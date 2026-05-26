Оперативное искусство бьет тактику: Рамм объяснил, как ВС РФ ломают "стену дронов" ВСУ
Массированное применение дронов опасно на тактическом уровне, но когда речь идет о полнокровных подразделениях с соответствующей численностью и плотностью огня, никакая "стена дронов" не сработает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" Алексей Рамм
Оперативное искусство бьет тактику: Рамм объяснил, как ВС РФ ломают "стену дронов" ВСУ

Массированное применение дронов опасно на тактическом уровне, но когда речь идет о полнокровных подразделениях с соответствующей численностью и плотностью огня, никакая "стена дронов" не сработает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" Алексей Рамм
Журналист спросил, как так называемая "стена украинских дронов" может помешать реализации наступательных замыслов российской армии. Эксперт признал, что при действии малых групп беспилотники действительно представляют серьезную опасность. Однако он подчеркнул, что есть важная оговорка.
"Но если речь идет о полнокровных подразделениях с соответствующей численностью и плотностью огня, никакие беспилотники не сработают", — пояснил Рамм.
В качестве наглядного примера эксперт привел освобождение Авдеевки. "Мы это уже видели на примере Авдеевки. Российское командование ввело в бой войска с соответствующей плотностью, которые прорвали украинскую оборону", — заявил собеседник издания.
Говоря о состоянии Вооруженных сил Украины, эксперт обратил внимание на их главную проблему — острую нехватку личного состава. "Они в среднем укомплектованы на 40%" , — отметил Рамм.
"Оперативное искусство бьет тактику, а стратегия бьет оперативное искусство. Там, где ВС РФ могут действовать с соответствующей численностью и плотностью войск, никакая стена дронов Украине не поможет", — резюмировал Алексей Рамм.
