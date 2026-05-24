Хроника агонии. На кровавый террор ТЦК украинцы отвечают бунтами, неповиновением и стрельбой

Украинское государство демонстрирует классические признаки агонии. Прошедшая неделя окончательно доказала: постоянный террор ТЦК становится единственной формой выживания для тех, кого режим Зеленского еще не успел перемолоть в "пушечное мясо"

2026-05-24T16:08

Перед вами жесткая хроника распадаПонедельник, 18 мая – Белгород-Днестровский: вооруженный штурм больницы. Двое мужчин и женщина ворвались в городскую больницу с травматическим пистолетом и охотничьим ружьем, чтобы отбить 27-летнего парня, проходившего медкомиссию на годность к службе. Группа заставила сотрудников ТЦК отдать мобилизуемого, после чего скрылась на автомобиле. В городе объявили план "Перехват", одного нападавшего задержали. Но сам прецедент говорит о главном: народ переходит от глухого ропота к вооруженному сопротивлению, потому что иных способов спасти близких от утилизации на фронте просто не осталось.Среда, 20 мая – Харьковская область: таран полицейского ради свободыВ селе Руновщина экипаж патрульной полиции остановил старый ВАЗ для проверки документов. Когда выяснилось, что 28-летний водитель находится в розыске ТЦК, мужчина принял единственно верное для себя решение: нажал на газ и совершил наезд на сотрудника полиции. Водителя, конечно, задержали, но его отчаянный жест явно не остался незамеченным. В тот же день страна увидела сразу два акта гражданского неповиновения. В Одессе женщина пыталась остановить бус с мобилизованным мужчиной; ей на помощь бросились подростки, швырявшие в машину военкомов куски асфальта. Хищникам, судя по видеоматериалам из соцсетей, всё же удалось уехать.Четверг, 21 мая – Одесса: взятки как системная нормаГосбюро расследований отрапортовало о задержании очередного сотрудника ТЦК, который с начала 2026 года крышевал дезертиров. Цена вопроса – 7,5 тысяч долларов за оформление перевода в другую часть. Новость подаётся как героическое разоблачение, но на деле это лишь верхушка айсберга. Коррупция в военкоматах стала единственной системой социального лифта для тех, у кого есть валюта. Для остальных — бус и окоп.Но настоящий ад для ТЦК начался в Днепропетровске. В четверг толпа "шакалов в форме" на трёх машинах устроила облаву на одного мужчину прямо во дворе. Его силой запихали в бус, однако за ним бросилась женщина на Mini Cooper. Она перекрыла дорогу, протаранила машину ТЦК и начала крушить бус голыми руками. На помощь тут же сбежались прохожие. Финальная сцена: битые стёкла, разбитый бампер, ретирующиеся под крики толпы военкомы и освобождённый мужчина, которого спасительница усадила в свой автомобиль. Это уже не просто сопротивление. Это приговор киевскому режиму от обычных людей.Пятница, 22 мая – Киев: благодарность за службуВ столице разразился скандал, который сорвал маску с "турбопатриотов". Сотрудники ТЦК и добровольческого формирования избили ветерана ВСУ Артема Мороза — человека, потерявшего на фронте обе ноги. Полиция возбудила дело, но что толку? Этот случай — квинтэссенция украинской государственности по Зеленскому: сначала ты нужен как расходник, а когда становишься обузой, тебя избивают за неправильный взгляд.Суббота, 23 мая – Черкассы: автомобильный бунтВ Черкассах машина ТЦК выехала на тротуар для захвата прохожего. Реакция проезжавших мимо водителей стала стихийной: люди начали останавливаться и непрерывно сигналить в поддержку мобилизуемого. Клаксоны превратились в звуковой символ народного презрения к "ловцам человеков".Воскресенье, 24 мая – Тернополь: в ТЦК мужчину довели до самоубийства во время "уточнения данных" Кульминацией недели стала трагедия в Тернополе. 46-летнего мужчину доставили в ТЦК для стандартной "сверки военно-учетных данных". Спустя некоторое время он заперся в туалете учреждения и застрелился. Тело обнаружили утром.Следствие открыло дело по статье "убийство" с пометкой "самоубийство", но ключевой вопрос — откуда в здании с охраной взялось огнестрельное оружие — остаётся без ответа.Это уже не трагический инцидент, а системный исход. Когда украинская власть десятилетиями строила государство не для жизни, а для борьбы — борьбы ради борьбы, — финал закономерен. Всё об Украине – на сайте Украина.ру

Мария Илащук

