ВСУ используют дроны-камикадзе Hornet: военный эксперт про ситуацию на Сумском направлении

В Сумской области ВС РФ нанесли серию ударов по пунктам управления БПЛА противника. Украинская армия активно использует американские беспилотники-камикадзе Hornet, оснащенные ИИ и терминалами Starlink. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-05-15T14:08

Эксперт сообщил про новые успехи российских войск на Сумском направлении. "В Сумской области в результате тщательной доразведки наши дроны нанесли серию ударов по пунктам управления БПЛА", — заявил эксперт.Он также уточнил, какое вооружение используют ВСУ. "Есть информация, что здесь противник активно использует американские беспилотники-камикадзе Hornet. Они оснащены элементами искусственного интеллекта и терминалами Starlink. Украинская армия применяет их для охоты на российскую логистику", — пояснил собеседник Украина.ру.Военный обозреватель отметил рост активности в воздухе. "Серьезных и решительных прорывов пока не наблюдается, но заметная активность в воздухе способствует продвижению наших штурмовых подразделений", — констатировал Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Скоро начнется битва за Краснополье, которое ВСУ будут удерживать любой ценой" на сайте Украина.ру.Также в новостях: "Зеленский слетел с катушек”: в Госдуме отреагировали на атаку ВСУ рядом с Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.

