Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном - 24.05.2026 Украина.ру
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Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном
Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном - 24.05.2026 Украина.ру
Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках почти согласованной сделки с Тегераном Ормузский пролив будет открыт, и Иран больше не сможет его блокировать. Об этом 24 мая американский лидер написал в соцсети Truth Social
2026-05-24T08:37
2026-05-24T08:37
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иран
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Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что сделка между США и Ираном находится на финальной стадии согласования. В рамках этой сделки, по его словам, Ормузский пролив будет открыт."В дополнение ко многим другим элементам соглашения Ормузский пролив будет открыт", — написал Трамп.Американский лидер ранее также заявлял, что пролив откроется автоматически после заключения сделки с Тегераном, и подчеркнул необходимость выполнения Ираном достигнутых договорённостей. Он также выразил уверенность, что после этого Иран больше никогда не сможет закрыть Ормузский пролив.По информации телеканала CBS со ссылкой на осведомлённые источники, 23 мая американские гражданские власти и военное командование приступили к срочному пересмотру своих планов в связи с прогнозами о возможной новой серии ударов по Ирану. Подробнее в материале США готовятся к новой эскалации вокруг ИранаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, украина.ру
Новости, Иран, США, Тегеран , Дональд Трамп, Украина.ру

Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном

08:37 24.05.2026
 
© REUTERS / Evelyn Hockstein
- РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках почти согласованной сделки с Тегераном Ормузский пролив будет открыт, и Иран больше не сможет его блокировать. Об этом 24 мая американский лидер написал в соцсети Truth Social
Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что сделка между США и Ираном находится на финальной стадии согласования. В рамках этой сделки, по его словам, Ормузский пролив будет открыт.
"В дополнение ко многим другим элементам соглашения Ормузский пролив будет открыт", — написал Трамп.
Американский лидер ранее также заявлял, что пролив откроется автоматически после заключения сделки с Тегераном, и подчеркнул необходимость выполнения Ираном достигнутых договорённостей. Он также выразил уверенность, что после этого Иран больше никогда не сможет закрыть Ормузский пролив.
По информации телеканала CBS со ссылкой на осведомлённые источники, 23 мая американские гражданские власти и военное командование приступили к срочному пересмотру своих планов в связи с прогнозами о возможной новой серии ударов по Ирану. Подробнее в материале США готовятся к новой эскалации вокруг Ирана
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