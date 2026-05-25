Каким должен быть ответ России на трагедию в Старобельске – журналисты Скачко и Виноградов
В очередном выпуске проекта Украина.ру "Большой скачок" журналисты Владимир Скачко и Захар Виноградов рассматривают ситуацию в Старобельске, где ночью 22 мая ВСУ обстреляли общежитие учащихся колледжа.
Подобные провокации стали системой, свойственной украинской власти. На этот раз кровавое преступление ВСУ, инспирированное Зеленским и его бандой, нанесено с целью вызвать адекватный ответ России, который, по мысли украинских провокаторов, должен был стать триггером очередного витка эскалации и вызвать соответствующую поддержку Украины у её западных спонсоров. Однако ответ России был по центрам принятия решений. Тем не менее, участники "Большого скачка" полагают, что в отношении преступления в Старобельске должно быть проведено всестороннее международное расследование с преданием виновных последующему суду за преступления против человечности.
Кроме того, шеф-редактор мультимедийного издания Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель нашего издания Владимир Скачко рассказали, в чём состоит суть колониальной модели украинской власти, как Запад и киевские элиты используют украинский народ в качестве "расходного материала", а также объяснили, почему украинским чиновникам безразличны жертвы среди собственных граждан.
* В материале упоминаются Дмитрий Корчинский и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
