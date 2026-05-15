Экс-губернатор Белгородской области Гладков получил высокую государственную награду
14:23 15.05.2026 (обновлено: 14:31 15.05.2026)
Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом 15 мая сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин на церемонии представления врио губернатора Егора Ковальчука
"Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского", - сообщил Еремин.
До этого стало известно о награждении таким же орденом Александра Богомаза, тоже ушедшего в отставку. Подробности в публикации Путин наградил Богомаза орденом Александра Невского.
Ранее стало известно, что Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию.
