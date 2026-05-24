Повреждение ТРЦ в Киеве связано с работой украинской ПВО - 24.05.2026 Украина.ру
Повреждение ТРЦ в Киеве связано с работой украинской ПВО
Из-за некорректной работы украинской ПВО был повреждён ТРЦ во время массированной атаки по военным объектам Киева. Об этом 24 мая сообщает телеграм-канал Mash
2026-05-24T10:40
10:40 24.05.2026
 
Из-за некорректной работы украинской ПВО был повреждён ТРЦ во время массированной атаки по военным объектам Киева. Об этом 24 мая сообщает телеграм-канал Mash
При атаке на Киев целью был военный завод "Артём", однако из-за работы украинской ПВО пострадал торговый центр "Квадрат" у метро "Лукьяновская". ТРЦ находился в 250 метрах от предприятия. Сгорел также расположенный поблизости рынок, ближайшие жилые дома также разрушены.
Завод "Артём" производит и экспортирует управляемые авиационные ракеты средней дальности типов Р-27, Р-27Е различных модификаций, неуправляемые авиационные ракеты РС-80, а также противотанковые управляемые ракеты.
Также взрывы были в 80 километрах от Киева в районе Белой Церкви, где находятся Белоцерковский грузовой авиационный комплекс, Белоцерковская ТЭЦ, а также транспортные узлы, через которые осуществляется снабжение ВСУ.
В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области. Сообщается о применении баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Подробнее в материале ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Серьёзно повреждены промышленные объекты
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Киеве, меморандум между США и Ираном. Хроника событий на утро 24 мая
