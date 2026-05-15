Подоляк попытался обелить Зеленского после разгромного интервью Мендель

Заявлявшая о проблемах Владимира Зеленского с наркотиками его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель не обладает ценной информацией, сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Delfi

2026-05-15T14:31

"Она просто спекулятивно в желтом формате рассказала какие-то слухи, которые в начале войны активно тиражировали", — заверил Подоляк.По его словам, Мендель не является субъектом политического процесса, а потому не обладает ценной информацией, а сами ее слова якобы не влияют на происходящие вокруг Украины процессы.Недавно Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила о неконструктивности главы киевского режима и выразила мнение, что у него может быть умственное расстройство.Она также публично обвинила Зеленского в употреблении наркотиков, а, кроме того, назвала его главным препятствием к миру. Конец конфликта для него – это "политическое самоубийство", поэтому он саботирует любые договоренности, признала Мендель. Подробнее - в материале "Мы дали денег наркоману": зарубежные СМИ отреагировали на интервью Мендель. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.

