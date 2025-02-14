https://ukraina.ru/20250214/1061050065.html

Страдает по грантам США и пересказывает британские фантазии о слабости РФ. Чем занят политолог Матвиенко

Страдает по грантам США и пересказывает британские фантазии о слабости РФ. Чем занят политолог Матвиенко - 14.02.2025 Украина.ру

Страдает по грантам США и пересказывает британские фантазии о слабости РФ. Чем занят политолог Матвиенко

Украинские власти периодически нуждаются в подтверждении своей позиции разными политическими экспертами и политологами. Среди политологов, которые постоянно подтверждают мнение Офиса президента, можно выделить Константина Матвиенко.

2025-02-14T06:45

2025-02-14T06:45

2025-02-14T06:45

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В своих политических комментариях он обычно не утруждает себя пространными объяснениями и глубоким анализом, а лишь репродуцирует тезисы Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.Сейчас он выражает озабоченность в связи со сменой политического курса Вашингтона, а на страницах "Украинской правды", которую лишили грантов USAID, рассказывает, что Украина якобы защищает весь мир.Даже в 2025 году он утверждает, что российская армия оказалась неэффективной. По его словам, именно действия ВСУ способствовали тому, что КНР еще не напала на Тайвань. Он говорит также, что и сейчас ВСУ якобы спасают Европу от оккупации, которая "имела место с 1939 по 1991 г". К западным спонсорам Матвиенко обращается с ультимативным требованием продлевать финансирование."Все разговоры об ограничении помощи Украине со стороны западных партнеров являются недопустимыми, так как ставят под угрозу существование не только Украины и украинцев, но и многих стран Европы и Азии", - гордо заявляет спонсорам Матвиенко.Проще говоря, суть послания сводится к тому, что если сейчас США урежут финансирование украинским "грантоедам", то вдруг почему-то могут исчезнуть Португалия или Индонезия. Но, как и Кисе Воробьянинову из "12 стульев" ему стоило бы еще для убедительности стукнуть кулаком по столу, дескать, торг здесь не уместен.В другом интервью Матвиенко признает: "В контексте Трампа я больше пессимист, поскольку он хорошо считает деньги, а без американской помощи нам будет плохо".Тем не менее, у Матвиенко украинская армия постоянно наступает, а российкая – лишь терпит поражения. Удивляется он лишь тому, что западные СМИ и политики этого не замечают. Подобные комментарии можно объяснить лишь тем, что Матвиенко является еще и писателем в жанре фэнтези.На "Радио свобода"* Матвиенко еще со времен начала Евромайдана говорил, что глобальная миссия Украины – защитить весь цивилизованный мир от России. О том, что ресурсы России исчерпываются, он рассказывал с завидным упорством – в 2014, 2018, 2020 и 2024 гг."По моему субъективному мнению, у россиян и в плане экономики, и в плане человеческого ресурса, и в плане вооружения нет стратегического запаса, чтобы долго продолжать эту войну. Они выкладывают последние козыри", - рассказывал он украинскому изданию "Остров" летом 2024 года. Тогда же он подчеркивал, что у России якобы нет действенного ядерного оружия, поэтому его не следует опасаться.Достаточно давно он выступает против канонической православной церкви, прославляя раскольническую ПЦУ, за которую до 2019 года благодарил Петра Порошенко.В 2025 году он сожалеет, что администрация Джо Байдена ввела мало санкций против России и надеется, что Дональд Трамп "не соблазнится собственной мыслью побыстрее закончить русско-украинскую войну". Он сетует, что американские демократы и республиканцы мало думают об Украине. Также, по его мнению, желание РФ пойти на переговоры говорит о ее слабости.В прошлом году он писал о провале такого блока, как БРИКС, саммит которого заслужил внимания всего лишь каких-то Китая, Индии, Бразилии и ООН, но там не было ни одного западного политического эксперта. Вместе с тем, все визиты Зеленского в США и страны ЕС он неизбежно называет "успешными", повторяя методички Офиса президента.Самые большие его опасения – прекращение войны, что якобы позволит РФ накопить силы. Он уверен, что Россия вот-вот развалится и надо только еще немного потерпеть. Примерно тот же тезис с 2022 года украинцам повторяют Зеленский и британские СМИ, цитируя своих аналитиков.В политику Матвиенко пришел в период перестройки, сразу после окончания Киевского политехнического института. В 1990 году его избрали депутатом Киевского горсовета. В 1993 его приняли в Национальную академию госуправления при президенте Украины (Леониде Кравчуке). Уже в 1994 он занял пост начальника управления внешних связей Минкульта Украины. В конце 1990х он работал помощником нардепа Михаила Сироты (лидера Трудовой партии, погибшего в 2008 г.).После Оранжевой революции Матвиенко получил пост советника главы управления государственного "Ощадбанка" Украины. Пытался он попасть в горсовет Киева по списку "Нашей Украины" Виктора Ющенко, но не прошел. После Евромайдана Матвиенко работал помощником депутата Игоря Луценко, заместителя коменданта Майдана, а затем – боевика "Азова"*. С 2020 года Матвиенко ведет авторскую программу на телеканале "Апостроф ТВ".Помимо политической деятельности Матвиенко писал романы в жанре социально-политического фэнтези, перенося фантастические и желаемые элементы в реалии современной Украины. По сути, тем же он занимается и в качестве политолога.О другом заметном в украинских медиа эксперте - в статье Дмитрия Ковалевича Сеет "зраду" и уныние. Чем занимается главред "Цензора" Юрий Бутусов*Организация, признанная в России иноагентом*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как террористической и экстремистской

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эксклюзив, россия, китай, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, сша