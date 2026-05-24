https://ukraina.ru/20260524/povrezhdenie-trts-v-kieve-svyazano-s-rabotoy-ukrainskoy-pvo--1079351911.html
Повреждение ТРЦ в Киеве связано с работой украинской ПВО
Повреждение ТРЦ в Киеве связано с работой украинской ПВО - 24.05.2026 Украина.ру
Повреждение ТРЦ в Киеве связано с работой украинской ПВО
Из-за некорректной работы украинской ПВО был повреждён ТРЦ во время массированной атаки по военным объектам Киева. Об этом 24 мая сообщает телеграм-канал Mash
2026-05-24T10:40
2026-05-24T10:40
2026-05-24T10:40
киев
россия
белая церковь
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078939052_0:64:1376:837_1920x0_80_0_0_01c16f5f23760306cf63a3e15e7123f0.jpg
При атаке на Киев целью был военный завод "Артём", однако из-за работы украинской ПВО пострадал торговый центр "Квадрат" у метро "Лукьяновская". ТРЦ находился в 250 метрах от предприятия. Сгорел также расположенный поблизости рынок, ближайшие жилые дома также разрушены.Завод "Артём" производит и экспортирует управляемые авиационные ракеты средней дальности типов Р-27, Р-27Е различных модификаций, неуправляемые авиационные ракеты РС-80, а также противотанковые управляемые ракеты.Также взрывы были в 80 километрах от Киева в районе Белой Церкви, где находятся Белоцерковский грузовой авиационный комплекс, Белоцерковская ТЭЦ, а также транспортные узлы, через которые осуществляется снабжение ВСУ.В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области. Сообщается о применении баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Подробнее в материале ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Серьёзно повреждены промышленные объектыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Киеве, меморандум между США и Ираном. Хроника событий на утро 24 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
киев
россия
белая церковь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078939052_87:0:1287:900_1920x0_80_0_0_1a9dd591ff8d868ef9cf6c2920977687.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киев, россия, белая церковь, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Киев, Россия, Белая Церковь, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Повреждение ТРЦ в Киеве связано с работой украинской ПВО
Из-за некорректной работы украинской ПВО был повреждён ТРЦ во время массированной атаки по военным объектам Киева. Об этом 24 мая сообщает телеграм-канал Mash
При атаке на Киев целью был военный завод "Артём", однако из-за работы украинской ПВО пострадал торговый центр "Квадрат" у метро "Лукьяновская". ТРЦ находился в 250 метрах от предприятия. Сгорел также расположенный поблизости рынок, ближайшие жилые дома также разрушены.
Завод "Артём" производит и экспортирует управляемые авиационные ракеты средней дальности типов Р-27, Р-27Е различных модификаций, неуправляемые авиационные ракеты РС-80, а также противотанковые управляемые ракеты.
Также взрывы были в 80 километрах от Киева в районе Белой Церкви, где находятся Белоцерковский грузовой авиационный комплекс, Белоцерковская ТЭЦ, а также транспортные узлы, через которые осуществляется снабжение ВСУ.
В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области. Сообщается о применении баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Подробнее в материале ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Серьёзно повреждены промышленные объекты
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру