ВС РФ наступают, Сумская область обесточена. Новости СВО - 25.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260525/vs-rf-nastupayut-sumskaya-oblast-obestochena-novosti-svo-1079408383.html
ВС РФ наступают, Сумская область обесточена. Новости СВО
ВС РФ наступают, Сумская область обесточена. Новости СВО - 25.05.2026 Украина.ру
ВС РФ наступают, Сумская область обесточена. Новости СВО
Армия России продолжает развивать успех в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает 25 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-25T19:04
2026-05-25T19:04
спецоперация
сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
новости сво
всу
терроризм
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063889203_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_abe9a6efbb139f0c26ab3c1145d31811.jpg
🟥 Один пострадавший после теракта в Старобельске остается в крайне тяжелом состоянии;🟥 Министр строительства Карачаево-Черкесии Рашид Узденов с побратимским визитом прибыл в Старобельск для определения первоочередных задач помощи и плана восстановительных работ; 🟥Отбой ракетной и беспилотной опасности объявлен на территории Ростовской области, сообщили в МЧС;🟥 Над Харьковом слышат БПЛА;🟥 В Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги, в областном центре слышны взрывы;🟥 Увеличилось количество обесточенных потребителей в Сумской области. Украинская энергетическая компания "Сумыоблэнерго" работает над восстановлением электроснабжения;🟥 Российские войска продвинулись между Димитровом и Родинским к северу от Красноармейска, сообщает украинский ресурс DeepState;🟥 Командование ВСУ перебросило подразделения 137-го батальона морской пехоты ВМС Украины из Краматорска в Харьковскую область на фоне больших потерь на этом участке фронта - РИА Новости; Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД РФ анонсировал удары по ВПК и центрам решений в Киеве — дипломатам велели бежать. Итоги 25 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
донбасс
россия
сумская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063889203_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_aa7b106fdd33808d721da08a0e4d2b5b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, всу, терроризм, кто, наступление вс рф, донбасс, россия, сумская область, украина, украина.ру, мчс, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, ВСУ, терроризм, КТО, наступление ВС РФ, Донбасс, Россия, Сумская область, Украина, Украина.ру, МЧС, Вооруженные силы Украины

ВС РФ наступают, Сумская область обесточена. Новости СВО

19:04 25.05.2026
 
© Фото : Zelenskiy / OfficialЗеленский у города Сумы
Зеленский у города Сумы - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Zelenskiy / Official
Читать в
ДзенTelegram
Армия России продолжает развивать успех в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает 25 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Один пострадавший после теракта в Старобельске остается в крайне тяжелом состоянии;
🟥 Министр строительства Карачаево-Черкесии Рашид Узденов с побратимским визитом прибыл в Старобельск для определения первоочередных задач помощи и плана восстановительных работ;
🟥Отбой ракетной и беспилотной опасности объявлен на территории Ростовской области, сообщили в МЧС;
🟥 Над Харьковом слышат БПЛА;
🟥 В Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги, в областном центре слышны взрывы;
🟥 Увеличилось количество обесточенных потребителей в Сумской области. Украинская энергетическая компания "Сумыоблэнерго" работает над восстановлением электроснабжения;
🟥 Российские войска продвинулись между Димитровом и Родинским к северу от Красноармейска, сообщает украинский ресурс DeepState;
🟥 Командование ВСУ перебросило подразделения 137-го батальона морской пехоты ВМС Украины из Краматорска в Харьковскую область на фоне больших потерь на этом участке фронта - РИА Новости;
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД РФ анонсировал удары по ВПК и центрам решений в Киеве — дипломатам велели бежать. Итоги 25 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОВСУтерроризмКТОнаступление ВС РФДонбассРоссияСумская областьУкраинаУкраина.руМЧСВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:29Главное за ночь 28 мая
07:54Конгрессмен США назвала Зеленского помехой на пути к миру
07:30Андреа Лучиди: СМИ Венесуэлы рассказали о трагедии в Старобельске больше, чем европейские журналисты
07:27ПВО ночью сбила десятки вражеских дронов над Россией
07:07Почему мира не будет. Дмитрий Краснов про ядерный тупик, удары по Киеву и ловушку дипломатии
06:34Американские ученые точно высчитали, когда наступит крах ВСУ
06:30Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом
06:20В нанометрах от господства. Что нужно России, чтобы повторить успех Тайваня
06:10Кто втянет НАТО в конфликт с Россией. Украина в международном контексте
06:05"Киевлянам надо бежать". Эксперты и политики о том, куда влечёт нас рок событий
06:00Бойцы РХБЗ ударили ТОСами по позициям ВСУ: военный эксперт о боях на Липцевском участке
05:45"Носит одну и ту же футболку": Ищенко раскрыл, почему Европа не хочет убирать Зеленского
05:30Платформы не могут работать без оператора: почему 25 тысяч НРТК не спасут ВСУ — мнение Орлова
05:15"Зеленского никто не будет убирать": Ищенко про скандал с Ермаком и смену власти на Украине
05:00ВС РФ расширяют плацдарм южнее реки Волчья: Алехин про освобождение сел под Волчанском
04:58События 26 мая "одной строкой": сводка от канала "Украина.ру"
04:45Аналог Palantir можно построить на базе ИИ "Сбера" и "Яндекса": Орлов о цифровых перспективах
04:38Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:30Освобождение Гранова откроет путь к Казачьей Лопани: Алехин о боях на Харьковском направлении
04:15"Компетентный человек в вопросах IT": Орлов о назначении Щербинина и цифровизации армии
Лента новостейМолния