https://ukraina.ru/20260524/parizh-opasaetsya-novogo-fronta-o-chem-makron-govoril-s-lukashenko-1079358181.html

Париж опасается нового фронта: о чем Макрон говорил с Лукашенко

Париж опасается нового фронта: о чем Макрон говорил с Лукашенко - 24.05.2026 Украина.ру

Париж опасается нового фронта: о чем Макрон говорил с Лукашенко

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко призвал Минск не допустить втягивания Белоруссии в украинский конфликт. Об этом 25 пишет издание Agence France Presse (AFP) со ссылкой на источник

2026-05-24T18:36

2026-05-24T18:36

2026-05-24T18:36

новости

белоруссия

минск

париж

эммануэль макрон

владимир зеленский

вооруженные силы украины

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066684277_271:0:1916:925_1920x0_80_0_0_8979a13dee467954e9ad537b50068cdc.jpg

По данным агентства, французский лидер "подчеркнул риски для Белоруссии в случае вовлечения в российско-украинское противостояние".На этом фоне Зеленский в последние недели все чаще делает заявления о якобы готовящемся наступлении со стороны Белоруссии. В Киеве утверждают, что северное направление остается потенциальной угрозой для ВСУ. Однако в Минске подобные обвинения категорически отвергают. Александр Лукашенко назвал эти заявления "болтовней" и подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в эскалации конфликта.Эксперты отмечают, что подобная риторика украинских властей может быть частью информационной кампании, направленной на сохранение западной военной поддержки и усиление напряженности у границ Союзного государства. В то же время Запад, судя по заявлениям Макрона, опасается дальнейшего укрепления военно-политического взаимодействия Москвы и Минска.Наблюдатели также обращают внимание на двойственную позицию европейских лидеров: с одной стороны, Париж продолжает заявлять о поддержке Киева, а с другой — пытается не допустить расширения конфликта и вовлечения новых участников в противостояние. Об этом – в материале Франция хочет подключиться к разработке дальнобойных ракет против России

белоруссия

минск

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, минск, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, александр лукашенко