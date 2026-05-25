Летом возможны "черные лебеди": Богатырев о предстоящей кампании и дефиците топлива у ВСУ

Летом Европа будет тратить свои стратегические энергетические резервы в тот момент, когда обычно их пополняет. У Украины нет своих месторождений, а без горючего ВСУ не смогут воевать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России и волонтерского фонда "Всеединство" Сергей Богатырев

2026-05-25T16:50

Отвечая на вопрос о перспективах на фронте, эксперт заявил, что на фронте продолжается вязкая борьба, но отталкиваться надо от двух вещей. Проблемы с мобилизацией у киевского режима никуда не делись, а текущую линию обороны они выдерживают только за счет дронов, пояснил Богатырев.Затем эксперт обратил внимание на глобальные факторы. Он сослался на мнение российских экспертов по энергетике. "Они отмечают, что в июне-июле Европа будет вынуждена разбазаривать свои стратегические энергетические резервы именно в тот момент, когда они обычно запасаются газом и нефтью, чтобы перезимовать. То есть у них все идет в минус", — заявил собеседник издания."Как это может сказаться на фронте? Еще ни одна армия мира не могла воевать без горючки. Достаточно вспомнить Гитлера с его походом на Кавказ и на Сталинград", — добавил аналитик, отметив, что Украины с Европой нет своих месторождений.Сергей Богатырев резюмировал, что в ходе летней кампании можно ожидать "черных лебедей" — неожиданных событий с серьезными последствиями.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Богатырев: Летом могут сложиться все условия, которые позволят России победить в войне на Украине" на сайте Украина.ру.Украина лихорадочно ищет возможность любым способом эскалировать конфликт с Россией. Об этом и многом другом — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского" на сайте Украина.ру.

