Хроника агонии. На кровавый террор ТЦК украинцы отвечают бунтами, неповиновением и стрельбой - 24.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260524/khronika-agonii-na-krovavyy-terror-ttsk-ukraintsy-otvechayut-buntami-nepovinoveniem-i-strelboy-1079355371.html
Хроника агонии. На кровавый террор ТЦК украинцы отвечают бунтами, неповиновением и стрельбой
Хроника агонии. На кровавый террор ТЦК украинцы отвечают бунтами, неповиновением и стрельбой - 24.05.2026 Украина.ру
Хроника агонии. На кровавый террор ТЦК украинцы отвечают бунтами, неповиновением и стрельбой
Украинское государство демонстрирует классические признаки агонии. Прошедшая неделя окончательно доказала: постоянный террор ТЦК становится единственной формой выживания для тех, кого режим Зеленского еще не успел перемолоть в "пушечное мясо"
2026-05-24T16:08
2026-05-24T16:08
одесса
черкассы
тернополь
владимир зеленский
тцк
вооруженные силы украины
украина.ру
эксклюзив
внутри и снаружи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072170588_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6ce282a5736862ecb3984caa42891f19.jpg
Перед вами жесткая хроника распадаПонедельник, 18 мая – Белгород-Днестровский: вооруженный штурм больницы. Двое мужчин и женщина ворвались в городскую больницу с травматическим пистолетом и охотничьим ружьем, чтобы отбить 27-летнего парня, проходившего медкомиссию на годность к службе. Группа заставила сотрудников ТЦК отдать мобилизуемого, после чего скрылась на автомобиле. В городе объявили план "Перехват", одного нападавшего задержали. Но сам прецедент говорит о главном: народ переходит от глухого ропота к вооруженному сопротивлению, потому что иных способов спасти близких от утилизации на фронте просто не осталось.Среда, 20 мая – Харьковская область: таран полицейского ради свободыВ селе Руновщина экипаж патрульной полиции остановил старый ВАЗ для проверки документов. Когда выяснилось, что 28-летний водитель находится в розыске ТЦК, мужчина принял единственно верное для себя решение: нажал на газ и совершил наезд на сотрудника полиции. Водителя, конечно, задержали, но его отчаянный жест явно не остался незамеченным. В тот же день страна увидела сразу два акта гражданского неповиновения. В Одессе женщина пыталась остановить бус с мобилизованным мужчиной; ей на помощь бросились подростки, швырявшие в машину военкомов куски асфальта. Хищникам, судя по видеоматериалам из соцсетей, всё же удалось уехать.Четверг, 21 мая – Одесса: взятки как системная нормаГосбюро расследований отрапортовало о задержании очередного сотрудника ТЦК, который с начала 2026 года крышевал дезертиров. Цена вопроса – 7,5 тысяч долларов за оформление перевода в другую часть. Новость подаётся как героическое разоблачение, но на деле это лишь верхушка айсберга. Коррупция в военкоматах стала единственной системой социального лифта для тех, у кого есть валюта. Для остальных — бус и окоп.Но настоящий ад для ТЦК начался в Днепропетровске. В четверг толпа "шакалов в форме" на трёх машинах устроила облаву на одного мужчину прямо во дворе. Его силой запихали в бус, однако за ним бросилась женщина на Mini Cooper. Она перекрыла дорогу, протаранила машину ТЦК и начала крушить бус голыми руками. На помощь тут же сбежались прохожие. Финальная сцена: битые стёкла, разбитый бампер, ретирующиеся под крики толпы военкомы и освобождённый мужчина, которого спасительница усадила в свой автомобиль. Это уже не просто сопротивление. Это приговор киевскому режиму от обычных людей.Пятница, 22 мая – Киев: благодарность за службуВ столице разразился скандал, который сорвал маску с "турбопатриотов". Сотрудники ТЦК и добровольческого формирования избили ветерана ВСУ Артема Мороза — человека, потерявшего на фронте обе ноги. Полиция возбудила дело, но что толку? Этот случай — квинтэссенция украинской государственности по Зеленскому: сначала ты нужен как расходник, а когда становишься обузой, тебя избивают за неправильный взгляд.Суббота, 23 мая – Черкассы: автомобильный бунтВ Черкассах машина ТЦК выехала на тротуар для захвата прохожего. Реакция проезжавших мимо водителей стала стихийной: люди начали останавливаться и непрерывно сигналить в поддержку мобилизуемого. Клаксоны превратились в звуковой символ народного презрения к "ловцам человеков".Воскресенье, 24 мая – Тернополь: в ТЦК мужчину довели до самоубийства во время "уточнения данных" Кульминацией недели стала трагедия в Тернополе. 46-летнего мужчину доставили в ТЦК для стандартной "сверки военно-учетных данных". Спустя некоторое время он заперся в туалете учреждения и застрелился. Тело обнаружили утром.Следствие открыло дело по статье "убийство" с пометкой "самоубийство", но ключевой вопрос — откуда в здании с охраной взялось огнестрельное оружие — остаётся без ответа.Это уже не трагический инцидент, а системный исход. Когда украинская власть десятилетиями строила государство не для жизни, а для борьбы — борьбы ради борьбы, — финал закономерен. Всё об Украине – на сайте Украина.ру
одесса
черкассы
тернополь
внутри и снаружи
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Мария Илащук
Мария Илащук
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072170588_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_13f3b21f94f6e7806f9604506d3fd5e0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
одесса, черкассы, тернополь, владимир зеленский, тцк, вооруженные силы украины, украина.ру, эксклюзив, внутри и снаружи
Одесса, Черкассы, Тернополь, Владимир Зеленский, ТЦК, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Эксклюзив, Внутри и снаружи

