Сергей Горбачев: России надо готовиться к тому, что в ее порты будут приходить заминированные газовозы

Международное сообщество должно озаботиться общей безопасностью. Любой моряк, на сухогрузе, рыболовном траулере или танкере, понимает, что с морем шутить нельзя

2026-05-25T18:58

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Ранее ФСБ предотвратила террористический акт на крупном газовозе "Аррхениус", который прибыл в порт Усть-Луга для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. Водолазы обнаружили на его подводной части нашли магнитные мины, каждая из которых содержала взрывчатку массой около семи килограммов. Следствие предполагает, что устройства могли прикрепить в Бельгии, где судно около полутора суток находилось на якорной стоянке якобы из-за забастовки работников порта.- Сергей Павлович, как нам удалось предотвратить теракт? Это оперативная информация спецслужб? Или у нас настолько тщательно досматривают каждое судно, прибывающее в порт?- Это результат тщательной проверки. С недавнего времени в российских портах заработала всеобщая служба, которая занимается обеспечением безопасности в подводной сфере путем обследования корпусов судов. С точки зрения всеохватности и организации службы как таковой в последнее время были приняты соответствующие решения. Вообще методики подводных противодиверсионных действий ("борьба с ПДСС"), которыми обладает Россия, являются уникальными, а во многом и передовыми в мире.- Есть информация, что в Усть-Луге танкер должен был загрузиться не СПГ, а сжиженными углеводородными газами. Если бы судно взорвалось, могло бы это привести к парализации судоходства в районе Лужской губы?- Любое повреждение судна такого класса представляет угрозу. Более того, подрывы пустых судов иной раз опаснее, чем гружёных нефтеналивных танкеров, потому что в танках образуются газообразные смеси, которые при взрыве могут детонировать даже без наличия топлива. Достаточно вспомнить атаку нашего газовоза в Средиземном море в марте этого года, которая привела к полному выгоранию судна и выходу его из строя. Ущерб был катастрофический.- Какие организационные меры нам следует принять, учитывая, что такие нападения совершаются все чаще?- Безукоризненно должны исполнять организационные меры, которые уже существуют. Необходим анализ полученного опыта для дальнейшего совершенствования. То, что предотвращена угроза, это хорошо. Но важно купировать подобные акции в будущем.- Тут я вам должен задать вопрос, как отвечать на эти акции. Но непонятно, кто именно установил эту взрывчатку и кому должен быть адресован ответ.- Должно быть проведено расследование, в том числе по линии Интерпола и межгосударственных отношений. Пока надо понять, где повесили эти мины, и на основании этого определять дальнейшие шаги.- Если выяснится, что это произошло в Бельгии, чем мы можем ее попугать?- Если речь идет о Бельгии, надо установить, действительно ли мины были прикреплены во время стоянки в бельгийском порту. Здесь уже речь идет о российско-бельгийских отношениях и международной безопасности мореплавания.- Время от времени мы читаем, как Запад задерживает и атакует наш торговый флот, но пока нам все же удается маневрировать. А при каких условиях станет понятно, что существует критическая угроза для нашего судоходства, когда нам придется идти на какие-то крайние меры?- Критическая угроза – это когда будет объявлена неограниченная война на море. Это уже было во время Второй мировой, когда немецкие подводные силы топили все, что возможно. Пока же надо и дальше крутить головой, нырять под воду и задавать вопросы тем, кто обеспечивает безопасность судов во время стоянки в портах.Любое судно, заходящее в порт, платит портовые взносы. Не ради же пальм на берегу, а ради обеспечения безопасности. Портовые службы России в этом плане выполняют свои обязанности четко.Я бы хотел привести еще один пример из истории. Первая серия фильма "ТАСС уполномочен заявить…" начинается с того, что в некой африканской стране подрывают советское судно, стоящее в порту. Такое действительно было, когда боевые пловцы из ЮАР в ангольских портах атаковали наши суда, а наши боевые пловцы ликвидировали эту минную угрозу, обеспечивая безопасность.Так что опыт у нас в этой сфере есть. Силы и средства обороны и нападения постоянно совершенствуются в методическом и кадровом плане.- Некоторые горячие головы предлагают, чтобы мы делали то же самое. Сливали бы западникам информацию о том, что идет наше судно и заложив под днище взрывчатку взорвать его в каком-нибудь порту, а потом потребовать от них компенсацию за то, что они плохо обеспечивают безопасность.- Это я даже обсуждать не хочу. Международное сообщество должно озаботиться общей безопасностью. Любой моряк, на сухогрузе, рыболовном траулере или танкере, понимает, что с морем шутить нельзя.Вы же знаете, что меньше всех хотят воевать именно военные, а больше всех – дипломаты. Они проигрывают на дипломатическом фронте, а военным приходится заделывать чужие пробоины. Здесь то же самое. Моряки никогда не будут заниматься подлостью в отношении друг друга. Кодекс чести и корпоративное взаимодействие этого не позволяют.Повторюсь, любые провокационные действия на море недопустимы.

Кирилл Курбатов

