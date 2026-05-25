Старобельская расправа: показательный терроризм и демонстративное лицемерие
Погибших при теракте, устроенном ВСУ в Старобельске, девушек-студенток похоронят в подвенечных платьях. Об этом на месте трагедии журналистам рассказала Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
В ЛНР объявлен траур по погибшим 22 мая подросткам. Украинцы запустили 16 беспилотников, которые атаковали тремя волнами один и тот же объект — здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, ещё 63 пострадали.
Хронологию событий, показательную реакцию мировой общественности и СМИ напомнила Анастасия Градинарова.
