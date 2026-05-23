США готовятся к новой эскалации вокруг Ирана
Американские власти и военные структуры начали экстренную перестройку планов на фоне ожиданий возможной новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники
2026-05-23T09:40
США готовятся к новой эскалации вокруг Ирана
Американские власти и военные структуры начали экстренную перестройку планов на фоне ожиданий возможной новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники
По данным телеканала, ряд чиновников и сотрудников сферы национальной безопасности в США был вынужден отменить праздничные выходные в преддверии Дня поминовения из-за возможных оперативных решений.
Также сообщается, что американские военные базы за рубежом начали обновление списков личного состава для экстренного вызова, а подразделения Пентагона приведены в повышенную готовность.
По информации источников, президент США Дональд Трамп планировал провести выходные вне Вашингтона, однако в итоге решил вернуться в Белый дом.
При этом окончательное решение о возможных ударах, по данным CBS, на момент публикации ещё не принято, однако ситуация в военной и политической среде США остаётся напряжённой.