Итоги 25.05.26: раскол в США, Вучич заговорил об отставке, а Стубб хочет говорить с РФ
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: США и Иран приблизились к рамочной сделке, но внутри самой Америки начинается жесткий конфликт. Консервативные "ястребы" обвиняют Трампа в готовности "спасти режим" в Тегеране, а СМИ уже обсуждают возможное снятие блокады, разморозку миллиардов долларов и угрозу новой войны на Ближнем Востоке.
Параллельно Европа уже осторожно обсуждает будущие переговоры с Россией. Президент Финляндии Стубб заявил о готовности стать посредником между Москвой и Киевом, хотя позиции сторон по-прежнему остаются полностью противоположными.
Есть изменения и в спорте: Европейский гимнастический союз снял санкции с российских и белорусских спортсменов. Впервые за долгое время Россия возвращается на крупные европейские соревнования без прежних ограничений.
