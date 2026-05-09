Стармер, обедневшие британцы и Украина. Николай Топорнин о том, что изменит внешнюю политику Лондона

Пустые кошелки. Дорогое топливо. Несгибаемый Кир Стармер и набирающий популярность правый скептик Найджел Фарадж. Директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин прокомментировал, чем обернулся для Британии "социальный рай" лейбористов и как это повлияет на ее внешнеполитический курс.

2026-05-09T16:31

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. В Великобритании идет подсчет результатов прошедших 7 мая муниципальных выборов. Предварительные итоги демонстрируют потерю позиций правящей Лейбористской партии и триумф правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа.— Николай Борисович, с чем связана потеря позиций лейбористами?— В первую очередь, это связано с неудовлетворенностью британцев политикой нынешнего правительства, особенно в социально-экономической сфере и в области миграционных вопросов. Напомню, в июле 2024 года прошли парламентские выборы, где под руководством Кира Стармера лейбористы одержали оглушительную победу, получив абсолютное большинство мест в Палате общин и после долгого перерыва сформировали правительство. Тогда они пришли к власти под лозунгами серьезных реформ, предлагая модернизировать и экономическую, и социальную системы, внести ряд изменений в миграционную политику Британии. На волне этих обещаний британцы дали им мандат на руководство страной на 5 лет. Прошло два года и выяснилось, что практически ничего из обещанного лейбористами не было реализовано в полной мере: сплошные полумеры, шаг вперед — шаг назад.То есть реального улучшения дел в стране британцы не получили. А в каких-то сферах их благосостояние даже ухудшилось, ситуация усложнилась — особенно после того, как в стране повысились цены на топливо (бензин и дизель) в свете эскалации ирано-американского кризиса. Как следствие, подорожали услуги ЖКХ и другое. Это, естественно, ударило по кошелькам простых людей.Понятно, что местные выборы больше концентрируются на каких-то локальных проблемах: инфраструктуре, вопросах озеленения и экологии, на образовании и медицине, и так далее. Но тем не менее, как оказалось, избиратель в целом не удовлетворен политикой лейбористов. В итоге, мы видим разочарование народа в цифрах.Победила партия "Реформ" (Reform UK) Найджела Фараджи, которая получила более 1400 депутатских мест из 5000 (около 30%). Также достаточно успешно выступили партии "зеленая" и либерал-демократы. Лейбористы и консерваторы потеряли, первые — порядка 1200 депутатских мест, что является серьезным поражением.— Кир Стармер при этом заявил, что уходить с поста премьер-министра не собирается. Каковы его шансы остаться, на ваш взгляд? И ждать ли смены власти в Британии? — Действительно, сразу после выборов Стармер заявил о том, что покидать пост премьер-министра не собирается, потому что, по его мнению, это не приведет к улучшению дел в стране, а вызовет дальнейший хаос — потому что придется выбирать нового лидера. Естественно, это должен быть кто-то из лейбористов, поскольку у них большинство в парламенте. Это процесс также займет определенное время и приведет к потере темпа реформирования.При этом Стармер заявил, что учтет результаты голосования, критику со стороны оппонентов и в ближайшее время подготовит план изменений для дальнейшей политики лейбористов, план практических шагов, которые, по его мнению, должны будут исправить ситуацию в экономике Британии к лучшему. То есть, он имел ввиду, что у лейбористов мандат до 2029 года, и, соответственно, они собираются этот срок отработать до конца и улучшить жизнь британцев с учетом всех пожеланий.— Кир Стармер – локомотив всевозможных антироссийских и проукаринских коалиций в Европе. Значит Британия продолжит свой прежний внешнеполитический курс?— Во-первых, внешняя политика не являлась предметом обсуждения или рассмотрения на местных выборах. То есть ее никто не обсуждал, никто никаких заявлений особых не делал.Наверное, в процессе выборов в свой парламент только Шотландия ставила вопрос о своей роли в составе Великобритании, независимости от нее и взаимоотношениях с Евросоюзом. То есть со стороны шотландцев сейчас идут критика Британии за выход из ЕС и разговоры о том, что стоит попытаться вернуться обратно. Эту позицию, кстати, занимает и Стармер. В этом плане могут быть какие-то подвижки на сближение с Брюсселем.Но изменений по отношению к России в рамках конфликта на Украине, на мой взгляд, в ближайшее время не предвидится. В рядах лейбористов нет политика, который бы имел отличную от Стармера точку зрения на российско-украинский конфликт. Даже если сменится министр иностранных дел, при действующем правительстве лейбористов курс Британии в этом отношении вряд ли изменится.Наверное, можно рассчитывать на изменения в случае внеочередных парламентских выборов в стране и приходу к власти правых популистов и Фараджа, установки которых значительно отличаются от партий классического типа. Сегодня, как мы упомянули, партия "Реформ" лидирует по всем опросам и в случае внеочередных парламентских выборов может занять первое место. Но, повторюсь, Стармер в отставку уходить не собирается, равно как и проводить внечередные выборы в Британии. Поэтому, опять-таки, ожидать изменений в британской внешней политике не приходится.— А что вы думаете об информации (ранее СВР делали заявление) на тему того, что Великобритания планируют передать Украине ядерное оружие?— Не думаю, что Лондон, собирается передавать подобные вооружения Украине, потому что Британия как ядерная держава — подписант соглашения о нераспространении ядерного оружия. Поэтому, я уверен, что никаких шагов в этом отношении ожидать не стоит.Западные страны время от времени обсуждают возможность передачи Украине ядерного оружия, но на деле это лишь опасные разговоры. Лондон и Париж прекрасно понимают: любой такой шаг обернется против них самих. Об этом — в интервью Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО.

Анна Черкасова

