https://ukraina.ru/20260524/povrezhdenie-trts-v-kieve-svyazano-s-rabotoy-ukrainskoy-pvo--1079351911.html

Повреждение ТРЦ в Киеве связано с работой украинской ПВО

Повреждение ТРЦ в Киеве связано с работой украинской ПВО - 24.05.2026 Украина.ру

Повреждение ТРЦ в Киеве связано с работой украинской ПВО

Из-за некорректной работы украинской ПВО был повреждён ТРЦ во время массированной атаки по военным объектам Киева. Об этом 24 мая сообщает телеграм-канал Mash

2026-05-24T10:40

2026-05-24T10:40

2026-05-24T10:40

киев

россия

белая церковь

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078939052_0:64:1376:837_1920x0_80_0_0_01c16f5f23760306cf63a3e15e7123f0.jpg

При атаке на Киев целью был военный завод "Артём", однако из-за работы украинской ПВО пострадал торговый центр "Квадрат" у метро "Лукьяновская". ТРЦ находился в 250 метрах от предприятия. Сгорел также расположенный поблизости рынок, ближайшие жилые дома также разрушены.Завод "Артём" производит и экспортирует управляемые авиационные ракеты средней дальности типов Р-27, Р-27Е различных модификаций, неуправляемые авиационные ракеты РС-80, а также противотанковые управляемые ракеты.Также взрывы были в 80 километрах от Киева в районе Белой Церкви, где находятся Белоцерковский грузовой авиационный комплекс, Белоцерковская ТЭЦ, а также транспортные узлы, через которые осуществляется снабжение ВСУ.В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области. Сообщается о применении баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Подробнее в материале ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Серьёзно повреждены промышленные объектыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Киеве, меморандум между США и Ираном. Хроника событий на утро 24 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

киев

россия

белая церковь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, россия, белая церковь, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация