Инцидент над Эстонией. "Русская угроза" как синдром британской политики

Британские газеты утверждают, что Россия якобы блокировала сигналы самолета военно-воздушных сил Британии, на котором находился министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили

По данным британских журналистов, когда министерский Dassault Falcon 900LX совершал полет вблизи российских границ, на его борту полностью пропала спутниковая связь, в результате чего ноутбуки и смартфоны британских чиновников не могли подключиться к интернету. Некоторые приборы министерского самолета временно вышли из строя, и пилотам пришлось использовать резервные навигационные системы, чтобы определить свое местоположение.Хили прибыл в Эстонию с инспекционным визитом, чтобы посетить расположение британских солдат, дислоцированных вблизи российской границы.Британские эксперты почему-то называют это воздушное происшествие "провокацией Москвы". Хотя сам факт того, что британские военные находятся на границах Российской Федерации, а королевский министр обороны демонстративно курсирует над этим кордоном на своем самолете – на фоне того, что украинские дроны атакуют через эстонское небо российские города, – безусловно, является провокацией со стороны Великобритании. Причем, ее подтекст легко читается в свете политических событий, которые происходят сегодня в этой европейской стране.Джон Хили прилетел на российскую границу потому, что правительство лейбористов во главе с Киром Стармером "пролетело" на местных выборах, потерпев на них разгромное поражение. Британцы настойчиво требуют отправить команду премьер-министра в досрочную отставку, называя его политическим банкротом, бессовестно обманувшим голосовавших за Лейбористскую партию избирателей. А все британские премьеры неизменно действуют в подобной ситуации по одному общему шаблону, запугивая своих соотечественников вымышленной "русской угрозой".Британские масс-медиа давно привили своим читателям однодневную информационную память – как у аквариумных рыбок. В Соединенном Королевстве уже забыли, что в марте 2024 года тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс попал в подозрительно похожий инцидент вблизи Калининградской области на однотипном самолете Dassault 900LX Falcon. У него тоже якобы пропал сигнал GPS, после чего экипаж воспользовался альтернативным методом определения местоположения самолета. И в этом также обвинили Россию – не представив никаких доказательств ее возможной причастности к воздушному происшествию.Грант Шаппс входил в состав правительства консерваторов во главе с премьер-министром Риши Сунаком, который был так же непопулярен, как нынешний премьер Стармер. Консервативная партия готовилась к парламентским выборам, осознавая, что ее ожидает на них неизбежное политическое фиаско. Калининградский вояж Шаппса, который внезапно решил полетать вблизи российских границ, выглядел на этом фоне отчаянной попыткой хоть как-то приподнять рухнувшие рейтинги команды Сунака. Хотя эта история, которую оживленно обсуждала британская пресса, не принесла в итоге тори никакого успеха."Я гляжу, стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает "блокировать сигналы его самолета у своих границ". Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера – а этот вопрос уже не за горами – ему тоже придется защищать свой министерский пост. Вот и давай летать возле границ России", – иронично пишет об этой ситуации политолог Владимир Корнилов.Этот нехитрый прием применяли и другие британские политики – например, будущий премьер-министр Британии Лиз Трасс. В 2021 году она тоже оказалась в Эстонии вблизи российской границы. Трасс устроила там настоящую фотосессию, облачившись в камуфляжную форму королевской армии и позируя перед репортерами на броне британского танка. Наблюдатели отмечали, что она копировала действия Маргарет Тэтчер, которая забралась на танк "Челленджер" в канун парламентских выборов 1986 года, приехав для этого в Западную Германию – на границу советского блока. Так что традиция предвыборных провокаций этого типа насчитывает на сегодня без малого сорок лет.Борьбу с "российской угрозой" используют не только лейбористы и консерваторы. Огульные обвинения в адрес Москвы стали для британцев чем-то вроде универсального антикриза, которым они пытаются перебить любые внутренние проблемы.Это доказывает пример Найджела Фараджа – лидера Партии реформ, который может стать следующим британским премьер-министром, на фоне полного краха дискредитировавшей себя двухпартийной системы.Правый популист Фарадж рвется власти, пытаясь доказать свою лояльность всемогущему британскому истеблишменту, и все чаще использует с этой целью пламенные антироссийские эскапады. Прошлой осенью он воинственно потребовал сбивать российские самолеты, если они нарушат границы военного блока НАТО. А в свежем номере издания Mail on Sunday появилась информация, что телефон лидера "реформаторов" якобы взломали "русские хакеры", получив доступ к его банковскому счету и почте."Эти действия России вызывают глубокую озабоченность и подчеркивают угрозу, которую она представляют для британской безопасности", – заявил по этому поводу Фарадж. Хотя глава Партии реформ не предоставил никаких фактических свидетельств, чтобы доказать реальность этой чисто пропагандисткой байки, явно высосанной из пальца его пиарщиками.Откровения Найджела не вызвали доверия даже у всеядных британских газетчиков, обычно принимающих на веру любые русофобские заявления. Газета Daily Mirror, которая считается близкой к правящей партии лейбористов, опубликовала на первой полосе ехидную статью, недвусмысленно обвиняя Фараджа во лжи. Потому что версия о том, что он стал жертвой российских хакеров, выглядит нелепой даже для на фоне русофобской истерии в королевских масс-медиа."Русские шпионы… Найджел, ты это реально? Существуют какие-то доказательства того, что представители российского государства взломали телефон Фараджа, его е-мейл и банковские счета? А если эти обвинения реальны, были ли предприняты формальные криминальные действия с уведомлением власти о происшедшем?", – издевательски пишут конкуренты Партии реформ. Потому что все хорошо понимают, чего стоят откровения этого правого популиста.Заявления о том, что на Фараджа якобы напали российские хакеры, имеют под собой самую банальную подоплеку. В британской прессе только что опубликовали разоблачения лидера "реформаторов", которые могут серьезно подорвать его репутацию, заблокировав путь к премьерскому креслу.Найджела обвиняют в крупных финансовых махинациях с использованием офшорных счетов. И, судя по всему, будущий британский премьер хочет перебить эту информацию дежурными криками про "русскую угрозу", которая окончательно превратилась в навязчивый синдром британской политики.

Александр Сокуренко

