ВСУ используют дроны-камикадзе Hornet: военный эксперт про ситуацию на Сумском направлении
ВСУ используют дроны-камикадзе Hornet: военный эксперт про ситуацию на Сумском направлении

14:08 15.05.2026 (обновлено: 16:42 15.05.2026)
 
В Сумской области ВС РФ нанесли серию ударов по пунктам управления БПЛА противника. Украинская армия активно использует американские беспилотники-камикадзе Hornet, оснащенные ИИ и терминалами Starlink. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Эксперт сообщил про новые успехи российских войск на Сумском направлении. "В Сумской области в результате тщательной доразведки наши дроны нанесли серию ударов по пунктам управления БПЛА", — заявил эксперт.
Он также уточнил, какое вооружение используют ВСУ. "Есть информация, что здесь противник активно использует американские беспилотники-камикадзе Hornet. Они оснащены элементами искусственного интеллекта и терминалами Starlink. Украинская армия применяет их для охоты на российскую логистику", — пояснил собеседник Украина.ру.
Военный обозреватель отметил рост активности в воздухе. "Серьезных и решительных прорывов пока не наблюдается, но заметная активность в воздухе способствует продвижению наших штурмовых подразделений", — констатировал Алехин.
