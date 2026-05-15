Алехин про ситуацию под Волчанском: "Артиллерия и БПЛА громят огневые позиции и склады ВСУ" - 15.05.2026 Украина.ру
Алехин про ситуацию под Волчанском: "Артиллерия и БПЛА громят огневые позиции и склады ВСУ"
13:36 15.05.2026
 
В районе Волчанска российские штурмовые подразделения продвинулись сразу на нескольких участках фронта. Артиллерия во взаимодействии с расчетами БПЛА уничтожает замаскированные огневые позиции и склады боеприпасов ВСУ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Оценивая ситуацию под Волчанском, эксперт отметил продвижение российских войск. "Упорные бои продолжаются в районе Волчанска, где российские штурмовые подразделения продвинулись сразу на нескольких участках фронта", — заявил Алехин.
Он также рассказал о тактике артиллеристов. "Артиллерийские подразделения активно применяют буксируемые и самоходные орудия, а также РСЗО. Во взаимодействии с расчетами БПЛА уничтожаются замаскированные огневые позиции, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ", — пояснил собеседник издания.
Военный обозреватель отметил, что после выполнения задачи расчёты немедленно покидают позиции и маскируют технику так, чтобы её невозможно было обнаружить с воздуха ни днём, ни ночью.
"Координация действий осуществляется через закрытые каналы связи и штатные системы обмена информацией, что позволяет быстро принимать решения непосредственно в ходе боевой работы", — подытожил Геннадий Алехин.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
