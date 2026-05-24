Париж опасается нового фронта: о чем Макрон говорил с Лукашенко - 24.05.2026 Украина.ру
Париж опасается нового фронта: о чем Макрон говорил с Лукашенко
Париж опасается нового фронта: о чем Макрон говорил с Лукашенко

18:36 24.05.2026
 
- РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко призвал Минск не допустить втягивания Белоруссии в украинский конфликт. Об этом 25 пишет издание Agence France Presse (AFP) со ссылкой на источник
По данным агентства, французский лидер "подчеркнул риски для Белоруссии в случае вовлечения в российско-украинское противостояние".
На этом фоне Зеленский в последние недели все чаще делает заявления о якобы готовящемся наступлении со стороны Белоруссии. В Киеве утверждают, что северное направление остается потенциальной угрозой для ВСУ. Однако в Минске подобные обвинения категорически отвергают. Александр Лукашенко назвал эти заявления "болтовней" и подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в эскалации конфликта.
Эксперты отмечают, что подобная риторика украинских властей может быть частью информационной кампании, направленной на сохранение западной военной поддержки и усиление напряженности у границ Союзного государства. В то же время Запад, судя по заявлениям Макрона, опасается дальнейшего укрепления военно-политического взаимодействия Москвы и Минска.
Наблюдатели также обращают внимание на двойственную позицию европейских лидеров: с одной стороны, Париж продолжает заявлять о поддержке Киева, а с другой — пытается не допустить расширения конфликта и вовлечения новых участников в противостояние. Об этом – в материале Франция хочет подключиться к разработке дальнобойных ракет против России
