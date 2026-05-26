https://ukraina.ru/20260526/operativnoe-iskusstvo-bet-taktiku-ramm-o-tom-kak-vs-rf-lomayut-stenu-dronov-vsu-1079410611.html

Оперативное искусство бьет тактику: Рамм объяснил, как ВС РФ ломают "стену дронов" ВСУ

Оперативное искусство бьет тактику: Рамм объяснил, как ВС РФ ломают "стену дронов" ВСУ - 26.05.2026 Украина.ру

Оперативное искусство бьет тактику: Рамм объяснил, как ВС РФ ломают "стену дронов" ВСУ

Массированное применение дронов опасно на тактическом уровне, но когда речь идет о полнокровных подразделениях с соответствующей численностью и плотностью огня, никакая "стена дронов" не сработает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" Алексей Рамм

2026-05-26T05:40

2026-05-26T05:40

2026-05-26T11:07

новости

россия

украина

авдеевка

украина.ру

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073838123_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_75bba33970534bef9b88d3875e304e7a.jpg

Журналист спросил, как так называемая "стена украинских дронов" может помешать реализации наступательных замыслов российской армии. Эксперт признал, что при действии малых групп беспилотники действительно представляют серьезную опасность. Однако он подчеркнул, что есть важная оговорка."Но если речь идет о полнокровных подразделениях с соответствующей численностью и плотностью огня, никакие беспилотники не сработают", — пояснил Рамм.В качестве наглядного примера эксперт привел освобождение Авдеевки. "Мы это уже видели на примере Авдеевки. Российское командование ввело в бой войска с соответствующей плотностью, которые прорвали украинскую оборону", — заявил собеседник издания.Говоря о состоянии Вооруженных сил Украины, эксперт обратил внимание на их главную проблему — острую нехватку личного состава. "Они в среднем укомплектованы на 40%" , — отметил Рамм."Оперативное искусство бьет тактику, а стратегия бьет оперативное искусство. Там, где ВС РФ могут действовать с соответствующей численностью и плотностью войск, никакая стена дронов Украине не поможет", — резюмировал Алексей Рамм.Полный текст материала "Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.Также в новостях: "ВС РФ освободили населенный пункт в Запорожской области. Новости СВО" на сайте Украина.ру.

россия

украина

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, авдеевка, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, сводка сво, спецоперация, дроны, новости украины, война, война на украине