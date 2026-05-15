Алехин про ситуацию под Волчанском: "Артиллерия и БПЛА громят огневые позиции и склады ВСУ"
В районе Волчанска российские штурмовые подразделения продвинулись сразу на нескольких участках фронта. Артиллерия во взаимодействии с расчетами БПЛА уничтожает замаскированные огневые позиции и склады боеприпасов ВСУ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-05-15T13:36
Оценивая ситуацию под Волчанском, эксперт отметил продвижение российских войск. "Упорные бои продолжаются в районе Волчанска, где российские штурмовые подразделения продвинулись сразу на нескольких участках фронта", — заявил Алехин.
Он также рассказал о тактике артиллеристов. "Артиллерийские подразделения активно применяют буксируемые и самоходные орудия, а также РСЗО. Во взаимодействии с расчетами БПЛА уничтожаются замаскированные огневые позиции, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ", — пояснил собеседник издания.
Военный обозреватель отметил, что после выполнения задачи расчёты немедленно покидают позиции и маскируют технику так, чтобы её невозможно было обнаружить с воздуха ни днём, ни ночью.
"Координация действий осуществляется через закрытые каналы связи и штатные системы обмена информацией, что позволяет быстро принимать решения непосредственно в ходе боевой работы", — подытожил Геннадий Алехин.