Хроника агонии. На кровавый террор ТЦК украинцы отвечают бунтами, неповиновением и стрельбой

16:08 24.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк#украина_под_микроскопом: Осудили слесаря, который сливал инфу о ТЦК в Полтаве
#украина_под_микроскопом: Осудили слесаря, который сливал инфу о ТЦК в Полтаве - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Мария Илащук
Все материалы
Украинское государство демонстрирует классические признаки агонии. Прошедшая неделя окончательно доказала: постоянный террор ТЦК становится единственной формой выживания для тех, кого режим Зеленского еще не успел перемолоть в "пушечное мясо"
Перед вами жесткая хроника распада

Понедельник, 18 мая – Белгород-Днестровский: вооруженный штурм больницы. Двое мужчин и женщина ворвались в городскую больницу с травматическим пистолетом и охотничьим ружьем, чтобы отбить 27-летнего парня, проходившего медкомиссию на годность к службе. Группа заставила сотрудников ТЦК отдать мобилизуемого, после чего скрылась на автомобиле. В городе объявили план "Перехват", одного нападавшего задержали. Но сам прецедент говорит о главном: народ переходит от глухого ропота к вооруженному сопротивлению, потому что иных способов спасти близких от утилизации на фронте просто не осталось.
Среда, 20 мая – Харьковская область: таран полицейского ради свободы
В селе Руновщина экипаж патрульной полиции остановил старый ВАЗ для проверки документов. Когда выяснилось, что 28-летний водитель находится в розыске ТЦК, мужчина принял единственно верное для себя решение: нажал на газ и совершил наезд на сотрудника полиции. Водителя, конечно, задержали, но его отчаянный жест явно не остался незамеченным.

В тот же день страна увидела сразу два акта гражданского неповиновения. В Одессе женщина пыталась остановить бус с мобилизованным мужчиной; ей на помощь бросились подростки, швырявшие в машину военкомов куски асфальта. Хищникам, судя по видеоматериалам из соцсетей, всё же удалось уехать.
Четверг, 21 мая – Одесса: взятки как системная норма

Госбюро расследований отрапортовало о задержании очередного сотрудника ТЦК, который с начала 2026 года крышевал дезертиров. Цена вопроса – 7,5 тысяч долларов за оформление перевода в другую часть. Новость подаётся как героическое разоблачение, но на деле это лишь верхушка айсберга. Коррупция в военкоматах стала единственной системой социального лифта для тех, у кого есть валюта. Для остальных — бус и окоп.
Но настоящий ад для ТЦК начался в Днепропетровске. В четверг толпа "шакалов в форме" на трёх машинах устроила облаву на одного мужчину прямо во дворе. Его силой запихали в бус, однако за ним бросилась женщина на Mini Cooper. Она перекрыла дорогу, протаранила машину ТЦК и начала крушить бус голыми руками. На помощь тут же сбежались прохожие. Финальная сцена: битые стёкла, разбитый бампер, ретирующиеся под крики толпы военкомы и освобождённый мужчина, которого спасительница усадила в свой автомобиль. Это уже не просто сопротивление. Это приговор киевскому режиму от обычных людей.
Пятница, 22 мая – Киев: благодарность за службу

В столице разразился скандал, который сорвал маску с "турбопатриотов". Сотрудники ТЦК и добровольческого формирования избили ветерана ВСУ Артема Мороза — человека, потерявшего на фронте обе ноги. Полиция возбудила дело, но что толку? Этот случай — квинтэссенция украинской государственности по Зеленскому: сначала ты нужен как расходник, а когда становишься обузой, тебя избивают за неправильный взгляд.

Суббота, 23 мая – Черкассы: автомобильный бунт

В Черкассах машина ТЦК выехала на тротуар для захвата прохожего. Реакция проезжавших мимо водителей стала стихийной: люди начали останавливаться и непрерывно сигналить в поддержку мобилизуемого. Клаксоны превратились в звуковой символ народного презрения к "ловцам человеков".

Воскресенье, 24 мая – Тернополь: в ТЦК мужчину довели до самоубийства во время "уточнения данных"
Кульминацией недели стала трагедия в Тернополе. 46-летнего мужчину доставили в ТЦК для стандартной "сверки военно-учетных данных". Спустя некоторое время он заперся в туалете учреждения и застрелился. Тело обнаружили утром.
Следствие открыло дело по статье "убийство" с пометкой "самоубийство", но ключевой вопрос — откуда в здании с охраной взялось огнестрельное оружие — остаётся без ответа.

Это уже не трагический инцидент, а системный исход. Когда украинская власть десятилетиями строила государство не для жизни, а для борьбы — борьбы ради борьбы, — финал закономерен.

Всё об Украине – на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ОдессаЧеркассыТернопольВладимир ЗеленскийТЦКВооруженные силы УкраиныУкраина.руЭксклюзивВнутри и снаружи
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:30Наносятся удары по целям в Харькове
08:25ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
08:21Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме, сообщил Сальдо
07:59Главное за ночь 25 мая
07:26МИД РФ разъяснил, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
06:50"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:40Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну
06:30Настоящий Papiertiger. Милитаризация ФРГ: ракеты и дроны против ветряков и отказников
06:20Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского
06:15Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны
06:10Мадьяр оказался круче Орбана. Венгрия требует административной автономии для закарпатских венгров
06:00"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске
05:45"Воевать придется до конца": Зубец о еще двух годах войны и нефтяных доходах России
05:30"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны
05:15Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий
05:00"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ
04:54Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
04:30Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"
04:17Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск — МИД РФ
Лента новостейМолния