Алехин про ситуацию под Волчанском: "Артиллерия и БПЛА громят огневые позиции и склады ВСУ" - 15.05.2026 Украина.ру

В районе Волчанска российские штурмовые подразделения продвинулись сразу на нескольких участках фронта. Артиллерия во взаимодействии с расчетами БПЛА уничтожает замаскированные огневые позиции и склады боеприпасов ВСУ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-05-15T13:36

Оценивая ситуацию под Волчанском, эксперт отметил продвижение российских войск. "Упорные бои продолжаются в районе Волчанска, где российские штурмовые подразделения продвинулись сразу на нескольких участках фронта", — заявил Алехин.Он также рассказал о тактике артиллеристов. "Артиллерийские подразделения активно применяют буксируемые и самоходные орудия, а также РСЗО. Во взаимодействии с расчетами БПЛА уничтожаются замаскированные огневые позиции, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ", — пояснил собеседник издания.Военный обозреватель отметил, что после выполнения задачи расчёты немедленно покидают позиции и маскируют технику так, чтобы её невозможно было обнаружить с воздуха ни днём, ни ночью. "Координация действий осуществляется через закрытые каналы связи и штатные системы обмена информацией, что позволяет быстро принимать решения непосредственно в ходе боевой работы", — подытожил Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Скоро начнется битва за Краснополье, которое ВСУ будут удерживать любой ценой" на сайте Украина.ру.Какое место в концепции разгрома ВСУ занимает Харьковский участок фронта — в материале "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.

