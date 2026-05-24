https://ukraina.ru/20260524/tramp-anonsiroval-otkrytie-ormuzskogo-proliva-v-ramkakh-sdelki-s-iranom-1079348425.html

Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном

Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном - 24.05.2026 Украина.ру

Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках почти согласованной сделки с Тегераном Ормузский пролив будет открыт, и Иран больше не сможет его блокировать. Об этом 24 мая американский лидер написал в соцсети Truth Social

2026-05-24T08:37

2026-05-24T08:37

2026-05-24T08:37

новости

иран

сша

тегеран

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079038445_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_18ad27f63c1db368b247864cd24dcb95.jpg

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что сделка между США и Ираном находится на финальной стадии согласования. В рамках этой сделки, по его словам, Ормузский пролив будет открыт."В дополнение ко многим другим элементам соглашения Ормузский пролив будет открыт", — написал Трамп.Американский лидер ранее также заявлял, что пролив откроется автоматически после заключения сделки с Тегераном, и подчеркнул необходимость выполнения Ираном достигнутых договорённостей. Он также выразил уверенность, что после этого Иран больше никогда не сможет закрыть Ормузский пролив.По информации телеканала CBS со ссылкой на осведомлённые источники, 23 мая американские гражданские власти и военное командование приступили к срочному пересмотру своих планов в связи с прогнозами о возможной новой серии ударов по Ирану. Подробнее в материале США готовятся к новой эскалации вокруг ИранаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

иран

сша

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, украина.ру