украинцы: Ищенко о демографической катастрофе

Ещё до войны число украинцев ежегодно сокращалось на четверть миллиона человек. Сегодня на подконтрольной Киеву территории не может проживать более 19 миллионов граждан — и это оптимистичная оценка. Об этом в авторской статье пишет обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-26T06:00

Размышляя о демографической судьбе Украины, автор напоминает: задолго до начала боевых действий население страны неуклонно уменьшалось. "Сами же украинцы до всяких войн и потрясений сокращались численно на 250-300 тысяч человек в год", — констатирует Ищенко."Поэтому я всегда говорил, что достаточно подождать лет пятьдесят и Украина сама исчезнет, поскольку кончатся украинцы (вымрут)", — пишет он, и в этой фразе звучит суровая констатация демографического факта.Автор приводит сухие цифры статистики: потери населения Украины только за счет уехавших с 2022 года составили не менее десяти миллионов человек. А за всё время существования "незалежного" государства — не менее двадцати миллионов. "Вместе с вымершими за тридцать пять лет примерно десятью миллионами – это тридцать миллионов", — суммирует Ищенко."А значит реальное население Украины на сегодня не может превышать 22 миллиона человек", — отмечает автор. При этом свыше миллиона, а скорее всего не менее полутора миллионов украинцев погибли в ходе боевых действий.Кроме того, Киев до сих пор не определился, как считать жителей новых регионов России, получивших российское гражданство. "Поэтому жители новых регионов периодически полностью или частично всплывают в украинской статистике", — указывает Ищенко."Таким образом на сегодня на территориях, подконтрольных киевскому режиму не может проживать более двадцати миллионов человек", — пишет автор. А с учётом погибших на фронте речь должна идти о максимально возможной численности в 19 миллионов — и то при самой выгодной для Киева интерпретации статистики.Ростислав Ищенко резюмирует: такова цена "незалежности", за которой стояли не миллионы патриотов, а миллионы потерянных жизней — уехавших, погибших или просто вымерших жителей Украины.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Доборолись" на сайте Украина.ру.На тему террористического удара ВСУ по колледжу в Старобельске — в статье Владимира Скачко "Как остановить зверя. России все сложнее сдерживаться в войне с Украиной" на сайте Украина.ру.

